Nesmrtelný VW Passat B5.5 se silným motorem je k mání dodnes zánovní od 1. majitele, není drahý před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Jargstorf-Automobile, publikováno se souhlasem

Lidé tímto Passatem nepoznamenaní asi nebudou mít pocit, že jde o výjimečnou, natož pak výhodnou nabídku, ti zbylí ale pochopí velmi rychle. Při stáří a typickém způsobu využití tohoto vozu je velmi neobvyklé, aby se hezká specifikace dožila dneška v takovém stavu.

Věřte nebo ne, ale letos uplynulo už 25 let od chvíle, kdy do prodeje vstoupil Volkswagen Passat páté generace zvaný také B5. Vydobyl si pověst velmi kvalitního, mimořádně odolného vozu, se kterým můžete najet statisíce kilometrů bez větších komplikací. Osobní zkušenost nemám, ale patrně o něm mnozí takto nesmýšlí náhodou - i mezi statisticky nezničitelnými auty posledních dekád se vždy umísťoval mezi premianty.

Stále tak existuje spousta lidí, kteří na něj nedají dopustit, koupili si postupně už několik exemplářů a nechtějí přepřáhnout ani na novější generaci B6. Tento vůz už se ale 17 let nevyrábí a narazit na trhu ojetin na zachovalý kousek je velmi složité, zvlášť při typickém způsobu jeho využití. V Evropě tak dost často nenajdete žádný dodnes krásný Passat B5 mimo extra verze typu W8, který by bylo možné koupit a kterému byste jeho malou kilometráž mohli věřit. Teď ale jeden k mání je.

V Německu nabízí jeden z tamních prodejců ojetin VW Passat B5.5 (tedy už jeho faceliftované provedení), který je skutečně jako nový. Zní to samo o sobě podezřele, ale až si prohlédnete přiložené fotografie, uvěříte udávanému nájezdu jen 49 tisíc kilometrů velmi snadno. Vůz měl dodnes jediného majitele, který si jej koupil v roce 2001 jako nový, až dosud jej neprodal a velmi pečlivě ho garážoval i servisoval. A je to od pohledu opravdu velmi zachovalé, neopotřebované auto, pro příznivce bé-pětky skoro Svatý grál.

Bohužel opravdu jen skoro, neboť obliba B5 bývá spojena také s motorem 1,9 TDI, kterým tento stroj nedisponuje. Motorizace přesto není nezajímavá, pod kapotou najdeme i u nás dobře známý, dvacetiventilový benzin 1,8 turbo, která generuje až 150 koní a ve své době to byl pro Passat už silný pohon. Někdo se může pousmát, 150 koní... Ale v dobách Euro 4, kdy ani takové auto nemuselo být těžké (tento Passat váží jen 1 320 kg pohotovostní hmotnosti dle DIN) to byl dost vysoký výkon. Akceleraci na stovku tak vůz zvládal za 9,2 sekundy a rozjel se až na 221 km/h, to není nijak marná dynamika ani dnes.

Tento motor navíc platí za podobně odolný jako ony turbodiesely, takže vám může opravdu vydržet ještě dlouho. Je to zkrátka zajímavá nabídka, která se nevídá. Ano, je to 21 let staré auto, ale nikoli 21 let stojící, pravidelně lehce ježděné. Velmi pravděpodobně s ním tedy můžete urazit statisíce kilometrů bez větších potíží s veškerým jeho prostorem a komfortem. V nabídce je za cenu 6 850 euro, tedy asi 167 tisíc Kč. Při dnešních cenách nových i ojetých aut nám to přijde dobrá cena, však se na tento vůz podívejte sami.

Nabízený VW Passat B5.5 je nejen ve výjimečně dobrém stavu po 1. majiteli, je to na tak málo jetý vůz i výjimečně vysoká specifikace. Cenu v přepočtu 167 tisíc Kč tak je třeba vnímat jako velmi příznivou. Foto: Jargstorf-Automobile, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.