New York naléhavě shání 85 chladicích návěsů, důvod začíná na k a končí na oronavirus

Čerstvě nejpostiženější země světa odolává pandemii koronaviru podobně obtížně jako Španělsko, Itálie nebo Čína před ním. Nejhorší situace panuje v New Yorku, mrtvá těla už není kam dávat.

Dnešním dnem se Spojené státy americké staly zemí s největším počtem nakažených novým koronavirem na celém světě. Úřady evidují nejméně 85 500 případů nakažených nemoci COVID-19, 1 300 lidí už ji nakažení nepřežilo. Prezident Trump zřejmě nebyl daleko od pravdy, když na smutné prvenství reagoval slovy, že posun na první příčku svědčí také o amerických schopnostech testovat občany, zároveň tím byla opět zpochybněna data poskytovaná Čínou.

Nejohroženějším státem je New York, který sám o sobě vykázal 38 970 infikovaných obyvatel a 469 mrtvých. Očekává se další zhoršování situace, proto vedení čtvrtého nejlidnatějšího státu federace požádalo americkou agenturu pro zvládání krize FEMA o dodávku nákladních aut na dočasné uchovávání těl zemřelých.

Vedení New Yorku naléhavě shání minimálně 85 chladírenských návěsů, zatím si stát pořídil už 45 takových provizorních márnic na kolech schopných pojmout až 1 980 zemřelých důsledkem pandemického rozšíření kapénkové nákazy. Z toho není těžké si spočítat, kolik obětí New York ještě očekává. „Tyto jednotky jsou nezbytné k zajištění toho, aby se s mrtvými zacházelo lidsky, zatímco čekají na přesun do pohřebního ústavu,“ uvedl Michael Lanotte, výkonný ředitel Asociace státních pohřebních ústavů.

Pět existujících márnic v New Yorku zvládne kapacitně 800 až 900 zesnulých, což za normálních okolností stačí, aktuálně ale nikoli. Zmíněných 85 chladících návěsů by zvýšilo kapacity o 3 740 míst. Možná vám to přijde přehnané, následky šíření viru se ale ve městě teprve začínají projevovat - vlna nákaz má kulminovat až za dva či tři týdny, do té doby New York potřebuje spoustu vybavení, mimo jiné další desetitisíce plicních ventilátorů.

Jsou to pro New York těžké časy a můžeme jen doufat, že u nás situace nezajde tak daleko. Stát se to ale může jen šťastnou náhodou, o jakémkoli koordinovaném boji proti novému koronaviru v ČR nadále nemůže být řeč. Lidé jsou na mnoha místech dále testování jen velmi neochotně, na výsledky se čeká dny a pokud jsou pozitivní, beztak nikdo z odpovědných osob neprovádí cílenou identifikaci a následnou přísnou karanténu pro ty, kteří s dotyčným přišli do styku. Nemoc se tak šíří dále, v tuto chvíli se nejčastějším místem přenosu jeví být pracovní kolektivy větších firem a rodiny.

Přeplněné márnice v New Yorku jsou doplňovány chladícími návěsy, město v tuto chvíli kalkuluje s uchováváním několika tisíc mrtvých těl naráz

Zdroje: NY Times, CNN, ABC News

