Nová Tesla Model Y poprvé ukázala své zrychlení, na kompaktní SUV je to rachot před 5 hodinami | Mirek Mazal

O označování tohoto auta jako SUV by se dalo diskutovat, je to spíše mix MPV, SUV a hatchbacku, jakési CUV. O jeho dynamice ale diskutovat nelze, v prvním pořádném měření se Model Y předvedl výtečně.

Krátce poté, co zákazníci začali dostávat první vyrobené Tesly Model Y, otestoval Brooks Weisblat z kanálu DragTimes na Youtube dynamiku nejvýkonnější verze Performance. Majitel rudého vozu prodal svůj čtyřletý Model S P100D a už teď ví, že nové elektrické SUV stejného výrobce není tak rychlé. To ale neznamená, že by bylo pomalé, právě naopak.

Pohon Modelu Y Performance obstarává dvojice elektromotorů a Tesla slibuje akceleraci na 97 km/h za 3,5 sekundy. Při reálném testování na běžné ulici byl Brooks schopen zaznamenat měřený čas nezajetého vozu o desetinu lepší a zároveň připomněl, že SUV se nezdá být tak agresivní jako vzhledově podobný Model 3 Performance, což se vzhledem ke stejné technice a vyšší hmotnosti dalo čekat.

Čtvrtmílová prověrka pomocí telemetrie ukázala výsledek 11,96 sekundy s rychlostí 184 km/h, což už jsou čísla plně srovnatelná s Modelem 3. Zrychlení z 97 na 209 km/h elektrosoustava překoná za 13,11 sekundy, katalogová maximální rychlost novinky je 241 km/h, Brooks dokázal rozpohybovat Model Y na tempo o 3 km/h nižší dle GPS.

Těsně před předáváním prvních kusů Modelu Y automobilka zvýšila deklarovaný dojezd o 57 kilometrů na výsledných 507 kilometrů mezi elektrickými stojany, což zní slibně, vyžaduje to ale docela jinou než zaznamenanou jízdu. Trápení elektromobilu ostrou akcelerací v běžném provozu dojezd pochopitelně zkracuje na zlomek udávané hodnoty.

Tesla Model Y Performance po převzetí z dealerství musela obstát v měřených jízdách, špatně si rozhodně nevedla

Zdroj: DragTimes@Youtube

