Nové nejdražší parkovací místo světa stálo asi víc než váš dům či spíš několik takových 5.6.2021 | Petr Miler

/ Foto: Sam Tsang, Getty Images

Přijdou vám aktuální ceny nemovitostí v České republice bláznivé? Pak věřte, že nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř. Ceny téhož v přehuštěném Hong Kongu jsou ještě docela jinde.

Vzhledem k politické situaci v Hongkongu, kde jsou i prominentní odpůrci čínského komunistického režimu odsuzováni až k nepodmíněným trestům ve zjevně vykonstruovaných procesech, se divíme, že odtud všichni majetní lidé dávno neutekli, ale nestalo se to. Ceny nemovitostí v přeplněné jihoasijské metropoli jsou tak dále šponovány do nových výšin a dnes tu máme jeden tak trochu automobilový vrchol.

Agentura Bloomberg informuje, že v rezidenčním komplexu The Peak na hoře Mount Nicholson bylo pouhé parkovací místo pod jedním z domů prodáno za neskutečnou sumu 1,3 milionu dolarů. Nejde o dům, nejde o byt, nejde ani o garáž, jde jen o možnost zaparkovat. Přesto stála takovou absurdní sumu, ekvivalent více než 27 milionů Kč.

Při pohledu na současnou, cenově poněkud přebujelou nabídku nemovitostí v České republice se jednak místní ceny nezdají tak hrozné, protože i slušnou garáž tu koupíte za statisíce. A pohled na totéž naznačuje, že zmíněné parkovací místo stálo pravděpodobně více než váš byt či dům, spíše stálo jako několik vašich obydlí - nemovitosti za více jak 20 milionů Kč jsou mimo Prahu ojedinělé a i tam představují relativní drahotu.

Na jednu stranu je to šílené, za zmíněnou částku byste si u nás koupili špičkové bydlení i s parkingem, k tomu velmi parádní auto a ještě by vám zbylo na pár let bezstarostného života. Ale Hongkong je prostě jiný svět a některé rezidenční oblasti obzvlášť.

Ta zmíněná, kterou můžete vidět na fotkách níže, je známa opravdu šílenými cenovými relacemi. Za byt se tu platí až přes 1,5 miliardy Kč a pronájem rodinného domu vyjde i na víc než 4 miliony Kč měsíčně. Vedle těchto sum je parkování až do smrti za 27 milionů vlastně za babku...

V těchto mśitech v Hongkongu je tak draho, že se tam právě za víc než 27 milionů prodalo i obyčejné parkovací místo. Foto: Sam Tsang, Getty Images

Zdroj: Bloomberg

