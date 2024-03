Novináři nás utěšují tím, že nový elektromobil má větší dojezd než vůz z roku 1968. I tak je hůř použitelný před 5 hodinami | Petr Miler

Měl to být argument pro elektrickou mobilitu, ale nevyznívá náhodou přesně naopak? Srovnávat novinku s 56 let starým autem, aby si „došla pro vítězství” v jednom, pro spalovací auta vlastně okrajovém ohledu, je podle nás na hlavu.

Nechceme se opakovat, s elektromobily jako takovými ale nemáme problém ani trochu. Problémem je jen to, že se je někdo snaží vnucovat všem, předkládat je jako spásonosné řešení a barvit je narůžovo, aniž by čehokoli z toho byly hodny. A snaha dělat popsané je tak mohutná a tak všeobjímající, že se jí nelze než podobně vehementně bránit - přestat to dělat by zavánělo kapitulací a vytvořením dojmu, že se stokrát zopakovaná lež stala pravdou.

Některá fakta je tak bohužel třeba neustále připomínat a tvrzení jiných jimi zasazovat do správného kontextu. Stejně jako profesor Indra zůstáváme skálopevně přesvědčeni, že „produkt v podobě dnešních elektromobilů prostě není dost dobrý na to, aby v širokém měřítku předčil spalovací motory”. Tvrdit opak zkouší různí lidé různými způsoby, někdy více a někdy méně smysluplně. Poslední pokus kolegů z Carscoops je ale vážně absurdní. A tragikomický je nakonec i tím, že je zcela kontraproduktivní.

Do lepšího světla se nový elektrický Dodge Charger pokouší postavit tím, že dojezd auta, který je mnohými kritizován pro svou nedostatečnost, je vlastně větší než u stejně pojmenovaného auta z roku 1968, pochopitelně čistě benzinového stoje. A Chargery z té doby jsou nějaké legendy - černý přízrak z Bullittova případu, oranžový General Lee, „vraždící stroj” z Auta zabiják, to i mnohé další slavné filmové vozy jsou všechno Chargery z přelomu 60. a 70. let.

Samotná matematika za celým srovnáním je víceméně fér - elektrická novinka má v závislosti na verzi dojezd od 418 km na jedno nabití výš, zatímco Charger 1968 jezdil s průměrem 19,6 až 26,1 litru benzinu na 100 km. Při objemu nádrže 72 litrů benzinu to vozu dávalo dojezd 275 až 367 km. Čísla z 60. let odpovídají reálnému provozu, takže se může stát, že nový Charger nakonec o lepší ani nebude, ale takto to vychází - 418 je víc než 367. Takže výhra, spalovací auto bylo překonáno!

Asi sami vidíte, jak absurdní to je. V prvé řadě je třeba si říci, že porazit v tomto ohledu 56 let starý vůz působí asi tak, jako kdyby se Novak Djokovič dnes radoval z toho, že přehrál 67letého Björna Borga. No, skalp to jistě je, ale jen blázen by čekal opak. Efektivita spalovacích motorů se od té doby dramaticky zvýšila, nakonec původní Charger přišel v době, kdy bylo v zásadě jedno, za kolik paliva auto jezdí - bylo to ještě před první ropnou krizí, kdy galon benzinu stál v USA 30 centů. Třeba BMW dnes dokáže nabízet auta jako M3 G80 Competition s 510 koňmi, tedy zásadně vyšším výkonem, než jakým kdy disponoval Charger z 60. let, a normovanou spotřebou 9,8 l benzinu na 100 km. I s bídnou 59litrovou nádrží mu to dává dojezd přes 600 km.

Především je ale třeba říci, že dojezd na nádrž u spalovacího auta v podstatě není téma. Jsou momenty, kdy to majitele začne trápit, třeba zrovna se zmíněnou M3 je těžké v praxi najíždět více jak 300 až 400 km mezi tankováními. Nicméně s tou i s Chargerem 1968 „obnovíte dojezd” během pár minut u benzinky, je to chvilka, nejde o velké zdržení, nemusíte nad tím nějak zvlášť přemýšlet, ani to plánovat. Nový elektrický Charger navzdory relativně bídné baterii o 100,5 kWh, budete „ládovat” klidně hodiny a nikdy ne méně než desítky minut. Jak daleko pak s autem reálně dojedete už kvůli hmotnosti začínající na 2 650 kg, je ještě jiná otázka...

Tady zas jednou někdo chtěl ukázat, jak je něco dobré, ukázal ale pravý opak. Opravdu nějaký supermoderní produkt ctí, že 56 let starého předchůdce předčí v jednom dílčím parametru, který navíc u onoho „staříka” prakticky nikoho netrápí? Odpověď dobře známe, ostatně i čtenáři obvykle reagují slovy typu: „Když musíte porovnávat nové auto s tím, kterému je nyní 56 let, víte, že něco nesedí.” Co k tomu dodat?

