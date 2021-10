Oficiální dealer Kie má v bazaru luxusní a sportovní auta za miliony, z protiúčtů asi nebudou před 6 hodinami | Petr Miler

Je docela obvyklé, když se oficiální dealer nových aut zabývá i prodejem ojetin. Běžně jde ale o vozy stejné značky či obdobného ražení, které mívá z protiúčtů, prodejce z New Jersey na to jde jinak.

Není to pořád samozřejmé, zvláště po rozmachu sítí značkových bazarů je ale běžné, když vedle oficiálního dealerství nových aut najdete autobazar provozovaný stejnou firmou. Dealeři by byli jen sami proti sobě, kdyby tuto část trhu ignorovali - zvlášť v letošním roce je patrné, o kolik zajímavějším prodejním artiklem mohou ojetiny být, i za jiných okolností jde ale přinejmenším o vítaný doplněk k prodeji nových vozů.

Jednak jde o cestu, jak oslovit zákazníky, kteří na nový vůz nemají a jednou na něj mít mohou, také se ale jedná o dobrou službu pro kupce nových vozů. Ti nezřídka přivezou svůj stávající vůz na protiúčet a byť fakt, že jej dealer vykoupí, ještě neznamená, že jej musí také sám prodat, obvykle to bývá cesta k nejlepší ceně pro zákazníka.

Kvůli všemu zmíněnému je pak obvyklé, že v takových bazarech jsou nejčastěji prodávány vozy stejné značky, stejného koncernu nebo alespoň stejného typu. U dealerství škodovky najdete hlavně ojeté Škody a když ne, bývají to Volkswageny, Seaty či auta jako Hyundai. Ferrari tam stojí zřídka, protože kdo by je tam hledal. A platí to i naopak. Je skoro nepatřičné, kdy dealer BMW prodává Opel s mnoha sty tisíci km - jednak to nevypadá dobře a pro takové vozy si lidé k prodejci vozů za miliony nechodí.

Za o to větší překvapení lze tedy označit nabídku dealerství Kia of Riverdale v americkém New Jersey. Na Redditu si všimli toho, že u tohoto prodejce se to jen hemží luxusními a sportovními stroji za mnoho milionů, což je v příkrém rozporu s tím, co Kia běžně prodává. Vidíme tu mimo jiné McLareny 570S z roku 2016, 650S z roku 2015 nebo hned dvojici typů 600LT z roku 2019. Nejsou to jediné supersporty, k dispozici je třeba také Ferrari California T z roku 2017 nebo Lamborghini Aventador LP750-4 SuperVeloce s cenou přes 10,5 milionu Kč.

Také luxusních strojů se tu najde pěkná partička. Pár let stará dvanáctiválcová Bentley Bentayga a Flying Spur, Mercedes-Maybach GLS 600 nebo Mercedes-AMG G63 jsou jen částí z nich. A nechybí ani o něco dostupnější vozy jako Nissan GT-R z roku 2015 asi za 2 miliony nebo BMW M4 z roku 2018 za 1,25 milionu. Vše pochopitelně v přepočtu z amerických dolarů.

Kde se tato auta vzala? Z protiúčtů opravdu jen stěží, to by si někdo musel odvézt desítky aut značky Kia výměnou za jeden svůj luxusní či sportovní stroj. Podle dostupných informací se dealer prostě rozhodl rozšířit záběr a vedle obyčejných nových prodává neobvyklé ojeté vozy. Nakonec proč ne, třebaže je s podivem, že mu to vychází. Kupec takového Lamborghini zcela jistě očekává jinou úroveň servisu než kupec Kie Soul...

Mercedes-Maybach GLS... Foto: Mercedes-Benz



...Bentley Flying Spur... Foto: Bentley



...nebo McLaren 675 LT se najdou v bazárku oficiálního prodejce Kie v New Jersey. Zvláštní, ale je to tak a podobných aut za miliony korun tam má mnohem více. Foto: McLaren

Zdroje: Reddit, Kia of Riverdale

Petr Miler