Oprava za 2,5 milionu po nehodě, při níž ani nešly ven airbagy, připomíná úskalí moderních aut

Nebyla to žádná banalita, to rozhodně ne, už fakt, že se nevystřelil jediný airbag, ale ukazuje, že nedošlo na skutečně ostrý náraz. Přesto je výsledkem totální škoda, oprava za 2,5 milionu nedává smysl.

Nejsme těmi, kteří by hořekovali nad čímkoli moderním. Psací stroj se kdysi také zdál elegantním řešením pro vytváření dokumentů, však byl velmi jednoduchý, skoro bezúdržbový. A když se přece jen něco pokazilo, každý si ho opravil. Později jej prakticky zcela vytlačily ze hry mnohem komplikovanější počítače, pro většinu lidí černé krabičky, ke kterým si ti zdatnější připojí leda nějakou periferii. Přesto absolutně nemá smysl vést debatu o tom, že počítače posunuly lidstvo vpřed.

Debatovat o tom v obecné rovině nemá smysl ani v případě aut. I když pravidelně pláčeme nad odchodem věcí, které vytlačily ze hry umělé regulace a nikoli technický vývoj či nezájem zákazníků, automobily jako takové jsou stále lepší. Humor stranou, kombinace dynamiky, komfortu, bezpečnosti, jednoduchosti užívání, omezených servisních nároků, efektivity, ohledů k přírodě a nakonec i poměru toho všeho k ceně nemá v historii obdoby. Stejně tak ale nemá smysl si namlouvat, že to všechno přišlo jako mince s jedinou stranou.

Nová auta nepochybně jsou komplikovanější než kdy dříve, a to někdy až absurdním způsobem. Zejména množství všemožných elektronických senzorů a systémů, které drží celý ten mechanismus funkčně nad vodou (od emisí po aktivní bezpečnosti), je ohromující a pro normálního člověka bude možná až nepochopitelné, že se to všechno málokdy pokazí. Když ale dojde na nehodu, ukáže se, jak je to všechno složité a drahé.

Připomíná to i nejnovější trampota Mishy Charoudina, ruského „expata”, který v Německu spoluvlastní a provozuje půjčovnu sportovních aut Apex u Nürburgringu. Jde pochopitelně o moderní a drahá auta, která čas od času nevyhnutelně lidé nabourají, na okruh se nejezdí kochat přírodou, alespoň ve většině. Nejnovější nehoda Porsche 718 Cayman GTS vypadá na první pohled docela tuctově, na ten druhý se z ní ale vyklubala totální škoda s neuvěřitelným rozpočtem na opravu.

Pamatuji si, když mi bratr v mládí velmi podobným způsobem naboural starou škodovku, vlétl s ní skutečné podobným způsobem ve docela vysoké rychlosti levou přední částí do hlubší strouhy u silnice. Odnesl to levý předek, levé přední kolo, polonáprava a bok vozu. Auto jsme odtáhli domů, většinu věcí jsem opravil sám, koupil nový blatník, zbytek se vyklepal, něco nalakovali či přelakovali v lakovně... Myslím, že to tehdy stálo sakum prásk 6 tisíc korun a byla to vzhledem k hodnotě vozu spousta peněz. Na pohled prakticky to samé na zmíněném Porsche: 97 841,36... euro! Bezmála 2,5 milionu Kč.

Jasně, jde o jiná auta (i když... motor vzadu, pohon zadních kol, žertuji) z jiných dob, stejně je fascinující, že se rozpočet vyšplhal do takové výše. I když mechanické poškození bylo docela podobné, konstrukční odlišnosti (a nich pramenící zejména poškození nosných částí na přídi) a nespočet mnohem sofistikovanějších moderních dílů a složitá práce s nimi (jen ta byla odhadnuta na 32 tisíc euro, tedy asi 791 tisíc Kč) vyhnala cenu až do takových výšin.

Nehoda to nebyla lehká, vidíme i dílčí poškození spodních partií, na druhu stranu ale chyběl zničující tvrdý náraz, nevystřelené airbagy jsou toho jasným důkazem. Přesto je z toho jasně totální škoda - roky starý Cayman nikdo za 2,5 milionu opravovat nebude, auto bude prodáno na náhradní díly. Zákazník Apexu s tím pochopitelně není spokojený, bude muset zaplatit relativně vysokou spoluúčast za něco, na co by podle jeho odhadu stačilo pár set tisíc Kč. Ale taková jsou moderní auta. Pár set tisíc stojí u podobných vozů banality, při kterých se rozbije světlo a pár karosářských dílů okolo, ne polovina levé části vozu, bohužel.

Bourat s moderními auty není radno a s takovým Porsche obzvlášť, i kdyby jen s Caymanem. I relativně malé poškození na videu níže (viditelné v čase case od 7:50) pramenilo v odhad ceny opravy za 2,5 milionu korun a logicky i v totální škodu. Ilustrační foto: Porsche

