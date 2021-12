Organizátoři v soutěži přes správnou odpověď nepřiznali ženě vyhrané auto, Audi jí ho dalo stejně před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Audi

S tou správnou vervou se automobilka pustila do nápravy situace, ve které sice organizátoři postupovali technicky správně, před Vánoci ale mohli být přece jen velkorysejší. Nebyli, a tak je Audi obešlo.

Snad s každými vánočními svátky si spojíme pár příběhů, ve kterých se zračí štědrost a velkorysost pro Vánoce tak typická. I v automobilovém světě bývá o čem mluvit, letošní příběh je ale poněkud zvláštní, neboť na jeho počátku stála spíše obtížně pochopitelná umíněnost jedněch, které teprve musela nahradit snáze pochopitelná štědrost jiných.

Vše se točí okolo americké soutěže Wheel of Fortune, tedy Kolo štěstí, která u nás není příliš známá, v Americe ale pořád platí za široce sledovanou. Ve finálovém úkolu předvánočního kola měla žena jménem Charlene Rubush doplnit s částečnou nápověď tajenku dávající odpověď na otázku: „Co zrovna děláte?” Charlene nejprve odkryla část písmenek a pak už musela hádat, aby získala hlavní výhru - nové Audi Q3.

Její odpověď byla nejprve: „Choosing the right card,” tedy: „Vybírám správnou kartu,” později se ale opravila na: „Choosing the right.... word,” tedy: „Vybírám správné... slovo!” Byla to správná odpověď a stihla to v časovém termínu, organizátoři jí ovšem výhru nepřiznali. Odpověď sice řekla dostatečně rychle a opravit se je možné, úkolem v soutěži je ale říci odpověď více či méně souvisle, což se tu nestalo. Technicky tedy postupovali správně, ale probůh, jsou Vánoce, trochu velkorysosti by neuškodilo.

Rozhodnutí ale padlo a nad postupem organizátorů se lidé začali široce podivovat na sociálních sítích a vyzývat je k tomu, aby Charlene auto přece jen dali. Nestalo se, situace si ale všimlo také americké zastoupení Audi a po schůzce vedení rozhodlo, že jí auto dá samo, na své náklady.

Paradoxně nejtěžším úkolem se v tu chvíli stalo ženu najít, neboť není činná na sociálních sítích. Nakonec se to ale po troše pátrání v jejím okolí povedlo a vůz byl ženě dodán akorát pod stromeček. Není to... pěkné? Nepochybujeme o tom, že to Audi vnímalo jako marketingovou příležitost, stejně je ale třeba ocenit jeho postup, velkorysost nikdy nelze brát za samozřejmost. Nakonec jde o vůz startující u nás od 933 tisíc Kč, vydat takové prostředky v souvislosti s řešením jedné malé předvánoční „křivdy” rozhodně není zanedbatelné.

Z podobného Audi Q3 se může nyní radovat Charlene Rubush, i když jí v soutěži nebylo po (nakonec) správné odpovědi přiznáno, jak můžete vidět níže. Audi jí ho dalo stejně na svůj účet. Foto: Audi

Come on @WheelofFortune, the woman literally chose the right word. Give her the car. pic.twitter.com/aAaMyFeEZl — Alex Jacob (@whoisalexjacob) December 22, 2021

You're a winner in our eyes, Charlene. Now, let's get you a prize. Time to #GiveHerTheQ3. https://t.co/x0e3j1CqY9 — Audi USA (@Audi) December 22, 2021

Zdroj: Carscoops

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.