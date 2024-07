Ošklivý poklad ze zlatých časů BMW se dá levně koupit málo jetý v brutálně německé specifikaci před 3 hodinami | Petr Miler

Zdá se vám tohle auto nějaké sražené? Není divu, je to půl vola a půl včely na kolech, kompakt tak trochu uměle vytvořený ze sedanu střední třídy. Znalci ale ví, že si svou délkou nemusí nic dokazovat. Je sice ošklivé, v této verzi opravdu hodně, ale jízdně stojí za to.

Před pár dny jsme psali o prakticky nejetém BMW 316ti E46 na prodej coby pozoruhodné cestě k opravdu levnému modernímu bavoráku ve stavu nového auta. Má své kouzlo, ne že ne, i pokud mu ale odpustíte, že je nehezké, poněkud disproporční a většina lidí se mu bude smát, těžko překousnete, že s BMW má společný jen znak, kvalitu a zadní pohon. Je to lepší než nic, ale aspoň pořádný výkon by se hodil.

Jedním dechem jsme tak zmínili, že trojkový kompakt generace E46, vůbec poslední takové auto vzniklé před příchodem řady 1 (která jej nahradila a dodnes se v už několikáté generaci prodává), vznikal také ve verzi 325ti. A to je docela jiná káva. Pod stejně svérázným hávem totiž skrývá kompletní techniku šestiválcové trojky E46, snad absolutního vrcholu zlatých časů německé automobilky. A není to tak, že jde o něco míň než sedan či kombík 325i téhož vozu, z pohledu nadšeného řidiče jde o víc.

Šlo toho času o absolutní vrchol nabídky Compactu, žádný silnější motor pro něj nebyl k dispozici. Auto je menší i lehčí než sedan či kupé a díky zkrácenému zadnímu převisu je neskutečně agilní. Vzniklo jako úlitba nadšencům a jakýsi předvoj pozdější legendy hot hatchů jménem 130i, na rozdíl od ní ale nikdy takto úplně nezafungovalo. Snad za to mohl onen vzhled, ale kolega z redakce svého času měl s 325ti (s paketem M, který vůz alespoň trochu vizuálně zatraktivňuje) tu čest a dodnes o ní básní. I 192 koní velmi nenuceně servírovaného výkonu z ní spolu s krátkými převody manuálního pětikvaltu dělalo silné, rychlé a řidičsky podmanivé auto.

Verzí 325ti se prodala nutně hrstka, většina z nich je pak dávno odjetá. Když se hezký kousek objeví v dnešní nabídce, dost často „trpí” automatickou převodovkou, která se zvlášť v dobové formě tohoto typu řazení k vozu vůbec nehodí, popř. je to skoro dokonalý „manuální kousek” s paketem M, který stojí klidně tři čtvrtě milionu korun. A to už zase ztrácí kouzlo z pozice fandy s omezeným rozpočtem. Vůz, který máme dnes před sebou, je jiný. A je to německý bizár non plus ultra.

Jde o 325ti, dokonce s manuální převodovkou, navíc s velmi malým nájezdem v rukou dodnes prvního majitele staršího data zrodu. To zní skvěle, ale dál... Dál je to horší. Jde o verzi bez M-paketu, navíc v šedé barvě, navíc s halogenovými světly a na tuctových trojkových kolech své doby. Něco takového dělá z tohoto auta opravdu velkou ošklivku - sám mám trojkový kompakt E46 docela rád, ani mi nevadí, jak vypadá, ale musím uznat, že tohle vážně není dobré. První majitel skoro předválečného (myslíme druhou světovou, pro jistotu...) ročníku je fajn, ale ze sedačky řidiče je patrné, že si z ní udělal spíš skluzavku a vnější bočnici řádně pocuchal. Navíc ta specifikace...

Tohle je Němec každým coulem, asi jen někdo z této země sáhne po nejlevnějším BMW, dá do něj nejdražší motor, pak zvolí nejlevnější vnější provedení s nejlevnějšími halogenovými světly a do interiéru si poručí kompletní drahý M-paketový vnitřek včetně volantu s dálkovými ovládáním, automatickou klimatizaci vyhřívaná sedadla... Koho tohle napadne? To se snad musí učit na německých základkách, jak se domoci nového vozu s řádnou národní identitou.

Tohle auto budete spíš nenávidět od pohledu, ale třeba si jej právě pro jeho bizarnost zamilujete. Nemá žádnou prestiž, ale i tak představuje jedinečnou šanci vrátit se do trochu zapomenutého koutku zlaté éry BMW a užít si jeden z nedoceněných řidičských ideálů svého druhu. Motor R6 bez turba, manuální převodovka a zadní pohon jsou tu připraveny rozdávat radost, kterou vám pohled na karoserii nedopřeje. Stovka za 7,1 sekundy a maximální rychlost 235 km/h nejsou a nebudou k zahození. Tohle za 12 950 Eur, tedy asi 325 tisíc Kč? Pořád asi milionkrát lepší než základní nová Fabie s méně jak polovičním motorem a ničím k tomu.

Je to brutální Němec, navíc velká ošklivka, zvláštní kouzlo mu ale nelze upřít. Foto: Autosport 99, publikováno se souhlasem

