Podívejte se na crash testy aut z 90. let, některá jsou dodnes hity českých bazarů | Petr Prokopec

/ Foto: IIHS

Není to žádný automobilový dávnověk, takový Passat B5 je dodnes vyhledávanou ojetinou i v českých autobazarech. Přesto nemá ze současného pohledu daleko k pojízdné rakvi, o takové Kie Sephia ani nemluvě.

Bezpečnost aut se za posledních několik dekád neskutečně zvýšila. Mohla by však být ještě vyšší, pokud by zákonodárci dělali to, kvůli čemu byli zvoleni. Platí to paradoxně hlavně ve Spojených státech, kde má nárazové testy pod taktovkou vládní agentura NHTSA. Ta přitom naposledy učinila povinnými autonomní brzdy, bez kterých se od příštího roku nová auta nebudou moci na americkém trhu prodávat. Zajímavé přitom je, že zatímco kvůli této technologii, jejíž přínos pro aktivní bezpečnost je sporný a pro pasivní nulový, si NHTSA může pomalu ruce utrhat, podstatnější bezpečností aspekty ji nechávají chladnou.

Řeč je o crash testech malou částí přídě, které nezávislý pojišťovací institut IIHS provádí už dekády. A jakkoliv jeho hodnocení má váhu a výsledky ovlivňují kupní rozhodnutí zákazníků, nejde o orgán, který by měl přímý vliv na vlastnosti prodávaných aut. Něco takového může udělat právě NHTSA, ta nicméně s tímto typem testů nepočítá.

I tento fakt připomínají staro-nová videa, díky nimž se můžeme vrátit do 90. let minulého století, neboť už tehdy nechával IIHS nechal narazit malou částí přídě do pevné překážky tehdy zcela nová auta. A asi málokoho překvapí, že dvakrát nebodovala. Asi nejhůře na tom byla Kia Sephia, jejíž kabina se po nárazu prakticky zhroutila a figurína takřka vypadla ven. Institut přitom otestoval jak verzi z roku 1995, tak o čtyři léta mladší provedení, u nějž Kia mohla konstrukci vylepšit. Bezpečnost se ovšem příliš nezlepšila.

Nejde přitom jen o Korejce, se špatným hodnocením odkráčel i Chevrolet Astro z roku 1996, zatímco v případě Jeepu Wrangler z roku 1998 institut akceptoval alespoň částečné uspokojení. Stejně starý Volkswagen Passat nicméně již obdržel dobré hodnocení, byť také na jeho chování je vidět, že má k dokonalosti daleko. IIHS se nelíbila zejména deformace karoserie v oblasti kabiny. Posádka by náraz normovanou rychlostí přežila, s každým dalším kilometrem by ale pravděpodobnost takového výsledku byla podstatně nižší.

Při dnešních testech většina aut zvládá stejnou zkoušku s mnohem větším nadhledem, třebaže náročná je pořád stejně. Bezpečnost se zkrátka i tak krátkou dobu posunula o ohromný krok vpřed a s ohledem na výše zmíněné můžeme jen konstatovat, že se tak stalo navzdory, nikoli díky vůli politiků. Ty přibližně po stejný čas pracují hlavně na tom, aby auta měla nižší papírovou spotřebu resp. emise CO2, což skutečně mají. Sami sobě ale řekněte, jak moc se za tu dobu změnila vaše reálná spotřeba. Tušíme, že ne příliš.

Volkswagen Passat z roku 1998 při testech IIHS vlastně uspěl, přesto z dnešního pohledu nepředvedl nic světoborného. Foto: IIHS

Zdroj: Jalopnik

