Policie už ví, co způsobilo těžkou nehodu Tigera Woodse, příčinu ale odmítá zveřejnit | Petr Miler

/ Foto: Frederic J. Brown, AFP

Uběhl už více jak měsíc od chvíle, kdy se svět dozvěděl o automobilové nehodě Tigera Woodse, která znovu zkomplikovala jeho snahy o návrat na greeny. Co ji způsobilo? Policie to už ví, ale nepoví.

Psal se 23. únor letošního roku, když svět obletěla zpráva o těžké automobilové nehodě Tigera Woodse. Ten se tehdy po předměstí Los Angeles pohyboval v zapůjčeném SUV značky Genesis a z neznámých příčin opustil silnici. Jeho cesta terénem skončila tvrdým čelním nárazem, který následovalo převrácení vozu téměř na střechu. Golfový mág může být rád, že žije, neboť místo opustil s mnohačetnými otevřenými zlomeninami dolních končetin. A o vážnosti nehody svědčí i fakt, že si na incident dodnes nevzpomíná, což je dost obvyklá reakce organismu na těžké trauma.

Policie rychle po události vyloučila cizí zavinění a šerif místního okrsku Alex Villanueva záhy přišel s tím, že šlo o „ryzí nehodu”, za což byl před formálním uzavřením vyšetřování kritizován. A nyní je kritizován znovu, neboť na tiskové konferenci oznámil, že vyšetřování bylo uzavřeno a policie zná příčinu nehody, zveřejněna ale nebude.

„Příčina nehody byla určena, vyšetřování skončilo,” oznámil stroze Villanueva překvapenému tisku. Na dotaz na podrobnosti od agentury Associated Press pak uvedl, že více není oprávněn sdělit. „Obrátili jsme se na Tigera Woodse a jeho zástupce. Jsou tu určité soukromé okolnosti týkající se zveřejnění informací o vyšetřování, a tak se zeptáme, zda se vzdávají práva na soukromí. Pak budeme schopni zpracovat kompletní tiskovou informaci a zveřejnit veškeré informace týkající se nehody,” řekl dále šerif.

To je krajně neobvyklý postup, který zaskočil i Josepha Giacaloneho, bývalého policistu a dnes univerzitního profesora vyučujícího kriminalistiku. „Nemyslím si, že jsem kdy zažil policejní útvar ptát se na podobné povolení. Co když právníci řeknou, že s tím teď nelze jít ven? Nemyslím si, že by se ptali rodinných příslušníků kohokoli z nás, zda to mohou zveřejnit,” řekl Giacalone s tím, že policie takto reaguje jen kvůli tomu, že jde o slavnou osobnost.

Na druhou stranu, právě to dává smysl. Byť jen vzdáleně soukromá informace zveřejněná o komkoli normálním by nezajímala nikoho, jakýkoli pikantní detail týkající se života Tigera Woodse ale bude okamžitě propírán médii, což mu nemusí být příjemné. A pokud neexistuje veřejný zájem, aby takovou informaci kdokoli jiný měl, není důvod ji zveřejňovat proti Woodsově vůli - nesmíme zapomínat, že při nehodě ublížil jen sám sobě, nebyla proti němu vznesena žádná obvinění a vyšetřovatelé nežádali ani o svolení analyzovat jeho krev kvůli přítomnosti na alkohol či jiné zakázané substance.

Pochopitelně, tato tajemnost policie vede ke zvídavým otázkám, co asi Woods v tu chvíli za volantem dělal, z praxe je ale podle Giacaloneho nelze čekat nic až tak ohromujícího. V takovém případě bývá nejčastěji příčinou nehody zdravotní problém, který je pochopitelně považován za soukromou záležitost. Uvidíme ale, co se ještě dozvíme, nyní je míč na straně zřejmě nejlepšího golfisty historie a jeho právníků.

Tiger Woods havaroval s SUV Genesis GV80, který měl zapůjčený coby ambasador značky na letošním Genesis Invitational. Jak jeho vůz dopadl, je patrné na hlavní článku. Foto: Genesis

Zdroj: AFP

