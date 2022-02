Polovina Němců majících zájem o elektrická auta je nakonec odmítne, důvody ukazují jejich motivaci před 3 hodinami | Petr Prokopec

Je běžné, že ne každý, kdo přijde k dealerovi se zájem o určitý typ auta, si takový vůz koupí. Ovšem u elektromobilů a dobíjecích hybridů je toto procento velmi vysoké a důvody odmítnutí ukazují, že se prodávají hlavně díky penězům jiných.

V posledních měsících se v automobilovém světě nemluvilo pomalu o ničem jiném než o konci spalovacích motorů, který by v Evropě měl nastat v roce 2035. I po tomto datu bychom sice našli na silnicích benzinová a dieselová auta, která se navíc budou moci prodávat v bazarech či mezi lidmi, automobilky ale dle představ Bruselu měly prodávat jen elektromobily. S tím je ale podle všeho konec. A nikoli jen proto, že se proti návrhu postavilo Německo, ránu zeleným snahám zasadila i ruská invaze na Ukrajinu.

Reakce západu zatím sice nejsou takové, v jaké šlo doufat, pro nás však je v tomto ohledu podstatné zmražení plynovodu Nord Stream 2. Mimo to se Evropa chce zbavit závislosti na ruském plynu, který pokrývá značnou část jejích potřeb. Problémem však je, že zkapalněný zemní plyn, který by nám dodávali třeba Američané, je třikrát dražší. A očekávat se dá ještě další zdražování, neboť trh jednoduše využije ruských výpadků. Ve výsledku tak budou muset znovu přijít ke slovu uhelné elektrárny, a to zřejmě i ty již uzavřené.

Nejde nicméně jen o elektřinu zatíženou výraznými emisemi. Již mnohokrát jsme zmínili, že zájem o bateriová auta určují státní dotace - čím jsou vyšší, tím rostou registrace, bez nich jsou prakticky nulové. A pokud vlády s přerozdělováním peněz daňových poplatníků skončí, dále zvyšovat jejich tržní podíl bude složité. Lidé mající zájem o Škodu Enyaq či všemožné Tesly a elektromobily od VW, BMW, Mercedesu, Audi či Porsche sice existují, takoví ale již byli uspokojeni. A další si hůře použitelná auta za vysoké ceny nechtějí či ani nemohou koupit.

Německo má momentálně jedny z nejvyšších dotací na světě, v rámci ryzích elektromobilů mohou zákazníci získat příspěvek až 9 000 Eur (cca 223 tisíc Kč) a v případě plug-in hybridů až 6 750 Eur (asi 167 tisíc Kč). K tomu je navíc třeba připočítat ještě slevu na daních a dalších poplatcích. Není tedy divu, že při takové úlevě byl zájem loni nemalý. Jenže dotace v této podobě letos končí a přestože zejména Zelení touží po jejich prodloužení až do roku 2025, spolková vláda na něco takového nemusí mít peníze. A s tím jednoduše opadne i zájem.

Když německá asociace motorových vozidel ZDK provedla v lednu průzkum napříč 521 dealerstvími, zjistila, že pro koupi elektromobilu či plug-in hybridu se nakonec rozhodla jen polovina vážných zájemců o ně, což je neobvykle nízké číslo. Aby totiž bylo možné dotaci získat, musí být dané auto do konce letošního roku nejen objednáno, ale také dodáno a zaregistrováno. To je nicméně s ohledem na nedostatek čipů a dalších komponentů nejisté. A bez vládní podpory mnozí lidé zkrátka elektromobily za zajímavou koupit nepovažují.

ZDK proto požaduje, aby vláda trochu uvolnila stavidla a přisoudila dotace komukoliv, kdo si auto do konce roku objedná. Nicméně k tomu jsou nyní politici daleko méně svolní, neboť jak jsme zmínili v úvodu, řešit musí palčivější problémy. Pokud by navíc lili další miliardy do kapes malého množství lidí na úkor celé německé populace, jíž by razantně vzrostl účet za energie, pak i v poměrně klidném Německu mohou očekávat velké protesty. Celý Green Deal v jeho dosavadní podobě rozhodně nečekají dobré chvíle.

Škoda Enyaq je v Německu k mání od 34 600 Eur (858 tisíc Kč), a to s bateriemi o kapacitě 50 kWh, s nimiž se v Česku ani neprodává. Díky velkorysé vládě ovšem lidé nakonec zaplatí o 9 570 Eur (237 tisíc Kč) méně, což samozřejmě jejich zájem umocňuje. Když ale nemají jistotu, že dotací dostanou, polovina zájemců se obrací na podpatku. Foto: Škoda Auto

