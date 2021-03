Porsche nebylo spokojeno s úpravou svého auta, firma si musela sbalit fidlátka před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Singer Vehicle Design

Na podobné praktiky jsme zvyklí spíše od Ferrari, ani Porsche ale evidentně nejsou cizí. Značka se sice ohání věcně správnou legální argumentací, podle nás tady ale jde hlavně o kšeft.

O společnosti Singer Vehicle Design jste nejspíše již slyšeli, ostatně o jejích produktech se mluví po celém světě. Tato firma se rozhodla, že nechá dále žít klasická Porsche 911, ovšem uzpůsobí požadavkům moderní doby. Auta si tak ponechávají klasický hled, v lřípadě karoserie ale dochází na instalaci karbonových panelů, pod které se nastěhovala novější pohonná jednotka. S jejím laděním pak kalifornské společnosti napomáhají špičky v oboru, tedy firmy jako Cosworth či Williams. Není tedy divu, že ceny startují na 10 milionech korun a mohou vyšplhat i na čtyřnásobek.

Letos v lednu se nicméně společnost Singer rozhodla překročit svůj vlastní stín, a odhalila zcela nový produkt zvaný ACS (All-terrain Competition Study). Opětovně přitom šlo o upravené Porsche 911, tentokrát však vůz již dle názvu nepočítal pouze s hladkým asfaltem. Inspirací se mu totiž staly někdejší tovární produkty jako 911 SC Safari či 959, kdy druhý zmíněný dokonce ovládnul Dakarskou rallye. Došlo tedy jak na úpravu karoserie, tak zejména na přizvednutí podvozku.

Celý projekt byl přitom financován zákazníkem, jenž si přeje zůstat v anonymitě. Ten si objednal rovnou dva exempláře, kdy bílý je zaměřen na rallyové závody v poušti, zatímco červený má odvádět svou práci na asfaltových soutěžích. Zpočátku se přitom zdálo, že u těchto dvou kousků i zůstane, ovšem Singer dal následně celému světu najevo, že pokud se najde další zájemce s desítkami milionů korun v kapse, firma mu klidně další vůz postaví, a to opět přesně na míru. Právě tady ale firma narazila.

Pár týdnů po prvotní prezentaci vozu byl Singer kontaktován Porsche s požadavkem, aby z veškerých svých prezentačních prostor stáhl materiály související právě s ACS. Za tímto krokem stojí právní oddělení Porsche, které podle vyjádření automobilky nebylo spokojeno ani tak s pojetím vozu, jako spíše výrazné nápisy Porsche na zádi či na bocích, tak i použití čelního loga a firemního fontu.

Na jednu stranu lze Porsche chápat, takové prezentační materiály mohou vyvolávat dojem, že jde o německou práci. Na druhou stranu lze chápat i Singer, podle nějž jde primárně o vůz Porsche patřící zákazníkovi Porsche, který si s ním může dělat, co uzná za vhodné. Nakonec, není to poprvé - firma při prezentaci svých prací vytvořených pro prezentační účely logo Porsche či označení Porsche vůbec nepoužívá, ovšem když jej touží použít zákazník...

Tak či onak ale Singer ustoupil. „Musíme zajistit, aby zákazníci Porsche vždy a jasně rozpoznali naše produkty - tedy takové, které jsou námi navržené. Může se přitom jednat o různé komponenty, oblečení či celé vozy. Jen námi vytvořené nebo licencované produkty mohou nést název Porsche,“ stojí mimo jiné ve vyjádření automobilky k celé věci.

Singer tedy čeká odstranění veškerých odkazů z vozu na značku z Zuffenhausenu, což rozhodně nebude záležitost několika málo minut. Boční nápisy jsou totiž součástí prahů, které tak budou muset být zcela nově vyrobeny. To si vyžádá i zcela nové formy. Takový krok nebude jen časově zdlouhavý, ale také finančně náročný. Týká se ale pouze novinky ACS a nikoli předchozích konverzí, třebaže některé použily výrazné nápisy Porsche též.

Může to už proto znít zvláštně, pokud si ale do rovnice přihodíme ještě pár dodatečných informací, je v podstatě jasné, odkud vítr vane. Až dosud Porsche vůči postupům firmy Singer nic nenamítalo, neboť její konverze nikterak nenarušovaly byznys značky. Ta se sice také věnuje renovacím, užívá však pouze originální díly či takové, které si sama nově vyrobí. Rozhodně však zákazníkům nenabízí, že by letitému vozu dodala novou karoserii a modernější motor.

V případě ACS však Singer narazil, neboť Porsche chystá vzkříšení varianty 911 Safari. Dorazit by tak měla přímo tovární verze, která dostane zvýšený podvozek i ochranné lemy karoserie. Nepůjde sice o takový extrém, jakým je ACS, to však na celé záležitosti nic nemění. Ba právě naopak, sama automobilka by mohla být rázem zastíněna nějakým úpravcem, což se jí pochopitelně nelíbí. A právě proto musí Singer veškeré odkazy na ni odstranit.

Můžeme už jen dodat, že ACS je postavené na bázi generace 964 a jde o kooperaci mezi Singerem a Richardem Tuthillem, rallyovým expertem Porsche. Vůz kromě upravené karoserie dostal také 3,6litrový plochý šestiválec, jenž svých 450 koní posílá na všechna čtyři kola skrze pětistupňovou sekvenci. Asistují mu přitom tři samosvorné diferenciály, stavitelné tlumiče či pneumatiky BF Goodrich nasazené na 16palcových kovaných ráfcích. Uvnitř pak nechybí závodní sedadla či navigační systém.

Porsche ACS se tváří jako oficiální tovární produkt, tak tomu ovšem není. I proto byla firma Singer požádána, aby veškeré asociace se značkou ze Zuffenhausenu odstranila. Udělala to ale nejspíše jen proto, že sama chystá návrat podobné verze Safari. Foto: Singer Vehicle Design

Zdroj: Carscoops

