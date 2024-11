Porsche říká, že Macan bude jeho nejprodávanějším autem i s elektrickým pohonem. Počkáme si na to včera | Petr Miler

/ Foto: Porsche

My říkáme: Ani omylem. Jakmile (tedy pokud se to vůbec stane) vypadne z nabídky spalovací verze, Cayenne převezme vládu. A to paradoxně i díky Macanu, neboť na rozdíl od něj bude dál nabízet spalovací pohon. Ostatně i s ním si lidé koupí zásadně lehčí auto, to je ten největší paradox.

Porsche dnes už moc dobře ví, jak velkou chybou byla jeho sázka elektrická auta. I když se do nich nikdy nevrhlo tak po hlavě jako většina jeho konkurentů, stejně chtělo příliš mnoho a příliš brzy. První ryze elektrický model jménem Taycan se po krátkodobém úspěchu z počátků prodeje stává jen větším a větším fiaskem, které nakonec ruinuje zejména jeho kupce, a to bez ohledu na to, kde a na jak dlouho si jej koupili.

Také kvůli tomu firma už v létě odpískala své ambiciózní elektrické plány a dál obrací tak moc, jak se jen realisticky dá. Nyní dokonce slibuje, že spalovací motory vrátí i dřív jen elektrickým modelům, ale co to bude reálně znamenat? Zdá se, že v případě klíčového Macanu, jehož nová generace je nesmyslně jen elektrická, už nevede cesta zpět a automobilce nezbude než ponechat v prodeji starší model. Jenže s tím se nedá vyjít věčně. Automobilka si tedy v určitou chvíli bude muset říci, zda přece jen nevyvine jeho nové spalovací provedení, nebo zkusí vyjít s tím, co má.

Tohle rozhodnutí se může kdykoli změnit, v tuto chvíli se ale zdá, že zvolilo druhou možnost, jak informují kolegové z Drive s odvoláním na Jörga Kernera, který má u Porsche na starosti tuto modelovou řadu v pozici viceprezidenta firmy. Ten uvedl, že alespoň dnes nová spalovací verze „není v plánu”, automobilka nevidí její doplnění do nabídky jako „nezbytnost” a o spalovací alternativě „neprobíhají diskuze”. Kerner pochopitelně elektrické provedení chválí, víc nás ale zaujala jiná jeho slova, které v té souvislosti pronesl znovu pro Drive.

Také kolegové mají své pochybnosti o schopnosti tohoto vozu uspět jen s elektrickým pohonem, který je naprostou většinou klientely zejména drahých aut odmítán tak nějak blanketně. Elektrický Macan je navíc podstatně dražší, dramaticky těžší a mnohem hůř použitelný. Je tedy opravdu těžké najít faktický argument pro jeho koupi, Kerner ale zůstává optimistou.

„Myslím, že to bude bestseller,” říká s tím, že je přesvědčen, že si Macan i s elektrickým pohonem udrží pozici globálně nejprodávanějšího modelu značky. „Je to opravdu skvělé auto. Jezdil jsem s ním celý rok každý den, ujel jsem s ním 100 000 kilometrů a myslím si, že bude bestsellerem, protože si myslím, že je to nejlepší auto v tomto segmentu,” uvedl dále a pak už začal trochu pohádkařit: „Je to nejsportovnější auto v tomto segmentu a v každém ohledu, v každém bodě je mnohem lepší než spalovací verze,” uvedl. Máme pocit, že minimálně v případě rychlosti doplňování energie a vůbec schopnosti pojmout jí určité množství je to neoddiskutovatelně nesrovnatelně horší, ale to jen tak na okraj.

V tuto chvíli nic nenasvědčuje tomu, že by slova pan Kernera reflektovala realitu. Původní Macan byl od příchodu na trh v roce 2014 skutečně firemním bestsellerem, informace od dealerů ale hovoří o tom, že pozice nástupce je zcela odlišná a i z faktu, že české zastoupení téměř okamžitě po příchodu elektrického Macanu na trh přichází se zlevněným akčním provedením, o něčem svědčí.

Bude ale chvíli těžké se v tom vyznat. Jednak i letos v Evropě byly po nějaký čas prodávány obě varianty vozu bok po boku, téměř všude mimo EU pak bude původní spalovací verze v prodeji ještě roky. A pochopitelně, novince bude přát, že je novinkou, neboť jde o moment životního cyklu produktu, kdy je nejžádanější. Ale bude se Macan prodávat i ve chvíli, kdy za pár let zbude v nabídce jen elektrické provedení, tedy pokud se tak skutečně někdy stane?

Nevěříme tomu. Už teď víme z našeho okolí o případech, kdy zákazníci Macanu dali napodruhé přednost např. Cayenne Coupe či Panameře, aby se „elektrické povinnosti” vyhnuli. Největším paradoxem pak je, že tak dostanou nejen větší, snadno i levnější (záleží, co s čím budete srovnávat) a použitelnější auto, dostanou dokonce i lehčí vůz.

Už Macan 4 Electric váží v základu brutálních 2 405 kg, varianta Turbo je dokonce o dalších 75 kg těžší. Za tohle auto dáte navíc nejméně 2 970 506 Kč. Ne o tolik jinak působící Cayenne Coupe začíná na 2 638 436 Kč a váží 2 160 kg. Nestačí tohle k tomu, aby člověk silně pochyboval o tom, že Macan může zůstat světovým bestsellerem i jako elektromobil? Nevěříme tomu ani v nejmenším, až čas ale ukáže víc.

Elektrický Macan nevypadá špatně, ale to je tak všechno. Je to technicky nesmyslné, extrémně těžké, obtížně použitelné a velmi drahé auto, které bude s vysokou pravděpodobností rychle ztrácet hodnotu už za několik málo let. Nevěříme, že si s těmito kartami dokáže udržet pozici firemního bestselleru. Foto: Porsche

Zdroje: Drive poprvé a podruhé, Porsche

Petr Miler

