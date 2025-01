Porsche nafouklo nabídku elektrických modelů o 100 %, jejich celkové prodeje ale o 4 % klesly, je to další fiasko včera | Petr Miler

Automobilka se to pokouší zastřít, neboť to jejím snahám nedává zrovna sladkou příchuť, její vlastní čísla ale nelžou. Není divu, že plán prodávat 80 procent elektromobilů do 5 let odpískala, dnes je totiž pořád jen na 12 procentech a trápí se.

Zpráv o vývoji prodejů elektrických aut v různých koutech světa je spousta a někdy ukazují i na přetrvávající mírný růst. Spousta lidí na to řekne něco ve stylu, že to tedy vlastně není tak špatné, jak se občas říká. Ale je to inteligentní reflexe reality? Pochopitelně ne, a to z jediného prostého důvodu.

Nemůžete sledovat absolutní číslo prodejů něčeho, musíte také sledovat, kolik se toho nabízí, kolik se nabízí čehokoli jiného a jaké pozornosti se různým alternativám dostává. Automobilová branže je široká a pro řadu lidí nepřehledná, tak jim to snadno unikne, ale použijme analogii z jiného, přehlednějšího oboru.

Řekněme, že jste si v pekárnách mohli donedávna koupit 5 různých typů rohlíků, 4 různé typy chleba a 1 typ toastů. Toto rozložení přibližně odpovídalo tomu, co lidé aktuálně kupovali, po letech měnících se preferencí. A pak někdo přijde s tím, že jediný pokrm budoucnosti je pečivo z lidského trusu. Je to paráda, skoro plně obnovitelné, doslova co si nadrobíš, to si sníš, zkrátka jedlý nástražný výbušný systém neboli bomba. Nikomu se to sice nechce moc jíst, protože to není žádná chuťovka a energetická hodnota za moc nestojí, ale když to postupně nařídíme, ono se to vyladí, budou úspory z rozsahu, lidi si zvyknou, no znáte to.

Tak všechny pekárny začnou nabízet po dvou rohlíkách z trusu, zájem není, ale regulátor tomu začne pomáhat. Trus tedy zadotuje, pšenici, žito a spol. zatíží novými daněmi a řekne, že za 5 let se bude moci prodávat jen trus. Pekaři z toho nejsou nadšeni, ale budoucnost je v trusu, v setrvání na původních řešeních vidí riziko, a tak se přidají a začnou ty skvělé, o dost méně voňavé a křupavé trusíky (rohlíky z trusu, pochopitelně),” nabízet především. Chtěli by co nejdříve nabízet jen je, však dvě linky stojí peníze, takže dělají první poslední, aby trus prorazil.

Staré linky neinovují, nabídku omezují a po dalším roce skončí u toho, že trusíky nabízí už 4, rohlíky klasické 3, chleba 2 a toasty žádné. Navíc novince věnují téměř veškerou vývojovou pozornost, chtějí, aby chutnala stejně dobře nebo lépe, stála méně, marketingem zavalí celý svět a novinářům z Pekař Revue, kteří si troufli říci, že „žádnej už to nechce jest”, zapálí kancelář. Výsledkem ovšem je, že místo 15 % na trhu má o rok později trus na trhu jen 14% podíl.

Přesně tohle je analogie trhu s auty. Není to tak, že by se nějaké elektrické modely začaly nabízet navíc před pár léty a postupně získávaly na síle. Ani omylem, stalo se všechno výše zmíněné - nejdřív to byla okrajová věc, pak hlavní cíl všech snah, kterému se mydlily schody až do nulové adheze, aby elektromobily jely jako víno. Jenže nejely, tak se začalo uměle zdražovat všechno ostatní, omezovat nabídka všeho ostatního a ostrakizovat všichni, kdo si troufli na toho nahého císaře pokřikovat, že je šaškem, který žádné šaty nikdy neměl. Nabídka elektrických modelů v posledních letech stoupla násobně, ceny uměla klesly, konkurence byla omezena, její ceny stouply atd. A výsledek? Výsledek je to, co dnes poznává Mercedes, poznává to VW a poznají to i další. Tedy že showroomy jsou nacpané elektromobily jako regály trusem, ale jejich prodeje beztak míří dolů.

Poznává to i Porsche, které se právě pochlubilo svými výsledky za rok 2024. I když pochlubilo... Šlo celkově dolů, místo 320 221 aut prodalo 310 718 vozů, což znamená 3% pokles. Tragédie to není, ale znovu jako u VW a Mercedesu je problémem brutální sešup v Číně (- 28 %) a velký elektrický nezdar.

Automobilka to přímo neříká a maskuje to tak, že zvýšila odbyt elektrifikovaných modelů, tedy i hybridů, ale to je vrtění psem. Stačí si srovnat aktuální čísla s výsledky za rok 2023 a uvidíte, že zatímco předloni Porsche nabízelo jeden elektrický model (Taycan) a neomezovalo nabídku spalovacích typů, loni prodávalo (v EU téměř výhradně, jinde je to složitější) elektrický Taycan, elektrický Macan, odpálilo spalovací Macan, odpálilo většinu spalovacích 718 a zdražovalo nabídku spalovacího čehokoli, zejména pak 911, dospělo jen k tomu, že místo 40 629 elektrických aut jich prodalo 39 114 kusů.

Nabídku elektromobilů tedy poslalo výš o 100 procent, jejich prodej ale klesl o 4 %. Tohle ukazuje celou tu tragédii současného vývoje - je to ohromný růst nabídky za stagnace či poklesu odbytu. Není divu, že absurdní plán prodávat 80 procent elektrických aut už v roce 2030 byl zrušen, Porsche je dnes horkotežko na 12. Je nutné něco dodávat? Snad jen: Fiasko těchto aut je mnohem větší, než se na první pohled může zdát…

Nejvyšší šéf Porsche i skupiny VW Oliver Blume má o důvod víc přemýšlet ve služebním stanu na svém služebním sporťáku. Elektrické plány VW Group jdou do kelu skoro bez ohledu na značku. Foto: Porsche

