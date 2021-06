Porsche se chlubí časem elektromobilu z okruhu, skutečný rekord benzinového auta ignoruje před 6 hodinami | Petr Miler

Jde v obou případech o výkony hodné respektu, ale zatímco v případě elektrického auta jde o dobrý čas, v případě toho benzinového jde o rekord trati. Přesto při prezentaci přednost dostává ten první.

Možná jste o něm nikdy neslyšeli, i když jde po Nordschleife Nürburgringu o druhý nejdelší stálý závodní okruh světa. Říká si The Bend a otevřen byl teprve před třemi roky v Jižní Austrálii asi 100 km od Adelaide. Měří na délku 7,7 km a minimálně z videí působí velmi zajímavě.

Své jméno s ním spojilo mimo jiné Porsche, které na tomto místě pořádá novinářské i zákaznické prezentace či jinak předvádí schopnosti svých vozů. Když tedy v roce 2018 přišlo na trh Porsche 911 GT2 RS tehdejší generace 991, bylo to právě ono, které stanovilo rekord The Bend mezi produkčními silničními auty s časem 3:24,079.

Je možné, že jste zmínku o jiném výkonu jiného Porsche na tomto okruhu už zaznamenali, neboť se jím automobilka velmi chlubila a nespočet automobilových periodik z celého ji převzal. Šlo o zápis vrcholného elektrického modelu značky, Porsche Taycan Turbo S, který trať obkroužil v čase 3:30,344. Jistě výkon hodný respektu - v podstatě rodinné auto je takto jen o 6,3 sekundy horší než takřka jednoúčelová GT2 RS. S kolegy jsme se ale tehdy na video se záznamem podívali, řekli jsme si, že z auta lezou divné zvuky a dali přednost jiným tématům. Teď se k němu ale musíme vrátit.

Ne proto, že by nás Taycan Turbo S dodatečně ohromil, ale proto, že Porsche při té samé příležitosti poslalo na ten samý okruh nové Porsche 911 Turbo. Tedy novou generaci sportovně-cestovního stroje, který ani není vrcholem řady - oproti vrcholnému Turbu S mu chybí věci jako karbon-keramické brzdy, některé aerodynamické vychytávky či úpravy v oblasti rozdělování výkonu či aktivního řízení kol. Je to prostě něco jako Taycan Turbo vedle Taycanu Turbo S - hodně, ale ne nejvíc.

Přesto i tato verze dosáhla na The Bend času 3:22,066, tedy nového rekordu mezi produkčními auty a GT2 RS dokonale překonala - přitom nejde ani o Turbo S a se svými čtyřmi sedadly poslouží třeba i rodině s malým dítětem. To je teprve úctyhodný výkon, Porsche jej ale zcela odbylo krátkou zmínkou mezi zprávami aktivně nerozesílanými tisku. Video s ním je na Youtube jako neuvedené (Taycan Turbo S byl běžně publikován) a za 35 dnů od publikace má pouhých 981 zhlédnutí. Jinými slovy, nevšiml si jej téměř nikdo, ani nemohl. Kdybychom my nehledali, jestli Porsche náhodou nevzalo na tentýž okruh i něco jiného, nikdy bychom to nezjistili.

Není to absurdní? Jakkoli se Porsche mezi ostatními automobilkami chová ještě relativně racionálně, tohle je jasně asymetrický přístup. Chlubí se zajímavým, ale nikoli ohromujícím časem elektrického auta a současně téměř ignoruje rekord produkčních aut s dokonce nikoli vrcholným benzinovým modelem. Co si o tom máme myslet?

Porsche 911 Turbo 992 překonalo rekord australského okruhu The Bend mezi produkčními auty. Automobilka o tom ale skoro nikomu neřekla a místo toho cpe do popředí horší výkon Taycanu Turbo S. Obojí můžete vidět na videích níže. Foto: Porsche

