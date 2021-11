Poslední BMW M3 bez turba se ukázalo v akci na Autobahnu, můžeme jen zamáčknout slzu před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Některá auta o atmosférické motory nikdy neměla přijít a BMW M3 je podle nás jedním z nich. Mnichovská automobilka se ale rozhodla neoponovat snahám EU řídit trh, a tak na poslední em-trojku bez přeplňování můžeme dnes jen vzpomínat.

Ve stínu událostí posledních měsíců, během nichž se Evropská unie odkopává jako instituce ochotná nařizovat cokoli za prakticky jakoukoli cenu, se sluší připomenout, že to z její strany není nic nového. Snaha udělat z tržního hospodářství to plánované je jí vlastní už dekády, akorát svá nepřímá nařízení schovávala před veřejností poněkud umněji než emisní povolenky či přímý zákaz prodeje toho nebo onoho.

Náš šéfredaktor už před mnoha léty říkal, že kdybyste se stovky obyčejných lidí na ulici vyrazili zeptat, proč si do svého nového auta mohou koupit už je litrový tříválec s turbem, asi 99 z nich by vám řeklo něco v tom smyslu, že to je moderní motor, že je úspornější, výkonnější... Nic z toho ale není pravda. Celý downsizing, nová turboéra a s nimi asi milion dalších, pro spoustu lidí nepotřebných, neefektivních a leckdy dokonce život komplikujících věcí se staly mimo pozornost většiny veřejnosti následkem vytrvalého tlaku EU regulovat trh s auty skrze papírové emise CO2. Začalo se prostě vyrábět v prvé řadě pro normy, ne pro zákazníky. A to je vždy špatně.

Dnes, kdy se blížíme momentu, kdy mohou být docela dobře zakázaná jiná než elektrická auta, ačkoli po nich netouží víc než pár procent kupců a dle našich amatérských průzkumů je asi dvě třetiny lidí zcela odmítají, je pouze ovlivňování preferované konstrukce spalovacích motorů pomalu nevinnou hříčkou historie. Přiložené video ale připomíná, „co bylo před tím”.

Ukazuje v akci BMW M3 E92, které jsme v roce 2007 sami testovali, dnešní optikou poslední em-trojku s nepřeplňovaným motorem. Je ze současného pohledu fascinující, že lidé z divize M ještě o pár let dříve tvrdili, že nikdy nepostaví M3 s motorem bez turba, protože atmosféricky plněný motor patří k její DNA - je nejovladatelnější, nejznělejší, nejefektivnější při vysoké zátěži... A o pár let později už celé BMW nenabízelo jediný motor bez turba. Co se v mezičase změnilo? Často ani ne lidé, kteří to říkali, jen tlaky EU poněkud nabraly na síle.

Zůstáváme přesvědčeni, že se to nikdy nemělo stát a že nejen BMW mělo za zachování určitých řešení na trhu bojovat. Automobilky se přizpůsobily, udělaly turba, která jsou rychlejší, stala se relativně ovladatelnými, relativně efektivními a nemusí znít úplně mizerně. Ale už to prostě není ono. Vzdali bychom se kusu dynamiky ve prospěch excelence ve všem ostatním. Přiložené video navíc připomíná, že auta s motory bez turba nemusí být žádné brzdy provozu.

M3 E92 poháněl osmiválcový čtyřlitr s 420 koňmi, který kolem 8 tisíc otáček cinkal hezčeji než zvonky štěstí Darinky s Karlem. A byť by tento vůz prohrál každý sprint s pozdější M3 F82 s třílitrovým turbem s 430 koňmi, na německé dálnici se rozjede i na více jak 300 km/h bez větších problémů a zní přitom opravdu hrdě. A teď si představte, co za nepřeplňovaný motor by bylo možné vyrobit o dekádu a půl později s dnešními technologiemi... Do některých věcí podle nás politika nemá co kafrat a tato je jednou z nich.

BMW M3 generace E92 bylo tím posledním, které dostalo nepřeplňovaný motor. A ten svými přednostmi stále dokáže uchvátit, navíc ani dnešní optikou nejde o pomalé auto, jak můžete spatřit na videu níže. Ilustrační foto: BMW

Zdroj: AutoTopNL@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.