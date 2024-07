Poslední Ferrari s manuální převodovkou se prodalo několikanásobně dráž než stejné vozy s automatem, jejich kupci prodělali kalhoty před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Artcurial, tiskové materiály

Chcete, aby vaše auto ztrácelo na hodnotě co nejméně? Kupte si verzi s manuálním řazením, minimálně u sportovních modelů a ostrých verzí obyčejnějších aut je to zaručený recept už roky. V tomto případě dokonce pokles ceny obrátil v růst.

Včera jsme psali o prodeji bývalého Schumacherova Ferrari, které v dražbě „Garden Party In Saint-Tropez” pořádané aukční síní Arcturial mnoho zájemců překvapivě neoslovilo. Prodalo se nakonec levněji než obdobně specifikované kusy s vyšším nájezdem a méně slovutným prvním majitelem a dosavadního majitele jistě mrzí, že vůz nabídl bez rezervní ceny. Ne vše se ale Artcurialu nepodařilo, jak ukazuje prodej jiného vozu stejné značky.

Jde o mnohem obyčejnější a původně levnější osmiválcový model California bez jediného slavného majitele zapsaného v technickém průkazu. Jde dokonce o nejlevnější moderní Ferrari, které se s vyššími nájezdy prodává za cenu lepších škodovek a aktuálně vidíme v prodeji nejlevnější kus s nájezdem 44 tisíc km za 1,89 milionu Kč. Samozřejmě pořád dost peněz, ale na „férro” z minulé dekády? To prostě není moc, jde o obecně nepříliš žádaný a respektovaný vůz. Přesto se právě ten stal jedním z nejžádanějších artiklů zmíněné aukce, který se prodal za mnohonásobně vyšší cenu.

Jak je to možné, když má najeto skoro stejných 36 642 km? Může za to jediná věc, manuální převodovka v útrobách. California se stala u Ferrari vůbec posledním typem, do kterého si šlo manuální převodovku koupit. A automobilka jej ráda používá jako důkaz, že o manuály už nikdo nestál. Zrovna California má k řidičskému autu daleko a tato argumentace zavání oportunismem, nicméně i případ aktuálního prodeje tohoto modelu nakonec dokazuje, že zájemci o Ferrari s manuálem existují. A jsou ochotní si za něj připlatit stejně jako klienti automobilek Porsche nebo BMW, které právě strategii „manuální převodovka jako příplatková výbava” stále více razí.

Podle dostupných informací vzniklo Californií s ručním řazením jen pět - tři s pravostranným řízením a dvě s levostranným, z nichž jedno stojí ve firemním muzeu. Tento kus má také levostranné řízení, a má tedy být jediným na trhu dostupným Ferrari s ručním řazením určené pro země, v nichž se jezdí na pravé straně silnice. Poprvé prodáno bylo roku 2010 a je jinak naprosto nezajímavé - čtyři majitelé za 14 let a přes 36 tisíc najetých km z něj dělá všechno, jen ne mimořádně žádoucí ojetinu.

Má ale ono manuální řazení, a tak šlo do dražby a dočkalo se vskutku pozoruhodného zájmu. Prodáno bylo za 280 tisíc Eur, tedy víc jak 7 milionů Kč, což je podstatně víc, než kolik auto stálo nové. Jak už padlo, podobně ojeté kusy z počátku výroby s automatem koupíte snadno pod 2 miliony Kč, tedy za méně než třetinu této částky. Jinými slovy, za manuál tu někdo dal asi 5 milionů Kč. A přesně o tyhle peníze kupci „automatických verzí” svou volbou přišli, dnes mohly být jejich.

Pochopitelně, je tu i sběratelský aspekt, jenže kdyby Ferrari zítra nabídlo nějakou edici třeba nového 12cilindri s ručně řazenou převodovku, miliony si za ni kupci připlatí zas. Kdyby tedy Italové podobně jako Porsche nabídli takové auto s manuálem a chtěli za pár set vyrobených kusů o dva nebo tři milion víc, druhý den mají vyprodáno a stovky milionů v kapse. To by se bohatě vyplatilo i vývojově. Proč to Ferrari a další nedělají, nechápeme, možná to chce jen čas.

Po čem dnes možná malá, ale na zase tak malá a velmi oddaná část klientely tak touží, uvidíte v přiložené galerii zatím stále posledního zákazníkovi prodaného Ferrari s manuálním řazením a levostranným řízením. Je to pěkný pohled, už ta kulisa, tři pedály... A mimochodem, všimněte si schématu řazení na řadičce - neodpovídá realitě. Možná už tehdy ani Ferrari nemělo na skladě řadičku, kde by to bylo schéma vyznačeno správně, a tak pěkně po italsku vzalo, co bylo ještě na skladě.

O Ferrari s manuálem nikdo nestojí, akorát i za „obyčejnou Californii” s ručním řazením někdo právě zaplatil několikanásobek toho, co za ty s automatem. I když na ní jinak není zajímavé vůbec nic. Foto: Artcurial, tiskové materiály

Zdroj: Artcurial

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.