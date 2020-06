Pozadí havárie hvězdy Top Gearu vyplouvá na povrch, možná je v ní zcela nevinně před 4 hodinami | Petr Prokopec

Na první pohled se zdálo, že šlo o řidičskou chybu, nakonec to nepopíral ani sám Paddy McGuiness. Nehoda se ale nemusela stát jen kvůli vlhké silnici, auto krátce před natáčením neprošlo technickou.

Koronavirus sice Velkou Británii zasáhl větší měrou než třeba Česko, ovšem také ostrovní království již začalo rozvolňovat některé restrikce. Do práce se tak nevrátili jen dělníci či manažeři, ale také filmaři. Nejinak je tomu v případě Top Gearu, jehož hlavní protagonisté Chris Harris, Andrew Flintoff a Paddy McGuinness aktuálně pracují již na devětadvacáté sérii. Či spíše bychom měli říci „pracovali“, neboť sotva se trojice dostala před kamery, bylo natáčení znovu přerušeno. Pandemie za tím ovšem nestála.

Místo toho se o dočasné pozastavení programu postaral McGuinness, který havaroval s vozem svých dětských snů. A jakkoliv Lamborghini Diablo nebylo zcela zničeno, je třeba počítat s tím, že po nějakou dobu nebude k dispozici. Na rozdíl od moderátora, který již několikráte své fanoušky ubezpečil, že původní zvěsti o život ohrožující nehodě byly značně přehnané. McGuinness zamířil do nemocnice spíše jen na rutinní kontrolu, po jejímž absolvování se uchýlil do domácí péče.

Starosti o samotného moderátora tedy můžeme hodit za hlavu a zabývat se budeme už jen samotnou nehodou. Za tou podle McGuinnesse stála hlavně mokrá vozovka, se kterou si za volantem staršího supersportu úplně nerozuměl. Mimo to se ovšem objevily také zmínky o olejové skvrně na vozovce. Příčinou pak jistě nebyla zběsilá rychlost, moderátor totiž podle policie nejel více než 97 km/h.

Nyní se však ukazuje, že jedním z důvodů mohl být rovněž technický stav vozu. Diablo bylo pouhých 47 dnů před incidentem na MOT, britské obdobě české technické kontroly, jíž neprošlo. Dle techniků za tím stály nefunkční stěrače čelního okna a problémy spojené s podvozkem. Majitel pak sice dané nedostatky odstranil a o tři dny později již prohlídkou MOT prošel, ovšem s poznámkou, že zadní pneumatiky jsou na hranici úplného sjetí a jejich hrany už sjeté jsou.

Pokud by tomu tak bylo a do doby natáčení se nic nezměnilo, mohl být McGuiness vzhledem k podmínkám v nehodě i nevinně - od moderátorů nelze očekávat, že budou zkoumat technický stav auta. V reakci na zjištění Top Gear již skrze oficiálního mluvčího stanice BBC oznámil, že supersport byl prozkoumán firemním technikem a shledán vyhovujícím. „Pneumatiky jsou přitom jednou z nejvíce kontrolovaných oblastí vozů během filmování a na place je přítomna i náhrada, pokud mechanik uzná, že je nutná výměna,“ upřesňuje přitom situaci britské veřejno-právní médium. To ale může znamenat jen to, k čemu došla technická kontrola - tedy že hraničně procházejí, což na mokré silnici bude mít stejně daleko k optimu.

Podle očitých svědků bylo nové obutí pro Diablo skutečně bylo přichystáno, ovšem havárie se měla odehrát ještě na starých pneumatikách na prahu životnosti. To skutečně není ideální stav pro natáčení dramatických scén na uzavřené silnici a pokud se tento předpoklad potvrdí, byl to ze strany BBC projev šetření na tom nejhorším možném místě.

