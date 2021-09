Požár elektrického VW, při němž matka na poslední chvíli zachránila své dítě, už nikoho nezajímá před 41 minutami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Hovořit o úskalích elektrické mobility otevřeně se nenosí, a tak po krátkém mediálním lynči rychlé shořelý ID.3 prakticky nikoho nezajímá. Úřadům stačí měsíce staré ujištění o jejich bezpečnosti.

Nejspíše jste zaznamenali, že 14. srpna náhle shořel v Nizozemsku elektrický Volkswagen ID.3. Tato událost nebyla médii zmiňována ihned, nýbrž se zhruba týdenní prodlevou. O to větší dozvuk ovšem měla, okamžitě se totiž začalo mluvit o nebezpečnosti elektrického pohonu, přičemž celá řada politiků volala po větším dohledu i vyšší ochraně ústrojí. A chvíli se zdálo, že německou automobilku budou grilovat stejným způsobem jako v roce 2015, kdy došlo na odhalení skandálu Dieselgate.

Jaká je situace dva týdny po požáru? V podstatě stejná jako u většiny skandálů, které se za posledních pár měsíců prohnaly Českou republikou. Po úvodním velkém ohlasu tedy přichází naprostý nezájem a zapomnění. Jak totiž zjistil magazín Auto Evolution, celému případě se věnuje už jen automobilka. Odpověď od požárního oddělení v Groningenu, které mělo hašení vozu na starosti, totiž zatím nedorazila. Tamní policie pak o incidentu ani neví a odkázala právě na hasiče.

Kolegové se následně obrátili na nizozemské ministerstvo dopravy, stejně jako na tamní ministerstvo spravedlnosti. Zareagovalo pouze první zmíněné, dle kterého se novináři má obrátit na městskou radnici, která by požadované informace jako jediná poskytnout. Vedení Groningenu přitom skutečně zareagovalo, a to dokonce promptně, ovšem jasno do celé věci nevneslo. Oznámilo totiž pouze tolik, že „ví cosi o budoucím vyšetřování“. Podrobnosti ale již nedorazily.

K případu se pak nehodlá vracet ani Mariska Steenmeijer-Van Nijen, která je, respektive byla majitelkou shořelého vozu. Z toho stihla zachránit své tříleté dítě, o štěstí, které při to oba měli, ale nejlépe hovoří fakt, že z auta už nevytáhla ani telefon a své osobní věci. Vůz totiž začal hořet ihned po odpojení dobíjecí pistole, přičemž svědci následně napočítali minimálně pět výbuchů. Je tak vskutku štěstí, že ID.3 a poblíž stojící Nissan Leaf jsou jedinými obětmi incidentu.

Veškeré snahy o zjištění příčin požáru - nebo aspoň náznaků toho, že někoho zajímají - pak uzavřelo zmiňované ministerstvo dopravy, jenž vyrukovalo s reportem nezávislé instituce CE Delft, dle které „elektrická auta nepředstavují vyšší bezpečnostní riziko než vozy se spalovacím ústrojím“. Tedy jinými slovy, po požáru a mediální bouři je náhle v zemi tulipánů klid. Jediný, kdo se tedy stresuje, je automobilka, která odebírá baterie od firmy LG Chem. A ta zásobuje Chevrolet i Hyundai, jejichž auta hoří daleko častěji.

Nechceme tímto poukazovat na ID.3 jako na vůz, jehož byste se měli obávat, jeden požár skutečně nic neznamená. Očekávali bychom ale řádné vyšetření celé věci, neboť jen tak lze dojít k závěru, že nejde o následek nějakého defektu, který se může objevit i u jiných vozů. Elektromobilita je ale dnes zkrátka „in”, a tak asi není žádoucí do podobných věcí „vrtat”.

Je ID.3 bezpečnostním rizikem? Odpověď na tuto otázku neznáme a od úřadů ji určitě nečekejte. Požár jednoho exempláře v Nizozemsku kromě automobilky nikdo nevyšetřuje. A VW si větev, na které sedí, podřeže jen stěží. Formálně tedy dále platí, že elektrická auta jsou naprosto bezpečná. Foto: Volkswagen

Zdroj: AutoEvolution

Petr Prokopec