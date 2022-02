Němečtí aktivisté se přilepují k silnicím, aby zabránili autům projet, kupodivu nejsou nedotknutelní před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Christian Mang, Reuters

Už první summit OSN v roce 1972 varoval před katastrofou. K té ale i přes mnohé další podobné predikce nedošlo, pokud tím tedy nebyly myšleny podivné kroky organizace Der Letzten Generation.

O změnách klimatu se mluví prakticky neustále, upozornit na ně hodlal i summit OSN, který se konal loni ve skotském Glasgow. Setkání expertů či politické smetánky však spíše než cokoli jiného ukázalo, kterak účastníci této akce chtějí ostatním kázat vodu, ovšem sami si dopřávají vína v plných doušcích. Do Skotska se totiž sletělo takové množství tryskáčů, že jejich emisní stopu nevykompenzují ani tisíce elektromobilů živených obnovitelnou energií. Na něco takového nicméně oni experti a politici nemysleli ani v nejmenším, místo toho se předháněli v tragických predikcích.

Od prvního takového summitu, který se konal v roce 1972 ve Stockholmu, přitom letos uplyne padesát let. Během této doby jsme soustavně bombardováni informacemi o blížícím se konci světa v důsledku emisí produkovaných lidskou činností. Ostatně v onom roce 1972 se mluvilo o desetiletém období, během kterého je třeba zabránit hrozící katastrofě. Produkce emisí nicméně od té doby soustavně narůstá, a to zejména kvůli Číně, která v nejbližších letech plánuje rozšiřovat uhelnou energetiku, se nic z toho nezmění, i kdyby se celá Evropa postavila na hlavu.

Pojďme ale do 80. let, kdy se mluvilo o tom, že lidé budou muset ve městech nosit plynové masky, aby přežili. Na počátku nového milénia již bylo predikováno, že svět v roce 2020 zanikne. A na konci první dekády britský princ Charles uváděl, že na záchranu planety máme pouze 96 měsíců. O deset let později, kdy na onu katastrofu nedošlo, nicméně již zmiňoval ještě kratší období, a to 18 měsíců. Přesto i on zamířil na zmiňovaný summit do Glasgow tryskáčem, jakkoliv mohl jako jeden z mála využít prosazovaný elektromobil.

Co tím chceme říci? Rozhodně ne to, že nedochází ke znečišťování a že lidská činnost nemá na změny klimatu vliv. Ke zlepšování situace je ovšem třeba přistupovat racionálně, neboť historie už mnohokrát ukázala, že zmíněné výkřiky jednoduše nemají oporu v realitě. Ostatně i klimatický panel OSN uvedl, že kdybychom pro klima neudělali nic, bude situace na konci tohoto století prakticky stejná, jaká bude při veškerých překotných snahách o elektromobilitu a podobně.

Bohužel, ono strašení převládá nad realitou. Dle studie publikované v magazínu The Lancet tak hned tři čtvrtiny respondentů z řad mladistvých považují budoucnost v souvislosti s klimatickými změnami za děsivou. A proto se stále častěji začínají uchylovat ke krokům, které řadě z nás připadají jako zoufalé. Jde o ty aktivisty, kteří stále vehementněji blokují provoz aut, neboť hlavně ty spalovací považují za největší zlo světa. Kvůli nim se pak dokonce i přilepují k vozovce.

Německé silnice se přitom snaží ochromit hlavně skupina Der Letzten Generation, jejíž členové během minulého a předminulého týdne blokovali silnice v Berlíně, Hamburku a Stuttgartu. Jejich mluvčí Carla Hinrichs uvedla, že vláda „porušuje mezinárodní zákony, neboť se dopouští zločinu proti lidstvu“. Tím organizace odkazuje na pomalé uzavírání uhelných továren, pomalý přechod na elektromobilitu a podobné věci.

Zajímavé přitom je, že aktivisté mají z pohledu legislativy poměrně široké možnosti. Pokud si sednou na silnici a zablokují dopravu, žádného trestného činu se nedopouští. Tedy ve chvíli, kdy stojí jen první auta. Jakmile ale dojde na vznik druhé řady, již je daná obstrukce považována dle předchozích soudních rozhodnutí za násilnou. Motoristé ovšem nemohou dělat naprosto nic, jen zavolat policii. Pouze ta má právo aktivisty přemístit, což je nicméně s ohledem na zmíněné lepidlo náročné.

Strážci zákona navíc musí postupovat dle pravidel, pročež nejprve musí aktivisty vyzvat, aby se rozešli. Teprve pak proti nim mohou být nasazeny technické prostředky, dokonce i vodní dělo. Pokud se navíc brání, mohou být rovnou i zatčeni. K tomu pak ostatně došlo i v případě skupiny Der Letzten Generation, která uvedla, že po protestech skončilo v celách předběžného zadržení 50 aktivistů. Přesto se prý nehodlá vzdát a v protestech bude pokračovat.

Suma sumárum tak lze říci, že za oněch 50 let se skutečně svět změnil k horšímu, ovšem v důsledku toho, že dané strašení přineslo pouze chaos, nikoli smysluplné změny. Jakkoli chápeme zmíněné aktivisty, že se snaží přimět politiky k činům a nikoli jen ke slovům, přilepováním se k silnici ovzduší nepomohou. Naopak jej zamoří ještě více výpary z lepidel.

Němečtí aktivisté by jistě světu prospěli více, kdyby šli kupříkladu sázet stromy nebo třídit odpad. Místo toho ale v důsledku padesátiletého strašení raději volí lepidlo, kterým se lepí k silnici, aby tak zastavili auta jakožto to největší zlo. Foto: Christian Mang, Reuters

Zdroje: Focus, Reuters

