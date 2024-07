Předchozí, dnešní optikou úchvatné BMW M3 jde konečně koupit za cenu obyčejné Škody, je ale třeba přijmout pár ústupků včera | Petr Miler

/ Foto: Autohaus ErSa, Gebraucht- und Jahreswagen, publikováno se souhlasem

Když tohle auto přišlo na trh, chytali jsme se za hlavu. Když si s ním sjedeme dnes, chytá nás za srdce. I proto si cenu drží velmi dobře, levné kusy se ale konečně najdou. Jen nejsou zánovní, zapomenout musíte na ruční řazení, facelift a často i evropský původ.

BMW koncem června představilo otřesnou novou M5 a fandové značky byli současně zklamaní i nadšení. Absurdně těžké, citelně dražší, a přesto pomalejší auto než předchozí model na jednu stranu přiváděl tvrdé jádro fanoušků k pláči, ti znalejší na to ale s úsměvem říkali: „Co by to bylo za nové M, kdybychom ho nenáviděli? K jeho štěstí automobilka za pár let představí něco ještě otřesnějšího, co nás tuhle M5 naučí milovat.”

Pro lidi stojící mimo komunitu nadšených majitelů bavoráků je to bizarní vyjádření, bohužel je ale dokonale pravdivé. Není to tak, že by BMW M pokaždé udělalo novější auto horší, problematičtější či kontroverznější než to předchozí, zejména v posledních dekádách to tak ale bývá smutně často. U M5 to bylo trochu víc nahoru dolů, menší M3 se ale už hezky dlouho nachází na soustavně sestupné trajektorii, kdy každá nová generace je v prvé řadě reklamou na předchozí provedení.

Proti M3 E46 neřekne křivého slova skoro nikdo, ale pak? Následující E90 s motorem 4,0 V8 přišla jako obrovské zklamání kvůli svému prkennému a příliš cestovnímu charakteru. Pak ale dorazila M3 F80, která přišla o motor s atmosférickým plněním, klíčový to objekt lásky nadšených „eMkařů”, a E90 (tedy častěji E92) se najednou jevila jako poklad. Plivalo se tedy dál, naposledy ale dorazila generace G80, která je ještě podstatně tragičtější interpretací téhož.

Především je absurdně těžká, asi o 300 kg těžší než F80, přišla o manuál v silnějších verzích a „řidičštější” automat s dvěma spojkami nahradil typ s hydrodynamickým měničem, který je pomalejší i neurvalejší současně. Řízení připomene špatné simulace na Playstationu, brzdy by si mohly říkat Hynek Houbini (von Billa, kdyby někdo nevěděl) a na autě se šetřilo, kde jen mohlo. Ubylo lakovaných částí karoserie neviditelných zvenčí, dva háčky na tašky v kufru nahradil jeden, nemůžete si koupit spoustu příjemných vychytávek jako elektricky zatahovatelná clona zadního skla, vůz kvůli filtru pevných částic zní jako jako Škoda Octavia TSI a tak bychom mohli pokračovat ještě chvíli.

Není to špatné auto, to si nedovolíme říci, ale M3 je to vážně nepřesvědčivá. Osloví rychlostí, to pořád umí, dokáže být každodenní, to umí možná líp než kdy dřív, ale jinak? Továrna na řidičskou radost to skutečně není, a to jsme ani neřekli, že vypadá jako bobr. Nicméně co tohle všechno znovu znamená? No jasně, reklamu na M3 F80, kterou prostě ve stínu mizérie G80 musíte vzít na milost.

Nyní soudruzi kontrolní otázka: Co si myslíte, že má společného předchozí M3 F80 s novým BMW 1 ve verzi 120(i)? Jedno je ostrá, nadupaná zadokolka střední třídy s motorem 3,0 R6 biturbo s 431 až 450 koňmi, druhé je tupá, slabá předokolka nižší střední třídy s motorem 1,5 R3 turbo (žádný humor) se 168 koňmi. Logo značky? Omyl, je to hmotnost! Obě auta váží okolo 1,5 tuny, starší M3 je jen o 35 kg těžší.

Už tohle je ve stínu brutálních nárůstů hmotnosti aut v posledních letech reklama jako blázen, a to jste s autem nejeli. Kdysi zdánlivě odtažitý turbomotor najednou působí jako čertík v krabičce, řízení se jeví přímé, podvozek má přetáčivé tendence a auto s ním lítá po silnici jak dítě s ADHD na tripu. Tak bychom mohli pokračovat ještě chvíli. Jistě, jsou tu i negativa, F80 je nekvalitní a uvnitř křupe jako koleno padesátníkovi, některé materiály moc nevydrží, je to hlučnější vůz podvozkově i aerodynamicky, není to prostě takový pohodář. Ale proboha, kupujete si M3 na cestu pro rohlíky? Dobře, ale pokud ano, mají při ní hořet gumy, i když vy nechcete, ale protože auto chce, protože vám nedá spát, ponouká vás, vtahuje vás do děje, rozbuší vám srdce. To F80 umí, v G80 usnete.

Takže všichni ruce nahoru a hurá do bazaru, kde koupíte levněji a lépe? Bývalo, dnes už se tak nějak ví, že BMW nestoupá ke hvězdám, a tak starší modely ztrácí na ceně jen málo. Pokud byste chtěli „tu správnou” M3 F80, tedy verzi Competition po faceliftu s ručním řazením, nízkým nájezdem, karbon-keramickým brzdami (protože ocelí už takové auto neubrzdíte) a celkově bezvadným stavem, chce to tak 1,5 až 1,8 milionu korun. A ceny v poslední době jen stoupají, protože taková auta najdete v prodeji v Evropě asi tak tři. Cena je vysoká, snad ani nebude problém koupit současnou (pochopitelně znovu ojetou, ale mladší) M3 za podobné peníze.

Přesto se cesty otevírají a em-trojky F80 je konečně možné koupit i podstatně levněji než za 1 milion korun. V nabídce v Evropě vidíme aspoň jednotky takových aut, z nichž fotky jednoho přikládáme - je to slušně vypadající černý sedan z roku 2015 s nájezdem 209 tisíc km, který koupíte za 37 999 Eur, tedy asi 950 tisíc Kč. Za to dnes koupíte koupíte 150koňovou verzi Škody Octavia Combi 2,0 TDI v lepší výbavě a víc nic.

Ústupky tušíte - musí to být auto ze začátku výroby, musí mít automat, musí mít najeto hodně kilometrů, zapomenout tedy musíte na decentní, ale osvěžující facelift, verzi Competition, karbon-keramiku (ale tu je lepší s vyšším nájezdem nechtít, mohou být třeba nové kotouče, které vás zruinují) a někdy i evropský původ. Auto na fotkách je německé, v prodeji na Mobile.de se ale najdou podobně jeté kousky s americkým či kanadským původem už za 29 500 Eur, tedy asi 740 tisíc Kč. To už jsme opravdu na ceně obyčejné škodovky.

To víte, nejsou to ani omylem koupě bez rizika, ne nadarmo jde o nejlevnější kusy na trhu. Ale je to prostě šance, jak se dostat k - podle inzerce pořád bezvadně fungující - M3 F80, která se do historie velmi pravděpodobně zapíše jako poslední pravověrná em-trojka. Navzdory turbomotoru na přídi tak funguje. Ovšem raději si počkejme na to, čím BMW nahradí současnou M3 G80, i v jejím případě předpokládáme, že jí ještě nesmyslnější nástupce udělá znovu dobré promo. „I Love to Hate You” od Erasure, to musí být nejoblíbenější song vládců svých „zadohrabství”.

M3 F80 uzrála jako víno, více jeté kusy už dnes lze mít citelně pod milion korun. Dokonalé nutně nebudou, ale pořád bude lepší mít nějakou M3 než žádnou M3... Foto: Autohaus ErSa, Gebraucht- und Jahreswagen, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.