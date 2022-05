Překvapivě levné BMW M3 E46 v ideální verzi připomíná, jak moc se automobilový svět změnil včera | Mirek Mazal

Je to jedno z vysněných aut snad každého automobilového nadšence. A tohle se dá koupit až překvapivě levně. Nejzajímavější je ale nakonec tím, jak krutě nastavuje zrcadlo současné automobilové produkci.

Není zase tak moc aut z hloubi předminulé dekády, která by dodnes platila za obdivovaná. Čas povětšinou otupil břit jejich vizuální i technické atraktivity a byť nostalgie hraje do karet kdejaké „stařešině”, většinu 15 nebo 20 let starých aut koupíte za pár desítek tisíc či nanejvýš nízké statisíce korun. BMW M3 E46 je výjimkou.

Jeden z vrcholů evoluce mnichovských aut spojil dohromady mnoho zajímavého. Jeho decentní a přitom líbivý design jako by nestárl, jeho motor 3,2 R6 cinkající v 8 000 ot./min lépe než Karlovy zvonky štěstí nezestárne snad nikdy a možnost hrát si s 343 koňmi na zadní ose s pomocí manuální převodovky a samosvorného diferenciálu by nahodila elektrokardiogram mrtvému. Nelze se divit tomu, že v myslích některých nebylo tohle auto nikdy překonáno a jeho ceny tomu odpovídají - pěkný, málo jetý kousek s ručním řazením za 1,5 milionu není žádná rarita, spíše norma. A když zatoužíte po vrcholech typu CSL, jste snadno ještě o milion výš.

Auto na fotkách níže ale stojí 23 500 euro, tedy asi 588 tisíc Kč. A jezdí. Je to přitom ideální verze, exemplář s manuální převodovkou z roku 2005, tedy samého konce výroby, kdy měl vůz vychytané snad všechny dětské nemoci. Zajímavý je už tím a ještě se k tomu dostaneme, nás ale nakonec praštil do očí ještě něčím - jak vzhledem ke své výjimečnosti působí na pohled.

Tohle auto mohlo být z výroby posazené na osmnáctipalcová kola a kromě čtyř výfuků, boule na kapotě a lehce širšího postoje ničím nenaznačovat potenciál skrytý pod svou skořápkou. Ne snad, že by výsledek nebyl zajímavý, snadno ale mohl evokovat obyčejné kupé klidně s dvoulitrovým dieselem. V dobách E46 bylo totiž normální nekřičet do světa ani velké sportovní ambice. Dnes se mnoho aut i bez jakkoli výjimečné techniky vozí na dvacetipalcových discích s miniaturními brzdami, z reproduktorů mu zní zvuk osmiválce a z falešných koncovek div nešlehají plameny. Obsah ustoupil do pozadí, vládnout začala forma.

Tato M3 E46 v tmavě modré tak více než co jiného připomíná podivnou křiklavost moderního automobilového vkusu. Jen dílčí charakteristické detaily včetně prosvítajících děrovaných kotoučů znalce ujišťují o setkání s jednou z legend mnichovské produkce. Mezi nadšenci dodnes nejčastěji skloňovaná M3 neměla potřebu provokovat, přitom dokázala - a stále dokáže - zabavit tím, co umí. Zážitek si řidič musí odpracovat prostřednictvím všech ovládacích prvků a projev řadového šestiválce se nepokouší nahradit zástup turbodmychadel, kompresorů, elektrických obvodů a jiných berliček pozdější maloobjemové éry.

Jak jsme již zmínili, motor o objemu 3,2 litru přináší výkon 252 kW (343 koní) při 7 900 otáčkách. Je to pořádná pila s parádním zvukem, omezovač zasáhne až na hranici 8 200 otáček za minutu. Točivý moment 365 Nm graduje u 4 900 ot./min, což dohromady umožňuje zrychlovat na 100 km/h za 5,2 sekundy. Papírové hodnoty jsou dávno překonané a dostupné i v oturbených kompaktech, budete se muset snažit, abyste na okruhu udolali Octavii RS. Ta ani žádný jiný moderní vůz vám ale nedopřeje stejný příval radosti po hladkém podřazení do 7,5 tisíce otáček bez automatického meziplynu.

Šestistupňová kulisa manuálního řazení nikdy nebyla špičkou, ovšem dnešní nástup elektronických automatů dělají z ručního řazení ojedinělý zážitek. Řízení plynem nebo citlivé dávkování výkonu na zadní poháněná kola bude jednou pohádka, kterou budeme uspávat nevěřící děti, protože současný vozový park diriguje elektronika a z řidičů jsou jen osoby občas držící volant a šlapající na plyn.

Místo zábavy z jízdy se postupně do interiérů vkrádají obří obrazovky plné poutavých aplikací, analogová E46 si vystačila i s jednou zónou klimatizace a klidně kazetovým přehrávačem - tohle auto má tehdy příplatkové, dnes spíše komické cédéčko. Nepotřebuje ale hromadu infotainmentu, dotykové plošky a či obří obrazovky po celé palubce. Dnešním pohledem relativně strohý interiér má přitom stále úroveň, zvláště pak kvalitou, o které si nástupci mohou nechat jen zdát.

Jakýsi pojízdný návrat ke kořenům moderního automobilismu je na prodej v Belgii a jeho cena má své důvody. Jednak to není auto zrovna připravené na přehlídku elegance. A jednak je vidět, že si užilo své, čemuž nakonec odpovídá i nájezd 194 tisíc km. Hlavním důvodem je ale dovoz z USA, kde sice bylo v dobách slávy trojky E46 k mání prakticky úplně stejné auto, přesto exportní provedení většinu kupců neláká. Žádný krasavec, při výše zmíněných cenách lepších kousků ale M3 E46 2005 za 588 tisíc korun zní jako docela dobrý kauf, zvlášť pokud si ji vyspravíte a nebude trpět nějakým drahým problémem, o kterém se prodávající nezmiňuje.

O samotný prodej tu ale zase tak nejde. Vedle ceny nás zaujala velmi decentní specifikace, která skvěle dokumentuje, jak rychlý vývoj automobilismus v poslední dekádě a půl stihl. Nás tohle auto okouzluje právě tím, tušíme ale, že jinak zaujme jen pár „zvrhlíků”, kteří netouží po koncovkách výfuku, kterými by možná prošla lidská hlava, z výfukových plynů jimi ale neprochází vůbec nic. Bohužel, taková je doba a vývoj směřuje jen dál tím směrem.

BMW M3 E46 v této specifikaci je mimořádně nenápadné, dnes takto vyhlížející vůz stejného typu nový nekoupíte ani náhodou, prostě se nevyrábí. Tento můžete mít jen za 588 tisíc Kč i přes pozdní výrobu a manuální řazení. Je to totiž americká verze v ne zrovna přehlídkovém stavu. Foto: Trans Car Belgium, publikováno se souhlasem

