K mání je bývalé auto belgického krále, vzácnost pro hrstku vyvolených lze mít překvapivě levně

/ Foto: MP Motorsport, publikováno se souhlasem

Museli jste být výjimeční klienti mezi výjimečnými klienty, abyste si něco takového vůbec mohli koupit. I když si vůz říká na první pohled tuctově, ve skutečnosti skrývá naprosto mimořádnou kombinaci luxusu a techniky dvanáctiválcového motoru.

Mercedes-Benz S 63 AMG spadá už léta mezi to nejlepší z nabídky osobních automobilů nejvyšší třídy. Vrcholně luxusní i výkonný model vždy sloužil jen lidem z vyšších společenských vrstev, už v několika generacích si ale takový vůz mohl a může koupit kdokoli s dostatečně tučným bankovním kontem.

Případ generace W220 byl jiný - tehdy bylo z téměř půl milionu prodaných vůz pouze 70 provedení dedikováno dvanáctiválcovému provedení s prodlouženým rozvorem nesoucím právě výše zmíněné jméno. Pokud si nyní ťukáte na čelo a říkáte si, že modely 63 byly u Mercedesů od AMG vždy osmiválce, věřte, že tady tomu tak není - skutečný jednorožec mezi luxusními sedany třídy S měl a má pod kapotou dvanáctiválec.

O skoro neznámé verzi veřejnost svého času nevěděla a ani řada prodejců o ní nemohla mít tušení. Dostupná byla pouze nejváženějším klientům, skutečné smetánce z řad bohatých byznysmenů, královských rodin anebo vysoce postavených politiků. Právě jeden z takových, belgický král Albert II., byl prvním majitelem auta na fotkách níže, které se nyní objevilo v prodeji.

Během striktně omezené produkce bylo dokončeno pouze sedm desítek prodloužených eSek s přirozeně plněným agregátem M137. Benzínový pohon 6,3 V12 se pyšnil výkonem 326 kW (443 koní) a točivým momentem 620 Nm posílaným dále přes automatickou převodovku na zadní kola. Všechny verze S 63 byly dodány s jiným podvozkem, i když se vzhledově téměř nedaly rozeznat od dostupnějšího a poněkud plebejštějšího typu (jakkoli zvláštně to může znít) S 55 AMG.

Tato vzácnost stojí belgickém Evere a na první pohled na sebe moc neupozorňuje. Decentní úpravu vnějšího vzhledu střídá černý interiér plný černé kůže v kombinaci s kořenovým dřevem. To pravé místo pro dlouhé trasy je plně vybaveno všemi dostupnými vymoženostmi té doby, exkluzivní zákazníci mohli mít například vyhřívaná i větraná sedadla, čtyřzónovou klimatizaci, stmívání zrcátek nebo výsuvné střešní okno.

Tachometr ukazuje 84 tisíc ujetých kilometrů a byť žádné auto nevydrží 20 let ani mírného ježdění nové, opotřebení se zdá být minimální. A po troše nezbytného servisu může posádku dál hýčkat jako kdysi prvního majitele. Tím novým může být kdokoli, kdo vyrazí do Belgie s 33 500 eury, tedy asi 812 tisíci Kč. To není mnoho na takovou vzácnost, však kdo může říci, že jezdí autem jako král?

Nijak zvlášť ojetý Mercedes S 63 AMG W220 po belgickém králi se dnes prodává za 812 tisíc Kč. Jde o jeden z pouhých sedmi desítek celkově vyrobených strojů této generace s motorem V12, mohli jej mít jen vyvolení mezi vyvolenými. Foto: MP Motorsport, publikováno se souhlasem

