Přímé srovnání dvou z nejrychlejších sériových SUV světa skončilo naprostým debaklem před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lamborghini/Rolls-Royce, koláž Autoforum.cz

Obě dorazila jako odpovědi na vůbec první SUV schopné pokořit rychlost 300 km/h a jedno jej alespoň na chvíli zvládlo přebít. Kdo by ovšem čekal, že taková zápletka zavdává k vyrovnanému vzájemnému klání obou strojů, mýlil by se.

Může se zdát, že jsou s námi už věky, ale není tomu tak. Až v roce 2015 se na světlo světa začalo klubat Bentley Bentayga jako první opravdu superluxusní moderní SUV. A nechtělo zůstat jen u luxusu, dalo si za cíl být prvním takovým vozem schopným pokořit rychlost 300 km/h. Povedlo se, auto se zvládlo rozjet až 301 km/h, světu ale nevládlo dlouho.

O dva roky později dorazilo Lamborghini Urus, které nemohlo zůstat nic dlužno své slavné značce. Nabídlo tedy maximální rychlost až 305 km/h a nasadilo si korunu krále rychlosti, také v jeho případě ale šlo jen o dočasný stav. O další dva roky později přišlo Bentley Bentayga ve verzi Speed, které umí jet až 306 km/h. A světu vládne dodnes.

V mezičase přišel třetí do superluxusní party, Rolls-Royce Cullinan. Ze všech SUV tohoto ražení má největší motor, 6,75litrový dvanáctiválec biturbo, a tak by leckdo mohl čekat, že ve popsané tahanici bude mít co říci. Jeho maximálka ale nakonec zůstala omezena na německých 250 km/h a co zvládne v případě akcelerace, vám nejlépe ukáže přiložené video z dílny Daniela Abta.

Ten na letiště vytáhl právě Cullinan s 600 koňmi a 900 Nm mířící na všechna kola 2660kilogramového luxusního tanku. Proti němu pak postavil Lamborghini Urus, které má „jen” osmiválcový motor 4,0 biturbo s 850 Nm, ovšem 650 koní. A také je citelně lehčí, třebaže jeho hmotnost 2 200 kg nelze označit za nízkou. Na vyrovnané klání to tedy nevypadá už podle čísel a realita není o mnoho jiná.

Rolls-Royce drží prapor luxusu, v případě akcelerace se ale jen dívá na záda Lamba. Ačkoli dynamiku Cullinanu definovanou akcelerací na stovku za 4,76 sekundy a čtvrtmílí za 12,8 s s maximálkou skoro 186 km/h nekle označit za marnou, Urus je se stovkou pod 4 s a čtvrtmílí pod 11,9 sekundy s maximálkou 191 km/h ještě o dobrou třídu jinde. Inu, z hlediska rychlosti má v tomto případě klání jasného krále, počkejme si na příští srovnání s Bentaygou Speed. I v jeho případě ale tušíme, že Lambo bude zkrátka z těchto aut největší atlet...

Rolls-Royce Cullinan... Foto: Rolls-Royce



...i Lamborghini Urus patří k nejvýkonnějším a nejrychlejším sériově vyráběným superluxusním SUV, v případě srovnání dynamiky má ale navrch Lambo. Foto: Lamborghini

Zdroj: Daniel Abt@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.