Přinejmenším v jednom ohledu poráží nový elektrický VW Teslu Model 3 na hlavu před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen/Tesla, koláž Autoforum.cz

Je to trochu zapomenutá ctnost aut, která se každému líbí, málokdo si jí ale váží. Přijde mu totiž zcela samozřejmá, jenže není, jak ukazuje srovnání průměru otáčení dvou elektrických rivalů.

Pamatuji, jak kdysi jeden známý vyfasoval služební BMW 3 generace E36 a lákal mě k usednutí dovnitř, že mi něco ukáže. Jaký nadšenec do aut by v době Felicií odolal, tak jsem samozřejmě usedl a čekal nějaké pěkné svezení. Kdepak, dotyčný v řadě podélně zaparkovaných aut vytočil kola doleva, vyjel na silnici a řekl: „Vidíš?”

Chvíli mi trvalo, než mi to docvaklo, narážel ale na velký rejd předních kol umožněný kombinací relativně malého motoru jeho verze se zadním pohonem, který ve spojení s minimálním předním převisem dovoloval autu napoprvé vyjet z řady takto zaparkovaných vozů i v momentě, kdy byste si s jinými modely střihli několik popojetí vpřed a vzad.

Přišlo mi o tehdy banální, později jsem ale poznal, jak příjemné je podobné auto mít a jak nepříjemné je řídit vůz s velkým průměrem otáčení. Některé stroje, zejména ty s větším motorem vpředu a pohonem předních kol, jsou v tomto ohledu vážně zoufalé a dokáží udělat nepříjemný zážitek i z banálních městských pojížděk. Takový průměr či poloměr otáčení je tedy údaj hodný sledování - ono BMW 3 E36 se honosilo číslem 10,4 metru a jezdilo se s ním vážně příjemně.

V posledních letech se na tomto poli snaží hlavně konstruktéři zdánlivě neobratných SUV a také to připomíná srovnání Bjorna Nylanda. Známý norský fanoušek Tesel, který se ale nebojí ukázat, že americká auta nejsou tak dokonalá, jak si Elon Musk myslí, tentokrát srovnal nový elektrický VW ID.4, tedy už relativně velké SUV, nejprve s elektrický VW e-up!. A když poznal, že mnohem větší ID.4 se otáčí na pětníku skoro jako e-up!, srovnal jej i s Teslou Model 3.

Právě tady se ukázalo, na co Američané nemysleli, neboť i když elektromobil v tomto ohledu nelimitují rozměry spalovacího motoru, potřebuje Tesla na otočení prostor 11,8 metru, zatímco VW stačí 10,2, ještě o 20 cm méně než onen dávný bavorák. To je obrovský rozdíl, který v praxi poznáte při každém parkování, při každém zajíždění do garáže při každém pohybu v podzemním nebo nadzemním parkingu. Nakonec přiložené video vám to ukáže názorně. Takový e-up! potřebuje prostoru ještě méně, 9,7 metru, v praxi se ale rozdíl mezi ním a ID.4 zdá sotva znatelný.

Jistě, fanoušci Tesly budou říkat, že Tesla roznáší VW na kopytech, tak se hledají nesmyslné parametry, v nichž je německý vůz lepší. Tohle je ale důležitá věc a každý musí zvážit, jestli je pro něj důležitější toto nebo schopnost párkrát za den ostřeji akcelerovat - to je vlastnost, která Teslám jistě část manévrovatelnost ubírá kvůli nutnosti přizpůsobit jí některé komponenty.

Nový VW ID.4... Foto: Volkswagen



...roznáší Teslu Model 3 na kopytech v případě průměru otáčení, rozdíl je opravdu značný, jak ukazují záběry níže. Foto: Tesla

Zdroj: Bjorn Nyland@Youtube

