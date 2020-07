Prodeje nových vozů se dál rychle propadají, VW přesto nestíhá vyrábět před 4 hodinami | Petr Miler

Paradoxní situace jen připomíná, jak razantním způsobem zasáhlo dění uplynulých měsíců do fungování světové ekonomiky. Prodeje VW se propadají, když ale auto někdo chce, stejně musí čekat.

Mluvilo se o tom už na počátku toho, čemu dnes říkáme koronavirová krize, po několika měsících převratných událostí, kterým nemusí být konec - v USA včera zaznamenali rekordních více jak 70 tisíc případů nově nakažených - ale nebylo těžké na to zapomenout. Nastalá situace je v ekonomické rovině neblaze unikátní v tom, že současně zasahuje jak stranu poptávky, tak stranu nabídky. To se v historii stalo zcela výjimečně snad jen v dobách válečných stavů.

Pokud nejste úplně kovaní v ekonomice, výše uvedené v krátkosti rozvedeme. Pokud začnete omezovat lidi v tom, aby dělali prakticky cokoli, logicky si nepůjdou spoustu věcí koupit, současně ale také nebudou pracovat na tom, aby spousta jiných věcí vznikla. A tak se snadno může stát, že i poté, co omezení rozvolníte, na trhu najednou není dostatek poptávky (protože si část lidí nevydělala tolik peněz co dříve, má jiné starosti, nebo se bojí, co bude) a současně na ní není dostatek věcí ke koupi (protože je nikdo nevyrobil a i když je nyní vyrábí, nemá třeba dostatečné zásoby dílů od dodavatelů).

Přesně to se nyní děje. V průběhu uplynulého týdne se ukázalo, že i po rozvolnění restrikcí se prodeje nových aut výrazně propadly v Německu, jen o něco méně ve Velké Británii a výrazně za očekáváními jsou třeba i v Číně. Zůstaneme-li jen v Evropě, protože Čína má vesměs svou vlastní výrobu, řeč je o asi -40 procentech v Německu a přibližně -35 procentech ve Velké Británii. To jsou obrovské propady na dvou z největších evropských trhů, které má na svědomí v prvé řadě nízká poptávka - německá asociace VDIK tvrdí, že otevření dealerství „nemělo téměř žádný pozitivní efekt na poptávku”.

Za takové situace bychom čekali, že už naplno běžící továrny budou na trh chrlit spoustu nechtěných aut, ale chyba lávky. Od českých dealerů Volkswagenu máme potvrzené, že již na srpen nemají k dispozici dostatek aut pro vykrytí poptávky. Mimo jiné Tiguan, Touareg nebo dokonce ani bůhvíjak populární Touran v srpnu nedostanou ani ti, kterým by za jiných okolností byl v tomto měsíci dodán.

Zní to absurdně, ale vše má zřejmě důvod v tom, co jsme zmiňovali v úvodu - i když se problémy s výrobou čehokoli zdají být dávno zažehnané, zjevně nejsou. Auta se skládají z nespočtu dílů od nespočtu dodavatelů z celého světa a pokud vám byť jen jeden nedodá potřebný komponent - nebo vám jich nedodá dost - jste nahraní, jak se hezky česky říká. Nemůžete dodat zákazníkovi auto bez páček blinkrů, zpětného zrcátka nebo klidně krytky středů kol s logem. Prostě auto musíte mít celé.

Zatím neumíme potvrdit, že toto je případ Volkswagenu. Na žádost o komentář zatím Němci nezareagovali a potíží může být třeba i vyšší než očekávaný zájem, třebaže ten skutečný je hodně malý. Patrně ale jsme na správné stopě, jak už otevřeně potvrdil Ford. Také ten očekává problémy právě v srpnu, neboť část dílů vyrábí dodavatelé v Mexiku, které je též v koronaviru až po uši.

„Kvůli COVIDu-19 mexický stát Chihuahua omezil přítomnost zaměstnanců v továrnách na 50 pocent, a to je region, kde máme několik dodavatelů. S našimi továrnami jedoucími na 100 procent je to neudržitelný stav,” řekl k věci Kumar Galhotra, který má na starosti severoamerické aktivity automobilky. A něco podobného se jistě může dít v případě kteréhokoli výrobce, neboť auta jsou dnes skládačkou komponentů z celého světa.

Automobilky zkrátka v honbě za maximální efektivitou přešli na minimální skladovost a výrobu kdekoli, kde je to levné - od Číny po Mexiko. V takovém případě ale potřebují konzistentní dodávky dílů a vzhledem k tomu, že tvrdá omezení se na různých místech vracejí s novými epicentry nemoci (aktuálně je na několik týdnů omezeno způsobem, jakým jsme poznali u nás, třeba dění v australském státě Victoria), může kdykoli chybět cokoli. Samozřejmě, firmy se tomu přizpůsobí, ale bude to chvíli trvat. A než se to ale stane, nedivte se, když vám u Volkswagenu i v momentě dramatických propadů odbytu řeknou, že vám zrovna nemají co prodat...

Je to pikantní, ale jakkoli se VW potýká s nedostatečnou poptávkou, současně musí řešit i to, že některých modelů neumí dodat dost. Ilustrační foto: Volkswagen

