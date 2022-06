Prťavý, 10 let starý hatchback za více než 1,7 milionu není vtip ani omyl, ale návrat do časů krásných nesmyslů před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Auto Center Biesdorf, publikováno se souhlasem

Zní skutečně jako žert, pokud vám řekneme, že právě máte možnost koupit si auto menší než Škoda Fabia, které je už dekádu starou historií, za cenu novějších supersportovních kupé. Ale vtip to není. A i když nedává absolutně žádný smysl, svým způsobem nám imponuje.

Jsou auta, nad kterými si člověk může ukroutit hlavu a přesto se při tom musí smát. Jedním z takových je Audi A1 Quattro, nad kterým jsme popravdě řečeno kroutili hlavou, už když jsme vám ho před 11 léty představovali. Nešlo o projev nesouhlasu s jeho pojetím, to vůbec ne, byl to jen údiv, že podobný vůz v Ingolstadtu vůbec nechali vzniknout.

Už na začátku minulé dekády bylo jasné, že automobilový svět míří k maximální unifikaci dané stále tvrdšími evropskými normami, které k přímým nařízením vytvářejí i nepřímý tlak na minimalizaci nákladů. Už prostě nebyl čas na nesmysly, které neměly šanci vydělat automobilce ani haléř, spíše pobavily techniky i zákazníky a podpořily image toho kterého modelu. Era Ferdinanda Piëcha v čele koncernu VW ale pořád rezonovala, a tak mohl vzniknout i výše zmíněný vůz.

Nikdy jsme se nezlobili, že se tak stalo, však považte sami. Rovných 256 koní výkonu z dolovaných z přeplňovaného dvoulitru, manuální převodovka a pohon všech kol, to všechno nacpané v prckovi o nevysoké hmotnosti, to znělo už v roce 2011 skoro jako sen. Ale stalo se to realitou s dynamikou charakterizovanou hodnotami 5,7 sekundy zrychlení na stovku a 245 km/h maximální rychlosti. Slova o kapesní raketě tady byla slabá, třebaže dnešní měřítka jsou jinde.

Tohle auto pochopitelně nebylo pro každého. Automobilka předem omezila jeho výrobu na pouhých 333 vyrobených vozů, které byly po pár kouscích rozdělovány pro jednotlivé trhy. Zda se nějaký dostal také do České republiky, netušíme, ale třeba Němci jich dostali šedesát. To je na tak obří trh pořád hrstka aut a pokud se nějaká „A1q” objeví v prodeji, je to skoro svátek. Právě teď vidíme v celé Evropě na prodej dvě.

Zaujala nás ta na fotkách níže, neboť je skoro nejetá. Pokud byste ovšem měli pocit, že tohle auto po 10 letech konečně koupíte levně a kdysi šílená základní cena 49 900 Eur (tehdy i dnes přibližně 1,24 milionu Kč) bude třeba aspoň poloviční, jste dokonale na omylu. Vůz na fotkách níže má najeto 9 520 km, vypadá perfektně a stojí - podržte si pivo pevně - 69 900 Eur, tedy ještě o 20 tisíc euro více. To dělá v českých 1,72 milionu Kč, za to koupíte krásnou, i novější R8, skutečný sporťák, ne jeho simulaci vytvořenou z nákupní tašky. Ale výjimečnost prostě dělá své.

Mimochodem, druhý aktuálně dostupný kousek vyjde jen o málo levněji (62 950 Eur) a najeto má skoro 54 tisíc km. Kdo by čekal, že taková - s prominutím - blbost bude dobrou investicí... Ale jak vidno, stala se jí, návrat do časů krásných nesmyslů nevychází levně. A to jde o opravdu velký nesmysl z ne zase tak dávné minulosti.

Na první pohled vypadá jako A1 s podivným tuningem, ale ve skutečnosti... Je to tovární raketka za raketu. Foto: Auto Center Biesdorf, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.