První elektrické Porsche se v nejlepší verzi rozjelo v běžném provozu až na 269 km/h před 4 hodinami | Petr Miler

Elektromobily už nějakou chvíli patří mezi nejlépe akcelerující auta na trhu, pokud ale jde o maximální rychlost, vzhledem k výkonu neexcelují. Porsche to zatím dotáhlo nejdál, třebaže při 761 koních výkonu neexceluje maximálkou ani to.

V posledních letech jsme si chtě nechtě museli zvyknout na jistou devalvaci dynamiky aut. Rozmach přeplňovaných motorů, které obvykle s nižším objemem, počtem válců a často ne až tak ohromujícím maximálním výkonem dynamicky jasně překonávají atmosféricky plněné předchůdce kvůli vyššímu průměrnému výkonu v klíčovém spektru otáček, dal i nejlepším hot hatchům dynamiku ne až tak starých Ferrari. A není to jediná oblast, měřítka se změnila všude - koncernová auta s turbomotorem 1,2 TSI klidně pokoří dřívější atmosférické dvoulitry, nejlepší supersporty s přeplňovanými šesti- či osmiválci ničí starší stroje s přirozeně plněnými V12.

Konzervativní příznivci zvládli zažít tento posun sotva zažít a mohou se připravovat na další. Pokud se elektrickým autům, jakkoli to tak nyní nevypadá, podaří udělat díru do světa a začít vládnout trhu, bude dynamika aut devalvována znovu. Nebylo by správné tvrdit, že je jednoduché vetknout elektrickému autu vysokou dynamiku, tím tuplem pak udržitelnou z hlediska opakovatelnosti a za přijatelného dojezdu. Budeme-li se ale soustředit na samotné zrychlení, podobné maximální výkony budou opět znamenat ještě lepší akceleraci, a to klidně za vysoké hmotnost.

Elektromotory poskytují vysoký výkon ještě konzistentněji a při jeho okamžitém nástupu jsou opravdu rychlé. Tesly to dokazují už léta, třebaže zrovna ony mají se zmíněnou udržitelností problémy, a to nejen na okruhu, ale i při rychlé jízdě po dálnici. Králem elektrické dynamiky je nyní Porsche Taycan a právě to čerstvě ve své nejlepší verzi Turbo S ukázalo v praxi, co dovede v běžném provozu na rychlostně neomezené německé dálnici.

Jeho až 761 koní rozhodně není malý výkon, při hmotnosti vozu přesahující 2 tuny ale dává vozu akceleraci nejlepších supersportů vážících třeba o třetinu méně. Navíc je třeba nezapomínat - Taycan není typický dvoudvéřový sporťák vhodný leda na víkendové vyjížďky, je to pětidvéřové auto schopné pojmout celou rodinu. Přesto zrychlí na stovku za 2,8 sekundy, na 200 km/h za 9,7 sekundy a na 250 km/h za 17,8 s.

Jeho maximálka má činit 261 km/h (a tachometrových 269 km/h tomu zřejmě bude odpovídat), což není na výkonu vozu žádná sláva, podobný elektromobil s vyšší maximální rychlostí ale dnes neexistuje. Taycan navíc už v minulosti dokázal, že takto dokáže jet déle než pár desítek sekund. Dynamika slábne až s více vybitými bateriemi, což bude u elektrických aut limit, se kterým zřejmě v dohledné době nikdo nic neudělá.

Podívejte se na to sami, tohle auto znovu posunuje vnímání dynamiky do trochu jiných sfér.

Porsche Taycan Turbo S na dálnici ukázalo, jak dnes může být rychlé pětidvéřové auto pro každý den. Dojezd a dobíjení budou o poznání méně oslavnou písní

Zdroj: Automann.tv@Youtube

Petr Miler