První majitel 40 let schovával v garáži nikdy pořádně nejetý automobilový stroj času, teď se prodá za miliony | Petr Miler

/ Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

Když se na trhu objeví dekády staré auto v nejetém původním stavu, máme tendenci o něm hovořit jako o stroji času. Je to pochopitelně nadsázka, v tomto případě to ale platí skoro doslova.

Asi se ani nemusíte až tak zajímat o auta, abyste znali poněkud smutnou historii značky DeLorean. Kdyby vás ale její příběh minul, kdysi jsme podrobně zdokumentovali. Tehdy jsme zmínili, že do dnešních dnů přežilo zhruba šest a půl tisíce aut modelu DMC-12, což je vzhledem k celkové produkci okolo devět tisíc vozů slušný výsledek. Fungování DeLoreanu bylo ve své době hodně chaotické, auta sama ale platila za relativně kvalitní a evidentně nemají problém dožít se dnešních dnů ve velmi dobrém stavu.

Důkazem budiž i exemplář na fotkách níže, který se objevil v aukci společnosti Bring A Trailer. Má pozoruhodný osud, neboť hned po svém vzniku v roce 1981 byl prvním majitelem odstaven v garáži a po 40 let vídal světlo světa jen velmi sporadicky. Opravdu bychom jej tak mohli považovat za vůz schopný cestovat v čase, neboť z cest se vytratil dokonce čtyři roky před tím, než měl premiéru první díl filmové trilogie Návrat do budoucnosti.

Právě tato série se postarala o nesmrtelnou slávu vozu, produkce měla tehdy k dispozici šest exemplářů. Kromě toho existovala ještě sklolaminátová replika, která byla používána pro „letecké“ záběry. Ta byla po natáčení sešrotována, stejně jako byl zničen jeden z originálních kousků. Dva pak zmizely neznámo kde, dva si ponechalo studio Universal a jeden zamířil do soukromých rukou.

Žádné z těchto aut před sebou zaručeně nemáme, neboť o opuštění garáže za účelem natáčení by se prodávající jistě zmínil, to ale neznamená, že nevidíme něco mimořádného. Po zmíněných 40 let od roku 1981 až do roku 2021 totiž auto vlastnil pořád ten samý člověk, který na jeho tachometru natočil pouhopouhých 529 mil. Současný prodávající pak přidal dalších 40 během nezbytných servisních operací, před sebou tedy máme stále prakticky nové auto. A je to na něm zatraceně znát.

Je skutečně těžké najít na autě něco, co by připomínalo opotřebení, též po stránce fungování má být vzhledem k provedeným servisům vše v pořádku. Pozitivní je, že jde o více žádoucí provedení s manuální převodovkou, která pracuje s motorem 2,9 V6 uloženým vzadu mezi nápravami. To zní skoro sportovně, výkon verze pro americký trh, který činí jen 132 koní, ale vozu nedovolil více než maximálku 195 km/h po zrychlení na stovku za 9,5 sekundy. A všimněte si tachometru ukazujícího nanejvýš 85 mil v hodině, tedy asi 137 km/h, i když auto umí jet mnohem víc. To je memento tupého dobového pokusu Američanů zabránit lidem jezdit rychle, který skončil tak, jak od začátku musel - fiaskem.

Ačkoli DeLorean DMC-12 dlouho nebyl nijak zvlášť vyhledávaným reliktem, i na krásné kousky stačilo pár set tisíc, v posledních letech je tomu jinak. Hezké exempláře stojí snadno přes milion a tento epesní nebude levnější. Už teď se jeho cena v aukci vyšplhala na 52 tisíc USD, tedy asi 1,26 milionu korun. A to do konce přihazování zbývá ještě 5 dnů.

Tento DeLorean DMC-12 byl po 40 let prakticky skryt před okolním světem v garáži. Dnes je k mání s téměř nulovým nájezdem ve stavu 1A, z podobného ranku ale bude i cena. Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

Zdroj: Bring A Trailer

