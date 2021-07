První majitel najel s vzácným moderním Porsche nebývalé km, stojí polovinu ceny těch nejetých před 3 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Porsche Zentrum Stuttgart, publikováno se souhlasem

Chce skutečně velkou oddanost věci, abyste používali takové auto jako alespoň trochu obyčejný vůz, když víte, jaký vliv to má na jeho hodnotu. Tady to někdo dělal déle jak dekádu.

Uječené Porsche Carrera GT vytváří vlastní kategorii aut díky neobyčejné kombinací vlastností v čele s atmosférickým motorem 5,7 V10 o výkonu 450 kW (612 koní) při 8 000 ot./min spojeným s manuální převodovkou. Vysokootáčkový desetiválec pronikavě křičí do daleka, když vystřelí auto na stovku za 3,9 sekundy. Maximální rychlost slibuje jízdu v až 330 km/h, ale zábavnější je představa krocení takto koncipovaného auta někde na technické trati.

Carrera GT je vlhkým snem mnohých staromilců, jedna z řidičských nirván ale obvykle neslouží k tomu, k čemu byla určena. A to už proto, že auto vzniklo v pouze 1 270 exemplářích. Některé byly zničeny těžkou nehodou, jiné slouží jako ozdoba garáže a jen zlomek omezené série brázdí silnice. Stříbrný exemplář z Německa na fotkách níže ale patří mezi ně.

Až do současnosti jej vlastní jediný člověk, který jej sice nepoužíval zrovna pro denní ježdění, za 15 let svého vlastnictví s ním ale najel 73 514 kilometrů. Na normální auto nic zvláštního, v případě Carrery GT ale extrémní porce, která z vozu dělá jeden z nejojetějších kusů na celém světě - my jsme dosud viděli více ojetý jen jeden.

Tato Carrera GT potřebovala dvě nové spojky, takže majitel ji jistě dával zabrat, ale tak to zkrátka má být. Je na jednu stranu hezké se na takové auto i jen dívat, ale to nejlepší je s ním jezdit. Je ale třeba dodat, že krásný život za volantem takového stroje má svou cenu v podobě poklesu hodnoty a náklady na pár spojek jsou vedle něj drobnými.

Auto je totiž nyní na prodej za 649 900 euro, což rozhodně není málo peněz, jde o asi 16,7 milionu Kč. Jenže tohle je Carrera GT, stále více ceněná vzácnost, která se v případě nejetých kusů schovávaných v garážích dnes prodává za více než 30 milionů Kč. Takže jednak je tahle nabídka - věřte, nebo ne - terno svého druhu. A majitele ono časté ježdění přišlo snadno na více než 15 milionů korun.

Auto přitom nevypadá vůbec špatně - lak GT Silver zůstává nepoškozen zásluhou, kovaná kola s pěti paprsky též vypadají bezvadně a šedý exteriér rozráží jen barevné středové matice disků a žluté třmeny. Uvnitř dvoumístného monokoku převládá hliník, karbon a měkká černá kůže. Zvláštní pozornost poutá kulatá hlavice manuálu vyvýšeného těsně k volantu se středovou značkou na větším věnci. Sklon hliníkových pedálů připomíná monopost Formule 1, kterému se velmi podobá zvukem a vzdáleně i jízdními vlastnostmi. To všechno může být vaše v jedné z nejojetějších a také nejlevnějších forem na celém světě, přesto pořád skoro za 17 milionů.

Porsche Carrera GT, se kterým první a jediný majitel najel skoro 74 tisíc km, je fascinující věc. I s takovou kilometráží na hrbu je to pořád hodně drahý špás, přesto současná cena prvního vlastníka za jeho řádění „trestá” bezpečně více jak 10milionovým nákladem. Foto: Porsche Zentrum Stuttgart, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

