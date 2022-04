Red Bull ztrácí naději, po dalším fiasku pro Verstappena hovoří o bezradnosti a bezmoci před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Red Bull Racing

Další velmi frustrující závodní víkend má za sebou úřadující šampion Formule 1. Jakkoli byl znovu reálně jediným, kdo dokázal přidělat alespoň pár vrásek na čele Charlese Leclerca, z Austrálie odjíždí s hrozivou ztrátou 46 bodů v šampionátu právě na něj.

Když člověk, který se jinak stará o pozvednutí nálady v týmu po závodě používá slova jako bezradnost, beznaděj či bezmoc, víte, že situace je opravdu komplikovaná. Přesně po tomto slovníku sáhl po Velké ceně Austrálie Formule 1 Helmut Marko, který je i ve špatných chvílích obvykle tím, kdo se snaží hledat na situaci něco pozitivního. Tentokrát toho mnoho nenašel a dá se to chápat - objektivně jeden ze dvou nejlepších pilotů letošního ročníku F1 je po třech závodech šestý v šampionátu a na lídra ztrácí tolik bodů, že i kdyby vyhrál dalších 6 až 7 závodů v řadě, stejně může být pořád jen druhý.

Max Verstappen zjevně včera nebyl skeptický pro nic za nic a i když byl v dnešním závodě tím jediným, kdo dokázal alespoň nějak sekundovat suverénnímu Charlesi Leclercovi ve Ferrari, potrápit jej aspoň po restartech za safety carem a v jednu chvíli urvat nejrychlejší kolo závodu, nezískal ani bod. V závodě jej znovu zradila technika a z přinejmenším bezpečně druhého místa nemá v rukou zhola nic.

Náladu u Red Bullu trochu spravil druhým místem Sergio Perez, pro tým to ale mnoho neřeší - třetí v průběžném pořadí mistrovství je George Russel, jehož reálné naděje v dosavadních závodech bojovat s libovolnými třemi nejlepšími jezdci v poli byly naprosto nulové. S takovou spolehlivostí nemůže rakouská stáj pomýšlet na nic a problémem není jen ta. Po dvou závodech, kdy s Ferrari držela krok, byla tentokrát jasně pozadu.

Situaci pro nizozemský De Telegraaf nečekaně skepticky shrnul právě Helmut Marko, šéf jezdeckého programu stáje a jakýsi druhý Verstappenův otec: „Byl to přesný opak toho, co jsme očekávali po simulacích závodního nastavení v pátek. Prostě jsme doufali, že to bude těsnější. Takto jsme vedle Ferrari naprosto bezradní, Mercedes dokonce zajížděl v některých částech závodu stejné časy,” říká Marko.

Red Bully byly nekonkurenceschopné zejména na pneumatikách střední tvrdosti, kdy se potýkaly s jejich rychlou degradací. Ferrari nic takového neřešilo: „Jsou tak spolehliví a rychlí. Nezdá se, že by záleželo na tom, jaká je teplota či jaké pneumatiky obují,” řekl na adresu Ferrari doktor Helmut. Problém u Red Bullu ale vidí hlavně v hmotnosti (prý je i 10 kg těžší než Ferrari) a připomíná, že Italové měli více času na vývoj nového stroje, když loňskou sezónu v podstatě vzdali.

„Naše auto je moc těžké. Dokončili jsme RB18 moc pozdě, protože jsme byli v boji o titul až do konce loňské sezóny,” uvádí dále Marko a pořád aspoň doufá, že bude lépe. „Změny přijdou s dalším závodem v Imole a v těch následujících. Doufám, že se pak dostaneme Ferrari blíže,” dodal.

My dodáme, že Maxe Verstappena dnes měla zradit hydraulika a únik paliva, což zní jako podobný problém, který jsme viděli v prvním závodě. Jak jsme částečně zmínili, závod vyhrál Leclerc před Perezem, třetí místo spadlo po odstoupení Verstappena a jezdecké chybě Sainze do klína Russelovi, čtvrtý byl Hamilton, pátý Norris, šestý Ricciardo, sedmý Ocon, osmý Bottas, devátý Gasly a desátý docela senzačně Albon, který odjel prakticky celý závod na jedněch tvrdých pneumatikách. Ty lépe seděly i Red Bullu, přišel na to ale až příliš pozdě v závodě.

Nebýt nespolehlivosti Red Bullů, Max Verstappen by byl po třech závodech v šampionátu těsně za Leclercem. Takhle je vše jinak, navíc v Austrálii ani neměl reálnou šanci Monačana ve Ferrari porazit. Foto: Red Bull Racing

Zdroj: De Telegraaf

Petr Miler

