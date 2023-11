Reklama na terénní auto zakázaná kvůli tomu, že ukazuje ježdění v terénu, je nový vrchol absurdity současného světa dnes | Petr Miler

/ Foto: Toyota

Co byste řekli, že by měla ukazovat reklama na holicí strojek? Třeba holení? Považovali bychom to za normální, po dnešku už si ale nejsme jisti, zda by to prošlo. I ukazování plnění jednoho z primárních smyslů existence té či oné věci zjevně může být za hranou.

Bez okolků řekneme, že jsme zastánci svobody projevu v jejím americkém smyslu, neměla by tedy být omezována v zásadě nikdy a nijak. Je to totiž jediný přijatelný princip, který se nepokouší malovat jakoukoli hranici, která je z podstaty neobhajitelná. Lidé naplácají spoustu nesmyslů, které si nezaslouží prostor, o tom žádná, jak ale chcete určit, co má být ještě přijatelné a co ne? Však to, co uráží jednoho, neuráží jiné, co vadí jednomu, nevadí jiným, co k něčemu špatnému navede některé, je jiným lhostejné apod.

Jakmile tuto hranici jednou překročíte, rozjedete kolotoč omezení, který se nikdy nezastaví. Úmysly mohou být dobré, výsledek ale bude vždy vadný - chránit lidi před jimi samými prostě rozumně nejde. Společnost nemá právo na „korigované informace”, jak někteří nešťastně tvrdí, má právo na informace takové, jaké jsou. A sama s nimi naložit podle svého nejlepšího vědomí. Je tedy třeba lidem dokola vysvětlovat, jak se věci mají, ne jim tytéž věci neukazovat. Nakonec jakási dětská psychologie platí i tady - když někomu něco zakážete, ve výsledku to učiníte lákavějším, nikoli naopak.

Výše zmíněné podle nás platí zcela univerzálně a týká se to i reklam. Jasně, pravidla musí existovat, máme také nějakou morálku - třeba vysílat násilné či sexuálně zabarvené reklamy přes den prostě nejde, neboť nedospělé je nezbytně nutné před některými věcmi chránit, než je budou schopni správně pochopit sami, tomu se nedá vyhnout. V některých zemích ale jako s dětmi zacházejí i s dospělými a následky jsou někdy opravdu tragikomické. Či snad už jen tragické.

Zářným příkladem budiž reklama Toyoty níže, která byla ve Velké Británii zakázána proto, že podněcuje lidi k tomu, aby s auty jezdili v terénu. Dobře, to nemusí být vždy košer, ona reklama je ale na Toyotu Hilux, což je klasický offroadový pickup, tedy auto s podstatnými terénními schopnostmi. Ukazovat takové auto v terénu je jako ukazovat toustovač, jak peče tousty, potírat to je absurdita non plus ultra.

Celý kolotoč nemyslnosti tím ale jen začíná. Britská ASA (Advertising Standards Authority) reklamu vykázala z veřejného prostoru pro „projevy nedostatečné společenské odpovědnosti k životnímu prostředí” po námitkách neziskové organizace Adfree Cities, která se snaží zbavit veřejná prostranství veškerých propagačních materiálů. Zakázané reklamy jsou ve výsledku dvě a poprvé byly použity už v roce 2020. A obě jsou naprosto nevinné.

V první vidíme Hiluxy na videu projíždět korytem řeky ve stylu stáda divokých zvířat v přírodopisném dokumentu s mottem: „Toyota Hilux. Zrozena k toulání.” Druhou zakázanou reklamou je plakát zobrazující Hiluxy s hlínou odletující od kol se stejným mottem. Toyota k tomu logicky uvedla, že pro takové použití byl Hilux stvořen a že odvětví jako zemědělství a lesnictví skutečně potřebují takový druh terénních schopností, takže je naprosto na místě jej ukazovat jako faktickou přednost. Záběry byly navíc pořízeny ve Slovinsku na soukromém pozemku se svolením majitele, takže vše proběhlo naprosto korektně a legálně.

Toyota dále uvádí, že reklamou cílila na zákazníky, kteří potřebují pick-up se skutečnými terénními schopnostmi, ASA to ale nezajímalo a rozhodla, že reklamy „prezentovaly a omlouvaly používání vozidel v způsobem, který nebral ohled na jejich dopad na přírodu a životní prostředí”. To je skutečně nový vrchol absurdity současného světa. Ještě se dá diskutovat o tom, zda má reklama předvádět nějaké jednání, které je dalece za hranou společenské přijatelnosti, ale tady je auto doslova a do písmene používáno k tomu, pro co bylo stvořeno a k čemu jej zákazníci používat tak jako tak budou. Co na tom změní tento zákaz?

Je to další posunutí hranice nesmyslnosti, při které rozličné autority vodí dospělé lidi za ručičku jako malé děti. Zejména v Británii jsou na to experti, navíc hloupí experti, neboť jejich aktivity jsou kontraproduktivní. Takto se možná reklama neobjeví v pár britských televizích, dozvídají se o ní ale najednou lidé z celého světa, kteří by ji jinak nikdy neviděli. Možná by Toyota měla ASA ještě poděkovat...

Toyota Hilux je klasický terénní pick-up, byl, je a bude tak používán. Ukazovat jej v takové akci v reklamách je ale najednou vadné. Proč? To se zeptejte ASA, koherentní odpověď ovšem nečekejte. Foto: Toyota

Petr Miler

