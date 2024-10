Reklama Škody na nový Elroq je jako z dílny Horsta Fuchse, jde o zoufalý pokus malovat šedou narůžovo před 4 hodinami | Petr Miler



Na podobných autech je až moc dobře vidět, že nebyla postavena kolem potřeb naprosté většiny zákazníků. Když se to pak někdo pokusí překrýt marketingem, vidět je to jen víc. Přesně tak působí průhledný a snad až trapný pokus zviditelnit neexistující přednosti Elroqu.

Nové či nově pojaté produkty přichází na trh nejčastěji s dvojí motivací - buď jsou reakcí na zájem zákazníků o to či ono, nebo jsou projevem technického pokroku, který se v dané oblasti odehrál. Představují elektromobily cokoli z toho? Ani omylem, po takto koncipovaných autech téměř nikdo nevolal. A byť mají své specifické výhody, komplexní optikou představují uživatelsky podstatně horší produkt za podstatně vyšší cenu. Jako takové jsou pak zoufale nekonkurenceschopné.

Kdyby to bylo jinak, nemáme se ani v tomto článku o čem bavit. Nový a lepší produkt by na trh přišel, získal si srdce většiny zákazníků a cokoli horšího z něj vytlačil. Nepotřeboval by k tomu miliardy nařízení, zákazů, dotací, umělého zdražování a dalších forem ohýbání trhu. A kdyby byl aspoň nějak srovnatelný, všechno popsané by mu stačilo k dominanci. Elektromobilům ani roky takového zacházení s elektrickými vozy nestačí na to, aby třeba v Česku získaly víc než pár jednotek procent na trhu. Z obecného pohledu prostě představují nesrovnatelně horší řešení a zákazníci si to zjevně dobře uvědomují.

Tady se vůbec není o čem bavit, výše zmíněné je něco jako axiom. Samozřejmě mohou i tak někomu vyhovovat víc a je nám z duše ukradené, pokud si je chcete i tak koupit. Zabýváme se jen tím, že se je někdo pokouší lidem vnutit, a to všem bez rozdílu. Fakt, že tyto vozy za výše popsaného stavu vůbec přichází na trh, je jen dílo toho typu mechanismů, které stále „vylepšuje” EU. A třeba Škoda to ani nepopírá, proto svou poslední elektrickou novinku otevřeně prodává pod cenou.

Ani její nový Elroq není výjimkou. Podobné vozy nejsou odpovědí na nic ze zkraje zmíněného, jsou to v prvé řadě „compliance cars”, projevy snahy vyhovět nějakým regulacím. Jenže něco takového se prodává zoufale špatně.

Pochopitelně se toho budete snažit docílit i reklamou, problém ale je, že věci, o kterých nevíte, že je potřebujete, a jsou více nebo méně k ničemu, se propagují strašně těžko. Úspěšný marketing se musí chytit v úvodu uvedeného - neuspokojené potřeby nebo zásadní faktické výhody. Elroq nic takového nemá, a tak jej Škoda propaguje jako Horst Fuchs své nesmysly v teleshoppingu. Jen s tím rozdílem, že on to opravdu uměl a hlouposti jako Saunabelt si někdo skutečně koupil, i když z nich stříkalo, jak nefunkční musí být.

Nakonec se podívejte na přiložené video a posuďte jej sami. Vyskočilo na mě na Youtube při sledování jiného pořadu a nevěřil jsem vlastním očím. Musel jsem se smát a kroutit hlavou současně nad tím, jak směšně trapnou věc dala škodovka dohromady. To, na co video naráží, jeho styl, rádoby „trendy” slovní obraty vykradené od bůhvíkoho... Z mého pohledu je to celé špatně. Postrádá to jakoukoli invenci jako vůz sám.

„Wow,” začíná video působící jako první díl Top Mrazáku. A hlasem ženy, která by mohla dělat někde na erotické lince, říká v prvé řadě to, že nová Škoda je „plně elektrická”. Pokud něco dnes opravdu neprodává, tak je to tohle adjektivum, ale pojďme dál. Dáma dále zdůrazňuje skvělý nový designový jazyk „Modern Solid”, který je sám o sobě zklamáním. Elroq sliboval hodně, ale splnil málo - trochu jinou příď narouboval na design, který jsme už stokrát viděli.

„A podívejte se na tu masku! Leská černá Tech-Deck Face!” říká v momentě, kdy už padám pod stůl. Tech-Deck co? Stavět promo kolem podobných firemních označení v cizím jazyce je další nepochopení efektivního marketingu, akorát pobídka k tomu, aby někdo vytvořil parodickou zkomoleninu typu „Simply Never”. Pak už to ale asi začne být pro tvůrce moc faktické, a tak přijde sexy obrat: „Tak to je jinej vesmír, no ne?” No jo, planeta „Odpověď na otázku, kterou nikdo nepoložil”. Prý je to navíc fráze nějaké influencerky, ale to je svět, který nás minul.

V tu chvíli se ujme slova hotový kosmonaut, který vám ukáže zadní světla jako z Fabie, mluví ale o těch předních matricových. A pak přijdou „předpovědi”. Prý skvělý dojezd a dobití baterie z 10 na 80 procent za pouhých 28 minut. Škoda tedy propaguje dolití 70 procent nádrže za 28 minut jako to nejlepší, co může tohle auto nabídnout? Navíc za okolností, které nastanou párkrát do roka, protože jindy se s tím nesejde dobíječka, síť, teplota, cokoli? To je vážně poklad.

Kdyby to aspoň byla 50- nebo 60litrová nádrž, pak se dá říci, že po té půlhodině aspoň někam dojedete. Jenže je to dobití baterky o kapacitě 52 nebo 77 kWh, takže se bavíme o ekvivalentech 13 resp. 20litrové nádrže. Ať už tedy tento čas platí pro kteroukoli z nich, bavíme se o dolití 9 resp. 14 litrů nafty za 28 minut. „No prostě tlak!” zaznívá také ve videu. Tlak? Možná někomu tohle video zvýší tlak, až uvidí, co je dnes také možné.

„Už jen objednat,” zaznívá závěrem. No jasně, chybí snad už jen něco ve stylu: „Zavolejte ihned a dostanete ne jeden, ne dva, ale hned tři Elroqy. A tyto praktické rukavice pro zimní tlačení auta jako dárek zdarma.” Chápeme, je skutečně těžké chytře propagovat něco takového. Ale tohle je snad moc i při takto smířlivém pohledu na věc, podívejte se na to sami.

Krásný nový Elroq s 52kWh baterií za 800 tisíc Kč. Už jen objednat, že? Foto: Škoda Auto

Petr Miler

