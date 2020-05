Renault se potápí a musí šetřit, skončit mají hned tři současné modely před 4 hodinami | Petr Prokopec

Francouzská automobilka se do potíží začala dostávat už s odchodem Carlose Ghosna a současná situace všechno jen zhoršila. V příštích třech letech tak chce uspořit přes 55 miliard korun, a to bez škrtů nepůjde.

Svého času byl Renault Espace synonymem úspěchu. Prodeje v letech 1997 až 2007 ani jednou neklesly pod 40 tisíc kusů ročně, právě naopak často docházelo k nárůstu registrací až nad 60 tisíc vozů za rok. Ovšem před dvanácti lety přišel zlom, který byl spojen nejen s globální ekonomickou krizí, ale také s měnícími se chutěmi zákazníků. Těm již minivany přestaly vyhovovat a místo toho se začali zaměřovat na SUV. Změna zájmu poslední dobou pak jen eskalovala, načež loni bylo prodáno pouze 9 744 kusů francouzské ikony.

Pro Renault jde o nemalou ránu, zvláště když poslední generaci modelu představenou v roce 2015 stylizoval tak, aby co nejvíce připomínala právě SUV a měla toho co nejméně společného s MPV. Nicméně prodejní vrchol přišel před čtyřmi léty, od té doby však zájem publika klesá opravdu razantním způsobem. A jelikož se tak děje v nejméně příhodné době, kdy po obrovských investicích do elektromobility přišla rána v podobě koronaviru, není ve výsledku až tak překvapivé, co bude následovat.

Mnozí nejspíše již tuší, ostatním napovíme - Renault chystá sérii opatření, díky kterým by během následujících tří let měl uspořit 2 miliardy Eur (cca 55,2 mld. Kč). To není zrovna malá suma, ony kroky budou muset být opravu razantní. A padnout za oběť by jim mělo hned několik modelů, přičemž Espace je první v řadě. Zatím jde pouze o neoficiální informace získané agenturou Reuters, nicméně s ohledem na problémy, jakým nyní čelí nejen Renault, ale i Nissan, jde vlastně o nezbytnou záležitost.

„Zatím ještě nic nebylo definitivně schváleno, ale značka zvažuje, že ze svého programu budoucích produktů vyškrtne Espace, Scénic a Talisman. Je ovšem takřka jisté, že tyto modely skončí,“ uvedl pro Reuters zdroj obeznámený s celou záležitostí. Pokud přitom uhodil hřebíček na hlavičku, pak nabídka značky řádně prořídne a bude se soustředit v podstatě jen na malé a kompaktní městské vozy, SUV a elektromobily.

Jakkoliv se z pohledu Francouzů jedná o katastrofu, ve srovnání s Nissanem je na tom Renault ještě velmi dobře. Ani v případě japonské automobilky zde sice zatím nemáme potvrzené zprávy, ovšem mluvit se začíná o opětovném konci značky Datsun. Mimo to se Nissan i částečně stáhne z Evropy. Soustředit by se poté automobilka měla pouze na americký, čínský a domácí, tedy japonský trh.

Jasno v konkrétních opatřeních budeme mít do dvou týdnů, kdy by Renault i Nissan měly vyrukovat s oficiální tiskovou zprávou. Jedno je ale jisté již nyní, s pozitivy chystané konference rozhodně spojené nebudou. Zvláště nikoliv v případě Japonců, kteří aktuálně bojují s dělníky ve Španělsku. Ti totiž po ukončení restrikcí začali stávkovat, načež Nissan dvě třetiny lidí propustil a zvažuje, že uzavře celou továrnu.

Renault má chystat konec modelů Espace, Scénic a Talisman. Není to však nic proti úsporám, se kterými má přijít Nissan

Zdroj: Reuters

