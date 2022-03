Rodinný zázrak pro šest za 300 tisíc se prodává jako housky na krámě, za svou cenu nabízí neuvěřitelné věci před 4 hodinami | Petr Prokopec

Kdybychom vzali v potaz jen to, do jaké třídy zamířil, nepřekvapilo by ani to, kdyby šlo o naprostý propadák. V tomto konkrétním případě tu ale máme velmi praktické auto pro celou rodinu, které nestojí mnoho a ještě se tváří jako luxusní model. Odolat mu je evidentně těžké.

Vozy kategorie MPV v Evropě zachází na úbytě. V posledních letech oslovují na starém kontinentu už jen pár set tisíc lidí za rok a už z tak nízkých čísel meziročně padají tempem v řádu desítek procent. Tento propad není dán ani tak pandemií koronaviru či jinými externími faktory, hlavním důvodem je rychlý úprk zákazníků do úplně jiných sfér trhu. Lidé už léta na úkor kdysi oblíbených rodinných stěhováků stále častěji kupují SUV a s tím se soustavně zkracuje i seznam výrobců, kteří nějaká MPV ještě vůbec nabízí.

V Číně to navzdory i tamní popularitě SUV ale tak úplně neplatí. Dosvědčuje to značka Wuling, která spadá pod americký koncern General Motors a tamní automobilku SAIC. Ta loni naplno poslala do prodeje novinku zvanou Victory a už po necelém roce na trhu můžeme říci, že trefila desítku.

Připusťme, že nazvat auto Vítězství zní samolibě, Wuling ale udělal všechno proto, aby s tímto modelem skutečně porážel konkurenci. Jeho nové MPV měří 4,88 metru na délku, 1,88 metru na šířku a 1,7 metru na výšku, pročež takový Ford S-Max překonává od nárazníku k nárazníku o celých 10 centimetrů. Kde však Victory skutečně boduje, to je 2,8metrový rozvor, který nemá problém ani se třemi řadami sedadel.

Automobilka se šestimístnou konfigurací počítá již ve standardu, pročež byla veškerá sedadla navržena s ohledem na maximální ergonomii. Pohostit tak mají jakýkoliv typ postavy, zároveň prý na dlouhých cestách redukují únavu. O pozornost se přitom hlásí hlavně prostřední řada, kterou lze elektronicky posouvat vpřed, vzad či sklápět. Před koleny tak snadno můžete mít až půl metru místa, další komfort pak má na starosti ještě nožní opora.

Součástí standardu je rovněž dvoubarevné kožené čalounění či jedna z nejrozměrnějších panoramatických střech, jaké jsou aktuálně k mání. Dále dorazil digitální přístrojový štít, 12,3palcová volně plovoucí obrazovka multimédií či adaptivní tempomat, autonomní brzdy a šestice airbagů. Číňané pak mysleli i na současnou dobu a nechali dovnitř nainstalovat generátor negativních iontů, jenž blokuje viry stejně účinně jako maska N95. Na to, že se nejedná o prémiové auto, jde o slušný luxus, který ale zdaleka nevyjde draho.

Než se k tomu dostaneme, můžeme se podívat ještě pod kapotu, kde najdeme 1,5litrový přeplňovaný čtyřválec. Ten nabízí 145 koní, které může na přední kola posílat šestistupňový manuál nebo automat CVT. V případě dynamiky uvádí automobilka pouze maximální rychlost 170 km/h. Nic ohromujícího, ale na rodinné auto je to víc než dost.

Co je ale nakonec nejzajímavější, tento velký, relativně luxusně pojatý i vybavený vůz s dostačujícím motorem se prodává za ceny od 85 800 do 116 800 yuanů. To je 300 až 410 tisíc Kč, na takřka pětimetrové MPV se vším zmíněným neuvěřitelně málo - u nás za tolik nekoupíte skoro nic, ani základ Škody Fabia s litrovým tříválcem a výbavou blízkou nulové.

V tomto kontextu není divu, že o auto je v rámci jeho třídy velký zájem. Dostupná data mapující prodeje za loňský rok hovoří o tom, že v rámci desítky modelů Wulingu (a to je jedna z nejžádanějších značek v Číně vůbec) se Victory dostalo hned na pátou pozici s 63 315 prodanými auty. To z něj dělá jedno z šesti nejžádanějších modelů své třídy (čtyři z nich jsou Wulingy, mimochodem) a další vzpruhu pro prodejní čísla celé značky, která se v Číně pravidelně dostává mezi nejlepší trojku buď hned za Volkswagen, nebo ji vidíme za VW a Toyotou.

To je skutečně pozoruhodný úspěch pro nový model i celý Wuling, který by tento model letos rád zopakoval, třebaže v lednu a v únoru se mu zatím tak nedařilo. Přesto je třeba se ptát, zda jsou MPV skutečně mrtvá. Vypadá to, že za správnou cenu nejsou, alespoň ne za velkou zdí. Na otázku, zda bude stejný recept fungovat i v Evropě, si možná i jednoho dne budeme moci odpovědět - Wuling chce přesně tento vůz na starém kontinentu nabízet též, nic konkrétnějšího ale zatím nevíme.

Wuling Victory je nové čínské MPV, které zkouší odehnat zákazníky od SUV. A minimálně v Číně mu to zatím jde velmi dobře, s cenou od 300 tisíc Kč je to prodejní úspěch. Foto: SAIC-GM-Wuling

Zdroj: SAIC-GM-Wuling

Petr Prokopec

