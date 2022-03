Rus ukázal, kolik stojí benzin a nafta v jeho zemi po zavedení sankcí, suché polknutí bude na místě před 9 hodinami | Petr Prokopec

Konflikt na Ukrajině a z něj vyplývající sankce pro jednoho z největších exportérů ropy na světě způsobil dramatický nárůst cen černého zlata. To je okamžitě vidět i na čerpacích stanicích v Česku, v samotném Rusku ale panuje docela jiná realita.

Od vpádu Ruska na Ukrajinu uplynul již více než týden a nezdá se, že by situace mířila k jakkoli rozumnému rozuzlení. I když jde v podstatě o lokální konflikt, díky solidaritě západu zasahuje většinu civilizovaného světa skrze zavedené sankce ochlazující veškeré ekonomické dění. Volodymyr Zelensky se nad to dožaduje vojenské intervence států NATO, k takovému kroku se ale aliance nechystá. Mohl by vést k rozpoutání třetí světové války a v té chvíli by možná vzduchem začaly i létat rakety s jadernými hlavicemi.

Doufejme, že na stisknutí pověstného červeného tlačítka nedojde, neboť v takové chvíli by nám mohlo být nejspíše už všechno jedno. Rozhodně by nás netrápily ceny pohonných hmot, které v posledních dnech šplhají do dříve nepoznaných výšin jak kvůli růstu ceny ropy, která tradičně reaguje na neklid ve světě (což je zde umocněno významnou pozicí Ruska na světovém trhu), tak kvůli propadu hodnoty koruny resp. růstu ceny dolaru, o čemž lze říci totéž. Již minulý týden benzin i motorová nafta překonaly hranici 40 korun za litr, tento týden se pak dost možná dostanou i přes 50korunovou mez. V té chvíli řada lidí svá auta jednoduše odstaví, neboť již nebude mít ani na cestu na chatu - takový dvousetkilometrový výlet totiž rázem může vyjít i na tisíc korun jenom na palivu.

Něco takového je obrovský ekonomický problém. Můžeme se pokusit dívat na věc jakkoli pozitivně, statistika je ale neúprosná - každé, skutečně každé každé náhlé zvýšení ceny ropy o 50 % vedlo v historii k recesi americké ekonomiky. A když je Amerika v recesi, obvykle přinejmenším stagnuje většina světa. Vyspělé země nadále stojí na fosilních palivech a jejich růst vede k ochlazení ekonomik a růstu cen prakticky všeho - pohonné hmoty nečerpají pouze soukromníci, ale zejména firmy. Nahoru tedy šplhají náklady na dopravu veškerého zboží od základních potravin přes oblečení až po elektroniku.

Pokud se rychle nic nezmění, dá se očekávat intervence vlád v podobě snížení daňového zatížení. V tomto kontextu ale není od věci podívat se na situaci v zemi, která za současným stavem primárně stojí a jíž by měly ony sankce ruinovat. Jistě ruinují, ne že ne, ne všude to ale bude platit. Jednou z oblastí, kde je Rusko za vodou, jsou právě ceny paliv, neboť je naprosto soběstačné - s 12 procenty podílu na světovém trhu je jedním z největších světových vývozců. A částky požadované za ropu na světových trzích ho nemusí zajímat.

Ukazuje to nejnovější příspěvek Rusa, který si na Youtube říká Dan Sheekoz. Podle svých slov se anglicky naučil jen díky sledování amerických filmů, sympatizuje se západem a situaci v Rusku už dlouho ukazuje celému světu. Je to zajímavý pohled na tamní dění, jeho poslední pouť po tamních benzinkách vás ale spíše přivede k slzám. Rusko má totiž pro potřeby vlastního obyvatelstva ropy i ropných produktů dostatek, pročež se ani s příchodem války ceny prakticky nezměnily. Litr 95oktanového benzinu se tak u hranic s Gruzií prodává v přepočtu za 12,60 Kč, litr stooktanového za 14,65 Kč a litr motorové nafty za 12,10 Kč.

Takové ceny jsme u nás neměli již desítky let, v době jejich platnosti pak navíc lidé nebrali měsíčně v průměru přes 40 tisíc korun, jak je tomu dnes, ale výrazně nižší částku. Je navíc více než jisté, že čím déle se válečný konflikt potáhne, tím dražší pohonné hmoty budou - ropa je dnes asi na 120 dolarech za barel, analytici očekávají růst až ke 180 dolarům, pokud se situace neuklidní. A k tomu situace skutečně nesměřuje. Minimálně v tomto ohledu aktuální stav ruinuje především západ a Rusko naopak zvýhodňuje, nad tím nelze zavírat oči.

