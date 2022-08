Ruská luxusní auta zaplavují letiště v Helsinkách. Finům se to nelíbí, zabránit tomu ale nemohou před 5 hodinami | Petr Prokopec

Konflikt na Ukrajině a v návaznosti na něj zavedené sankce mají spoustu pozoruhodných dopadů. Tento je jedním z nich - když Rusové nemohou do Evropy a dalších zemí cestovat přímo, volí ve velkém cestu přes okolní země.

Dnes uběhl na den přesně půlrok od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Co podle některých mělo být bleskovou válkou, se zvrhlo v konflikt, jehož konec je v nedohlednu. Zakrátko zde navíc máme topnou sezónu, která mnoho lidí již nyní budí ze snů. Ceny elektřiny a plynu totiž vyskočily do rekordních výšin a nezdá se, že by měly zamířit opačným směrem. Hlavně za ti Češi spílají místní vládě, která spíše mluví než koná, v některých zemích ale řeší i jiné problémy.

Jeden z těch kurióznějších vyvstal ve Finsku. Tedy v zemi, se kterou má Rusko dlouhodobě komplikované vztahy. Někteří tamní obyvatelé tedy své sousedy opravdu nevítají s otevřenou náručí, v některých místech se přitom koncentrují jako nikdy dříve. Hlavně tamní letiště začínají být přeplněná auty s ruskou registrační značkou, z nichž nejvíce vystupují ta luxusní. V Helsinkách se to jen hemží ruskými Porsche, Bentley či Mercedesy.

Důvod nastalého stavu je prostý. Mezinárodní sankce se totiž vztahují na ruský vzdušný prostor, a tak není možné letecky vycestovat z Ruska třeba do jakékoli země EU. Cestování jako takové ale Rusům nikdo nezakázal a pokud si seženou víza, mohou se pohybovat po celé Evropě bez omezení. Tedy i letecky, jen musí někde začít. Mnoho turistů proto využilo konce restrikcí proti koronaviru, od kterých Finsko ustoupilo 15. července, a z této země míří letecky kamkoli do zbytku EU.

Finsko přitom kvůli pravidlům definujícím Schengenský prostor nemůže uzavřít své hranice a pouštět skrze ně jen toho, komu se mu zamane. Místní letiště si asi nestěžuje, aerolinky jistě též ne, politicky jde ale o ožehavou záležitost. „Přichází s vízy, které vydaly různé země, a skrze letiště v Helsinkách pokračují dále,“ popsal ruský turismus finský ministr zahraničí Pekka Haavisto.

Celní úředník Mert Sasioglu pak dodal, že povětšinou jde o víza, která Rusům udělilo Maďarsko, Itálie, Rakousko, Řecko nebo Španělsko. Finsku nezbývá, než to respektovat, pokud by chtělo ruským turistům zamezit ve vstupu do země, musela by s tím souhlasit celá EU. Haavisto tak očekává rozhodnutí Bruselu o společném postupu v této oblasti - očekává se, že na jednání dojde již příští týden, kdy se v Praze v rámci českého předsednictví sejdou jednotliví ministři zahraničních věcí zemí EU, stejně jako ministři obrany.

Jelikož jsou ale země EU v této otázce nejednotné, nelze očekávat, že by se na současném stavu něco změnilo - hned několik států dalo jasně najevo, že je pro ně plošné odmítání vydávání víz Rusům nepřijatelné. Finsko tak zřejmě bude muset dál spoléhat pouze samo na sebe, vláda prý od 1. září hodlá výrazně omezit vydávání víz ruským občanům. Jelikož ale už dnes dvě třetiny víz Rusům přijíždějícím do Finska vydávají cizí země, nejspíše to nic zásadního nezmění. Ruská luxusní auta tak zřejmě budou po nějaký čas koloritem finských letišť.

