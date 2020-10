Ruská pošta nechává na odlehlém místě chátrat stovky Mercedesů, i když nejsou na odpis před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Počta Rossii

Pokud vám vadí plýtvání penězi ze strany českých státních institucí, můžete se utěšovat alespoň tím, že se to neděje jen u nás. Ruská pošta vyřadila 400 Mercedesů, které mohly dál sloužit nebo být prodány, bez užitku ale jen hnijí na pozemcích firmy.

Ruský fotograf Alexandr Sašenkov má již poměrně zažitou každodenní rutinu. Po nezbytné ranní hygieně jednoduše nahází své vybavení do batohu a vyrazí hledat nový objekt svého zájmu. Nejinak tomu bylo také před několika málo dny, kdy musel z Moskvy vlakem do jiného města. Během cesty si nicméně povšiml shluku modrých dodávek, které jej zaujaly daleko více, než cíl, který měl před sebou. S ohledem na pracovní povinnosti však svou cestu nepřerušil, místo toho si jej danou lokalitu poznamenal a o uplynulém víkendu se do ní vrátil.

V průmyslové zóně pak objevil ukryté parkoviště, které bylo doslova našlapané modrými dodávkami ozdobenými logy a nápisy Ruské pošty. Ta skutečně je jejich majitelem, neboť posléze vyšlo najevo, že na daném místě jsou skladovány vyřazené exempláře. Když s tímto stavem věcí byla konfrontována samotná pošta, vytasila se s tím, že je hodlá prodat v aukci. Ze stavu aut je ale patrné, že už tam delší čas stojí a o majetek pořízený z peněz daňových poplatníků se nikdo nestará.

Sašenko totiž po prvním ohledání těchto prostor našel plot, který dokázal překonat, pročež se dostal nejen do těsné blízkosti zmiňovaných dodávek. Ač se totiž jedná převážně o vozy s logem Mercedesu, žádný ze 400 exemplářů není zamčený. Naopak v mnoha případech mají dodávky dokonce otevřená okna, pročež interiér „nezdobí” pouze nánosy prachu. I to jen potvrzuje, že auta tady firma prostě nechala stát a dále se jimi nezaobírala.

Fotograf navíc dodává, že na řadě vozů začíná být již viditelná rozsáhlá koroze, kterou nelze přičíst jen předchozí službě. „Je to opravdu velmi smutný obrázek. Tyto vozy zde stojí zcela nevyužité, zatímco v malých městech nadále rozváží poštu extrémně staré dodávky od UAZu. Tato flotila by je přitom velmi jednoduše mohla nahradit, místo toho se ale v centru našeho města začíná vlivem rzi rozpadat,“ uvedl k objevu Sašenko.

Ruská pošta se snaží bránit tím, že aktuálně vyřizuje veškerou dokumentaci, aby vozy mohly být nabídnuty v aukci. Je ale zjevné, že tak činí jen pod tlakem okolností a nevšimnout si aut někdo jiný, možná auta na tomto místě zůstanou až do konce svých dnů. Plýtvání veřejnými penězi tedy rozhodně není českou specialitou, pročež se vlastně už jen můžeme přít, kdo koho „vzdělával” - zda my Rusy či oni nás.

Ruská pošta nechává pod širým nebem chátrat na 400 služebních Mercedesů, a to se s nimi svého času chlubila ve svých tiskových materiálech. Prý je chtěla a chce prodat, tomu se ovšem při pohledu na jejich současný stav a způsob jejich odložení stěží dá věřit. Ilustrační foto: Počta Rossii

Zdroj: ComDig/Urban Exploration

Petr Prokopec