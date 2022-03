Ruský miliardář vypekl svého australského „kolegu” s Hitlerovým Mercedesem, o válce zjevně věděl jen jeden před 5 hodinami | Petr Miler

Říká se tomu problémy prvního světa a můžeme být nakonec rádi, že nás netrápí. Dva extrémně bohatí sběratelé si mezi sebou stihli ještě před vypuknutím konfliktu na Ukrajině prodat ceněný Hitlerův Grosser, vyvézt jej z Ruska už se ale nepovedlo.

Před pár dny se provalilo, že nechvalně proslulý Hitlerův Mercedes změnil majitele. Stát se tak mělo po dvouletém vyjednání o ceně, které se nakonec podařilo uzavřít pár týdnů před vypuknutím konfliktu na Ukrajině. Náhoda to bude jen stěží - jakkoli jde o nepotvrzenou a ze své podstaty nepotvrditelnou informaci, traduje se, že dosavadního majitele, blíže neupřesněného ruského miliardáře, k prodeji přiměla právě eskalace situace u západních hranic Ruska. Zda přímo věděl, co bude následovat, nebo to jen tušil, je znovu otázkou, k situaci měl ale dozajista blíže než kupec.

Tím měl být Clive Palmer, pro změnu australský miliardář, který zbohatl zejména díky aktivitám v těžebním průmyslu. Zdroj jeho bohatství ale dnes není důležitý, podstatné je pro nás spíše to, jak s ním také nakládá. Za cíl si dal dát dohromady soukromé muzeum plné 600 výjimečných aut, mezi nimiž měl Mercedes-Benz 770K Grosser Offener Tourenwagen, který Adolf Hitler osobně používal nejméně tři roky, mít čestné místo. Pro Palmera měl být nejnovější akvizicí spolu s Rolls-Roycem krále Edwarda VIII. Minimálně v prvním případě mu ale zůstaly prázdné ruce.

Hned jakmile se provalilo výše zmíněné, začaly po Palmerovi jít australské úřady. V prvním momentě jim ale nevadil obchod s Ruskem, on jim vadí spíše Palmer sám, a tak se začalo hledat, co by mohlo vadit. Nejprve byl australský magnát osočen, že porušuje dovozní pravidla, neboť Hitlerův Mercedes používá azbest, který se do Austrálie dovážet nesmí. Jako by na tom u muzejního exponátu sešlo... Později se ale aktuálnějším stalo možné porušení sankcí, které by dovoz čehokoli z Ruska mohl představovat. Nakonec ale Palmer nemusí mít obavy ani z jednoho.

Australským novinářům se podařilo zjistit, že vůz nestihl být do Austrálie dovezen. Obchod měl být dojednán, zboží zaplaceno, ale import už do vypuknutí konfliktu neproběhl. Tím by ruský majitel svého miliardářského „kolegu” pěkně vypekl, neboť podle zjištění australských investigativců neměl vůbec tušit, že se k nějakému konfliktu schyluje a myslel si, že dvouletá snaha vůz koupit jen přinesla své ovoce. Jedné straně ano, druhé nikoli.

Palmer tak mohl přijít o slušnou sumu, neboť není jasné, zda a případně kdy se z Ruska do Austrálie podaří něco dostat. Cena přitom musela být vysoká - dražba společnosti Worldwide Auctioneers, v níž ruský majitel auto nabízel před několika léty, nepřinesla ovoce ani přesto, že za něj bylo nabídnuto 7 milionů dolarů (dnes 162 milionů Kč). Po vývoji posledních let dnes vůz musel stát ještě víc.

Nakonec je ale možné, že to Palmera vůbec netrápí a obchod se mu podařilo zrušit i s vrácením peněz. Ústy svého mluvčího sdělil, že žádné auto nekoupil, což ale australští kolegové označují za účelové tvrzení, neboť o uzavřeném obchodu měli získat zprávy z několika nezávislých zdrojů. Stejně tak je ale možné, že Palmer auto koupil, zaplatil, nedovezl a nyní raději nechá vyletět komínem stovky milionů, než aby v této pohnuté době riskoval ztrátu jména obchodem zrovna s ruským miliardářem. Nakonec sami víme, jaká atmosféra ve společnosti dnes panuje.

Hitlerův Mercedes-Benz 770K Grosser Open Tourer měl na poslední chvíli koupit od ruského miliardáře Clive Palmer z Austrálie. Podle novinářů vůz koupil a nestihl včas dovézt, podle slov svého mluvčího dnes celý obchod popírá. Tak či onak má vůz nadále zůstávat v Rusku. Foto: Worldwide Auctioneers, tiskové materiály

