Ford se pokusil vysvětlit, proč svému viceprezidentovi toleruje to, co zákazníkům ne

Nejen nám přišlo zvláštní, že Ford nejprve hlásal, jaká pravidla musí všichni zájemci o jeho nové GT splnit, aby jim je vůbec prodal, a pak přihlíží, jak zaměstnanec firmy na jejich ignorování vydělává miliony. Tak se to firma pokusila vysvětlit.

Pokud si koupíte auto, mělo by logicky být jen na vás, jak s ním naložíte. Koneckonců se jedná o váš majetek, na jehož pořízení jste si museli vydělat často nelehkou prací. A tak by mělo být také na vás, co s ním děláte, nebo kdy jej prodáte. Výrobci výjimečných aut nicméně stále častěji přidávají do smluv klauzule, které vlastnická práva omezují - předem diktují způsob využití či možnosti pozdějšího prodeje. V důsledku toho jsme pak často svědky zbytečných šarád, jež v podstatě nevedou k ničemu jinému než k dehonestaci automobilky, modelu i zákazníků. Přesně, jako je tomu v případě Fordu GT.

Šestiválcový americký supersport patří mezi aktuálně nejvíce žádané vozy planety, za čímž stojí také velmi omezená výroba. Ford už před jejím zahájením rozjel velmi striktní výběr lidí, kteří si od něj mohou GT odkoupit. Automobilka přitom od počátku prohlašovala, že zelenou dá pouze těm, jež jsou jí už nějakou tu dekádu věrni a v garáži mají mnohé další vozy modrého oválu. Kromě toho byl prodej podmíněn i tím, že lidé budou s tímto kupé jezdit a ne ho jen „sušit” v garáži.

Ford přitom tyto podmínky zmiňoval prakticky vždy a všude, načež nemohly uniknout naprosto nikomu. Zvláště pak manažerům, kteří pro něj pracují. Přesto nyní míří do prodeje GT, které patří Morayi Callumovi, designovému viceprezidentovi značky, a jež má najeto pouze 328 kilometrů. To je na tři roky staré auto opravdu málo, načež je zjevné, že mladší bratr někdejšího designového ředitele Jaguaru Iana Calluma přání svého zaměstnavatele nectil a na koupi se pouze snaží vydělat pozdějším prodejem. Tedy s GT spekuluje, což je přesně to, čemu se Ford posle svých slov snažil zmíněnými podmínkami zamezit.

Automobilka by v takovém případě měla proti prodeji bojovat. Jindy neváhala vlastní zákazníky v podobných situacích dokonce žalovat, tady by vše spravil jeden telefon od šéfa firmy, jehož přání by Callum nepochybně respektoval. Ale to se neděje a nejen to, firma dokonce toto jednání omlouvá.

Protože nastalá situace překvapila nejen nás, ale i mnohá další média, musel Ford reagovat. Mluvčí značky pak fakt, že Callum posílá vůz na trh po třech letech prakticky nejetý za jistě mnohem vyšší cenu, vysvětlil nedostatkem času. Ten Moraymu chyběl na řízení a protože jej nemá ani nyní, raději auto prodá, aby s ním někdo jiný mohl konečně jezdit. Jinými slovy - ze zjevně spekulativního obchodu se rázem vyklubal spásonosný prodej.

Je to skutečně jedna z nejhloupějších výmluv, jaké jsme si mohli představit. Je totiž třeba připomenout, že svou kariéru odstartoval Callum již v roce 1982, tehdy ještě prací pro Chrysler. Za takřka čtyřicet let v branži tedy jistě musel před třemi roky tušit, kolik volného času na řízení takového auta bude mít a pokud mu nezbýval, neměl si jej kupovat. Ale neudělejte to, když vám pár let stání auta v garáži může snadno přinést i přes 10 milionů Kč.

Zdá se tedy, že ve výsledku nejde o nic jiného než o zástěrku, kterou Ford ještě ke všemu podporuje, i když tu jde o ignoraci jeho vlastních pravidel. Dodejme, že Callum vůz pořídil za půl milionu dolarů (cca 10,96 mil. Kč), ovšem na trhu s „ojetinami“ za něj zinkasuje minimálně dvojnásobek. Či možná ještě více, neboť jeho kousek je i díky nízkému nájezdu prakticky jako nový. Mimo to Callum vedl designový tým, jenž vůz navrhl, což finální cenu nejspíše ještě navýší.

Designovému viceprezidentovi značky zhodnocení jeho investice přejeme. Problém je v tom, že zatímco jiným něco podobného nebylo předem dovoleno a Ford svá pravidla vymáhal velmi tvrdě, pro jeho vlastního zaměstnance neplatí. To není fér a celé divadlo s Fordem GT spojené činí jen absurdnějším.

Moray Callum se svým Fordem GT nejezdil prý kvůli nedostatku času, a proto jej také prodává. Že jej ovšem nebude mít, musel při své praxi jistě vědět již při koupi. Šaráda spojená s šestiválcovým supersportem tak pokračuje. Ilustrační foto: Ford

