Sběratelé blázní i v této době, 32 let staré BMW se prodalo za cenu nového Ferrari

Jít o něco jako vzácnou M1, dalo by se to ještě pochopit, tohle ale není zase tak vzácné auto. O jeho rekordní, vskutku extrémní ceně rozhodl hlavně výjimečný stav, taková M3 E30 se moc nevidí.

Mezi genialitou a šílenstvím leží pouze velmi tenká hranice. Stejné je to v případě lásky a obsese. Zatímco v mezilidských vztazích lze rozdíl poznat jen stěží a povětšinou na to dochází až ve chvíli, kdy je příliš pozdě, ve světě aut je ukazatel vcelku jasný, a tím je cena. Ukazuje se to hlavně v případě ojetých BMW M3 generace E30, které již lidé ani tak nemilují. Spíše jsou mnichovskou ikonou z konce 80. let minulého století doslova posedlí. A kvůli tomu za kupé neváhají platit majlant.

Koronavirus sice změnil spoustu věcí, s bláznovstvím sběratelů starších aut ale zjevně nepohnul ani v nejmenším. Dokazuje to exemplář zmíněné M3 z roku 1988, který byl prodán v aukci na Bring A Trailer. Již z doprovodných fotek je patrné, že vůz je ve špičkovém stavu. To jen dokládá pohled na přístrojový štít, dle kterého BMW M3 najelo pouze 8 099 mil (13 031 km). Mnichovská automobilka by jej tak z fleku mohla vystavit ve svém muzeu. Místo tisíců návštěvníků ale bude karoserie lakovaná červenou barvou Zinnoberrot těšit pouze několik vyvolených, z nichž jeden sáhl opravdu hluboko do kapsy.

Vůz má za sebou pozoruhodnou historii, jako zcela nový byl prodán v Kalifornii. První majitel si jej ponechal až do poloviny 90. let, po jeho smrti jej až do roku 2010 občas užívali ostatní členové jeho rodiny. Poté ovšem došlo na prodej a odsun do Missouri, kde kupé zůstalo až donedávna. Druhý vlastník jej v dubnu letošního roku protáhl servisem, u kterého došlo nejen na výměnu veškerých kapalin, ale třeba také na nový spojkový válec nebo rozvodné řemeny.

Zajímavé pak je, že na voze je nasazen doplňkový bodykit z verze M3 Sport Evolution. Pokud se ovšem novému majiteli nebude líbit, rozhodně nemusí truchlit, neboť společně s kupátkem koupil i původní komponenty. Totéž platí také o originálních kolech obutých v pneumatikách Goodyear, na jejichž místo se nastěhovaly patnáctky s tradičním vzorem basketbalového koše a gumy od Dunlopu. Za nimi pak ve všech rozích nechybí kotoučové brzdy, u nichž letos došlo na výměnu kapaliny.

Původní kombinace ovšem nebude zůstávat jen v garáži, společnost bude dělat i na cestách. Mluvíme o rezervě, která podle druhého majitele v pořadí nebyla nikdy použita. Je tak více než jisté, že obutí má i přes kompletní vzorek to nejlepší za sebou a raději by mělo posloužit jako neobvyklý podstavec pod konferenční stolek. Či třeba jako možnost, jak získat část vynaložených peněz zpátky.

Jak jsme totiž zmínili již v úvodu, tento vůz zcela jasně definoval onu hranici mezi láskou a obsesí. Nový vlastník za něj zaplatil neskutečných 250 tisíc dolarů (cca 5,7 milionu korun), což je vyšší suma, než za jakou si můžete pořídit mnohem výkonnější a rychlejší současné provedení. Nakonec, za takové peníze si můžete koupit i úplně nové Ferrari.

Bude zajímavé sledovat, co tato transakce nyní udělá s celým trhem. Dosud se ojetá BMW M3 generace E30 prodávala nanejvýš za něco kolem 100 tisíc dolarů (2,3 mil. Kč). Už to byly hodně vysoké ceny, neboť M3 E30 není auto, které by vzniklo v desítkách či stovkách kusů. Ale jak vidno, minimum přeživších kousků v excelentním stavu posílá ceny do stratosféry.

Více než třicet let staré a přitom prakticky nejeté BMW M3 E30 se prodalo za neskutečných 5,7 milionu korun, tedy za cenu nového Ferrari. Foto: Bring A Trailer

