Šéf Fordu už půl roku jezdí čínským autem a říká, že je fantastické. „Nechci se ho vzdát,” praví

Nemáme nejmenší tušení, co tím chtěl šéf americké automobilky dokázat, ale skutečně to řekl. Možná ještě víc by ho mohlo zajímat, kolik ono čínské auto stojí. A mít na paměti, že Ford prodělává okolo 1 milionu korun na každém voze stejného typu, který prodá násobně dráž.

Pokud máte z některých prohlášení manažerů velkých automobilek zmatek v hlavě a říkáte si, zda se náhodou nezbláznili, tento článek vám ke klidnější mysli určitě nepomůže. Šéf Fordu Jim Farley se totiž objevil v zaručeně nestranném podcastu Fully Charged kanálu Everything Electric Show na Youtube, kde by člověk čekal, že bude velebit nejen elektrickou budoucnost aut, ale především elektrické modely samotné automobilky. S mylnějším očekáváním si ale přiložené záznam celého rozhovoru pustit nelze.

Nevíme, jestli Farley došel k závěru, že se nachází v čínském pořadu, tamní tajná policie mu v počítači našla kompromitující materiály nebo jde dokonce o čínský hologram předstírající, že je šéf modrého oválu, Jim Farley ale začal ve Fully Charged chválit auto čínské konkurence. Něco takového už jsme zažili, když šéfové Fordu byli údajně otřeseni poté, co si vyzkoušeli čínská auta, jenže tehdy šlo o zprávu ze zákulisí, navíc na základě krátké zkušenosti z autosalonu. CEO automobilky ale nyní stejný příběh posunul na docela jinou úroveň.

„Za poslední dva roky jsem absolvoval dvě cesty do Číny, které byly doslova zjeveními,” začal nesměle v vyprávět. „Poslední se týkal auta od Xiaomi. Na západě firmy vyrábějící mobilní telefony nemají automobilové divize. Ale v Číně jsou Huawei i Xiaomi,” pokračoval a záhy vytáhl hlavní trumfy: „O konkurenci nerad mluvím, ale jezdím v Xiaomi. Jedno jsme si nechali poslat ze Šanghaje do Chicaga, už s ním jezdím šest měsíců a nechci se ho vzdát,” uvedl doslova.

„Je to fantastické auto. Prodávají 10, 20 tisíc kusů měsíčně a mají vyprodáno na šest měsíců,” uvedl dále, aby nasypal ještě trochu soli do rány, kterou si sám otevřel. Z uvedeného jste jistě pochopili, že oním autem je Xiaomi SU7, tedy vůz, který vypadá i jede jako Porsche, ale stojí jako Škoda. Problém pro Farleyho také je, že jej automobilová divize Xiaomi vyrábí extrémně efektivně, na druhou stranu na něm i tak prodělává a prodělávat bude. Navíc nezávislé recenze auto zase tak nevelebí, ostatně někteří majitelé si s ním užili své.

Tak či onak se nám chce říci: „A co?” Ale vážně, co nám tím chce Farley říci? Že má čínskou konkurenci, kterou je třeba brát vážně? Dobře a co s tím chce dělat? Pokus americké automobilky prorazit s elektromobily je totální selhání, když firma za mnoho let nesplnila jediný cíl, který si předsevzala, a na vozech tohoto ražení i letos prodělává přes 1 milion Kč na kuse. Tolik nestojí ani celé Xiaomi. Produkt typu SU7 není schopen modrý ovál v americkém prostředí replikovat v žádném případě, takže to nelze vnímat ani jako snahu motivovat jím řízenou firmu. Je to plácnutí do vody, nic jiného.

Věříme, že u Xiaomi budou mít z takové reklamy velkou radost, je to jako kdyby šéf Coca-Coly velebil Kofolu. U Fordu už ale takovou radost z jeho slov mít asi nebudou. A spíš než: „Čím jezdí?” si budou klást otázku: „Na čem jede?” Jeho vystoupení nám dává pramalý smysl.

Xiaomi SU7 působí jako sympatické auto, to ano, proč ho ale vychvaluje šéf Fordu, nemáme tušení. Foto: Xiaomi

