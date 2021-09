Šéf Porsche zjevně ztratil smysl pro realitu, najednou uvažuje stejně jako Evropská unie před 6 hodinami | Petr Prokopec

Zdálo se, že Porsche má k dalšímu vývoji automobilismu rozumný přístup, že hodlá nabízet pestrou paletu aut a nechat jednotlivá řešení, ať si najdou své zákazníky. Najednou ale Oliver Blume touží í po zákazu toho, na co jím řízená firma sama sází.

Plán Evropské unie je jasný - po roce 2035 muž s koženou brašnou, pardon auto spalovacím motorem, nesmí projet. Dle Bruselu je jediným skutečně čistým pohonem ten elektrický, načež tu máme opravdu drastické návrhy budoucích emisních limitů. Ty pochopitelně nemusí v této podobě projít, schválit je totiž musí jednotlivé členské státy. A Itálie již oznámila, že s novými standardy má problémy a chce výjimku pro značky jako Ferrari, Lamborghini či Pagani. Jejich produkce je totiž omezená a přispívá k devastaci přírody asi stejně jako jedno pohozené plastové brčko.

Člověk by čekal, že další podobní výrobci, jako je třeba Porsche, budou za takový přístup rádi. Porsche ale politický tlak najednou vítá. Šéf německé automobilky Oliver Blume totiž nově uvedl, že udělení výjimky by bylo chybou. Dle něj „všichni musí přispět“ k dekarbonizaci světa. A kromě toho prý „elektromobily budou v příští dekádě nepřekonatelné“.

Může se to stát, samozřejmě. Elektrická dominují v rámci akcelerace i vnitřního prostoru a do budoucna skutečně mohou oslnit i dojezdem, rychlodobíjením a dalšími prvky. Pokud se ale něco takového má stát, nechť se to stane. Pokud budou elektrická auta skutečně nepřekonatelná, nepotřebují žádný politický doping, prosté vyhrají v evolučním souboji a bude to tak v pořádku.

Kdyby tomu Porsche skutečně věřilo, stěží bude jakkoli podporovat jakékoli zákazy - prostě a jednoduše řekne, že věří v to, že za 10, 15 let se elektromobilita prosadí svými vlastnostmi a může mu být ukradené, jestli bude nařízená, nebo ne. Tak to ale není, šéf značky současně s výše zmíněným podporuje podle nás zcela absurdní zákazy.

Jeho postoj je o to podivnější, že Blume asi zapomněl na syntetická paliva, za která „jeho” Porsche horuje více než kdo jiný. To je rozumný způsob, jak udržet v prodeji a provozu alespoň část typů aut, pro která se elektrický pohon z podstaty nehodí. Pokud ale za 14 let mají být elektromobily nařízené, proč dnes Němci investují do něčeho jiného?

Z vyřčených slov se tak zdá, že Blume jen využil příležitosti, aby si kopnul do svých rivalů, kteří se zdráhají vsadit vše na jednu kartu - však proč by také měli. Pikantní navíc je, že jeden z nich je také součástí koncernu VW a výjimka vy mu jistě pomohla. Jakkoliv totiž Lamborghini chystá hybridizaci celého portfolia a dokonce i vlastní elektromobil, dvanáctiválců se vzdát nechce. A ve výsledku by vůbec nemuselo, pokud by Blume i Brusel pochopili, že těch pár tisíc aut, z nichž většina je soustavně zavřená v garáži, světu opravdu neublíží. Černobílá řešení se snad ještě nikdy neukázala být těmi správnými.

Porsche Taycan Turbo S zvládne stovku za 2,8 sekundy, nová 911 Turbo S je ale ještě o desetinu rychlejší. Elektrická auta možná skutečně budou mít v tomto ohledu navrch, i ta spalovací ale budou mít své využití. Proč nenechat žít obojí a nechat zvítězit to lepší? Horování zrovna Porsche za zákaz spalovacích motorů nedává smysl. Foto: Porsche

