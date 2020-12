Šéf Škody promluvil o nové Fabii, ve své třídě bude zcela unikátní nabídkou dnes | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Kdo by byl kdy řekl, že Škoda bude nabízet něco, co žádná jiná automobilka v celé Evropě? Ale stane se to, nový šéf Škody definitivně potvrdil, že Fabia bude nadále k mání jako kombi, jiné takové už existovat nebude.

Škodovka má od léta nového šéfa a jeho mise je celkem jasná. Ačkoli ji někteří vnímají jako snahu strhnout firmu níže, není to zřejmě to správný pocit. Thomas Schäfer má spíše za úkol nenechat ji vystoupat příliš vysoko a zajistit, aby v rámci struktur koncernu VW co nejlépe plnila úlohu, která ji náleží. To zní jako rozumná strategie a souvisí s ní i krok, který hlava firmy definitivně potvrdila na svém profilu na LinkedIn.

Právě tam se Schäfer rozpovídal o nové generaci Škody Fabia, jež má dorazit už příští rok. Sám se označil za velkého fanouška Fabie, které se za více než 20 let na trhu prodalo ve třech generacích přes 4,5 milionu kusů. Podle Thomase S. tohle auto „představuje tolik hodnoty za peníze, jako žádný jiný vůz a přitahuje široké spektrum zákazníků. Ostatně, je to druhá nejprodávanější škodovka po Octavii”.

Šéf automobilky tak nechce měnit to, co učinilo Fabii úspěšnou a dosavadní charakter považuje za nejlepší odrazový můstek pro její další iteraci. Definitivní je podle něj příchod na trh v roce 2021 a co je nejpodstatnější - vůz opět dorazí jako kombík. „Je to pro nás velmi důležité, neboť to podtrhuje naši oddanost nabízet dostupnou, praktickou mobilitu i v nejnižších segmentech,” uvádí Schäfer.

To je skutečně zásadní sdělení, neboť příchodu nového kombíku už mnozí nemuseli věřit. Ve třídě Fabie šlo už doposavad o ojedinělou nabídku, za přímé konkurenty bylo v posledních letech označit už jen Dacii Logan MCV a Renault Clio Grandtour. Dacia už to ale má za sebou a Renault pouze doprodává starší generaci Clia kombi. Francouzi potvrdili, že nový malý kombík nedorazí, náhradou je prý Captur, a tak v momentě, kdy Fabia IV dorazí příští rok na trh, půjde o zcela unikátní nabídku ve svém segmentu. Pozoruhodné.

Z dalších dostupných informací dodejme, že novinka přejde na modulární platformu MQB A0, se kterou dorazí také větší rozměry. Stejně tak je možné počítat pouze s tříválcovými benzinovými jednotkami s výkony nejčastěji okolo 100 koní. Vedle „čistých” benzinů nemají v nabídce chybět ani mild-hybridní jednotky a zákazníci by měli mít možnost dále volit mezi manuálem a automatem.

Uvnitř má hlavní inovace spočívat v nahrazení analogové techniky digitální, zmenší se tedy počet klasických tlačítek, neboť většinu funkcí budete ovládat přes centrální dotykovou obrazovku, jejíž velikost bude vrcholit 9,2 palce. Za volantem se očekává digitální přístrojový štít, chybět nebude ani větší konektivita. O cenách a dalších detailech je zatím předčasné hovořit.

Nová Škoda Fabia definitivně dorazí jako kombík, už to veřejně potvrdil šéf automobilky. Na snímcích je současná generace Fabie Combi po faceliftu. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Thomas Schäfer

Petr Miler