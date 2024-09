Šéfové Fordu byli otřeseni poté, co si vyzkoušeli čínská auta. „Jsou před námi, Jime,” řekl finanční ředitel generálnímu včera | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Takhle to dopadá, když si roky žijete v zámku z křišťálu a myslíte si, že „ti pod vámi” se vám budou jen klanět. Číňané šli dál a dál a když vedení Fordu zjistilo, kam až se dostali, nestačilo se divit. Jim Farley o nich teď mluví jako o „existenční hrozbě”, není to trochu pozdě?

Na sklonku letošního dubna navštívil autosalon v Pekingu šéf koncernu Volkswagen Oliver Blume. Ten si na místě vyzkoušel elektrické Porsche Macan a s ním spřízněné Audi Q6 e-tron. Na adresu druhého pak uvedl, že se jedná o „katastrofu“. I to vlastně jen vysvětluje, proč Němci museli opustit automobilový trůn a nyní spíš řeší, jak se vůbec udržet nad vodou. Jejich sázka na elektromobilitu ani zdaleka nevyšla, neboť za mnoho miliard přišli s produkty, které neohromují téměř nikoho.

Jak přitom nyní informuje Wall Street Journal, ještě před Blumem zamířil do Číny šéf Fordu Jim Farley v doprovodu finančního ředitele značky Johna Lawlera. Ti pak neotestovali vlastní produkty, nýbrž usedli do blíže neupřesněného elektrického SUV od Changanu. Pro nás pak ani není podstatné, o jaký model konkrétně se jednalo, důležitá jsou slova padající na jeho adresu. „Jime, tohle není nic, co známe z dřívějška,“ řekl svému kolegovi Lawler. A dodal: „Tihle lidé jsou daleko před námi.“

Zkrátka se ovšem nedržel ani Farley, který ono SUV považoval za „existenční hrozbu“. Proč ale v té chvíli rovnou nevydal příslušné pokyny, je otázkou. Ještě během celého loňského prvního pololetí totiž Ford tlačil elektromobilitu podobně šíleným způsobem jako VW. A teprve letos začal od bateriového pohonu razantně couvat. Přesto trvalo ještě několik dalších měsíců, než Farley prozřel úplně.

Třeba na zaříznutí velkého elektrického SUV se třemi řadami sedadel došlo až letos v srpnu. O měsíc dříve pak Ford uznal, že je zcela nereálné prodávat v Evropě od roku 2030 jen elektrická auta, a proto bude modrý ovál na starém kontinentu i po tomto datu nabízet také spalovací vozy. Mimo to pak automobilce do jisté míry nahrálo zvýšení dovozních tarifů na čínská auta.

Ford se navíc oné hrozbě z Říše středu chce postavit s pomocí připravovaného nízkonákladového elektromobilu, který by i přes cenu startující na 30 tisících dolarech (cca 675 tisíc Kč) měl dát firmě vydělat. Toto auto má ovšem dorazit až v roce 2027, tedy v době, kdy Číňané mohou nabízet totéž za polovinu. Přičemž clům se vyhnou s pomocí továren postavených na severoamerickém kontinentu, ostatně třeba BYD má již v hledáčku Mexiko.

Přesun Číňanů přes oceán pak sice povede ke zdražení výroby, nicméně tamní automobilky se mohou spolehnout na podporu vlády, která dle zjištění Bloombergu do branže za posledních 15 let nalila přes 230 miliard dolarů (skoro 5,2 bilionu Kč). To výrobcům umožnilo nabízet svá auta neskutečně levně, přičemž jejich produkce narostla nad úroveň domácí poptávky. Politici se tak rozhodli, že finančně i jinak podpoření zaplavení jiných zemí čínskými elektromobily.

Svým způsobem tedy Ford stejně jako VW připomínají biblického Davida, který se rozhodl bojovat s Goliášem. Jen s tím rozdílem, že do bitvy vyrazil beze zbraní, bez zkušeností a bez peněz. Vlastně tak pomalu ani neexistuje šance, že by vůbec z boje vyváznul živý, natož aby jej vyhrál. Návrat ke spalovací technice, což je jediná oblast, ve které má Západ stále ještě náskok, se tak zdá být jedinou možností, jak si udržet konkurenční výhodu. Je ale třeba reagovat rychle, což se nezdá, že by Farley uměl.

Přímo pod vlastním názvem Changan, který mimo jiné v roce 2012 odstartoval velkou a úzkou spolupráci s Fordem, elektromobily nenabízí. O to se starají značky Avatr a Deepal, přičemž první zmíněná se zaměřuje na prémiovou část trhu. Pokud Farley a Lawson vyzkoušeli právě Avatr 11, jejich okouzlení se nedivíme. Foto: Changan

Zdroj: Wall Street Journal

Petr Prokopec

