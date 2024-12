Škoda by mohla žalovat Mercedes, s novým CLA do písmene vykradl její 12 let starý slogan 14.12.2024 | Petr Miler

Simply Never? Ale no tak, to je na škodovku moc černý humor. Mercedes nyní ověnčil stále ještě nepředstavené nové CLA sloganem, který škodovka používala od roku 2012 pro vykreslení předností Octavie III. K té to sedělo, teď je to spíš trapné.

Mercedes dál marní čas odhalováním nové generace modelu CLA. Zdají se vám tato slova moc příkrá? Však dnes jde o jeden z těch úspěšnějších modelů značky a věnovat pozornost jeho nástupci tak pro automobilku dává smysl. Máte pravdu, to by ale předmětem jejího zájmu nesmělo být legrační auto, které mělo být původně jen elektrické, nakonec ale dostalo i spalovací motory. To zní jako výhra, ale jen do chvíle, než poznáte zbytek reality.

Ony pohonné jednotky totiž budou jen čínské malorážky přesně tak, jak očekával motorový papež. Bavíme se tedy o velmi kontroverzním produktu, který mohou ve velkém kupovat snad jen chvíli a ze setrvačnosti ti naivnější ze zákazníků značky předpokládající, že automaticky dostanou stejné nebo lepší auto než minule. Omyl, vše nasvědčuje tomu, že dostanou míň než od Škody za cenu vyšší než u Škody.

Spojitost CLA se škodovkou jsme dosud malovali pouze my na základě hodnoty a ceny, teď se ale se štětci přidali i lidé od třícípé hvězdy. A je to zase pořádná mazanice. Automobilka prototypy vozu předvádí v akci v Alpách, jak se můžete dočíst třeba na Jalopniku, a jistě se dočká pozitivních reakcí. Nás na prezentovaných autech zaujalo něco jiného - slogan na bocích oněch maskovaných vozů.

Jde o frázi „Class of its own”, tedy něco jako Třída sama pro sebe. Popravdě nevíme, proč by jí zrovna CLA mělo být, že by to byl zakladatel nové segmentu německých sedanů s čínskými motory? Možná, ani to ale není podstatné. Tato slova nás praštila do očí proto, že už jsme je někdy viděli - Škoda je mohutně používala v souvislosti s tehdy novou Octavií III, kterou ukázala v roce 2012. Ta také byla „A Class of its own”. U škodovky to dává smysl, v Evropě téměř neexistuje jiné auto tohoto ražení na pomezí nižší střední třídy, ale sedanů podobné velikosti se najde dost.

Škoda setrvala u používání tohoto sloganu až do konce éry Octavie III, tehdy jsme si z něj dělali legraci parafrází na „A Clown of its own”, tedy volněji řekneme Klaun svého druhu. Byl to ale spíš fonetický žert, Octavie III nebyla k smíchu. Nové CLA má ke klaunovi, který předstírá, že je Mercedesem, o poznání blíž. A lidé, kteří nebyli schopni vymyslet nic lepšího než vykrást 12 let starý slogan Škody, jako klauni působí zcela určitě.

Jsme zvědavi, jestli tohle bude mít nějakou právní dohru - asi záleží na tom, jestli si škodovka nechala tento slogan registrovat či zda se vůbec nějaké formální ochrany může dočkat, protože jej leckdo jistě označí za příliš obecnou frázi. Může být, právní aspekty jsou nám ale celkem ukradené - morálně Mercedes ve snaze vymyslet pro auto podobné velikosti něco nového a lepšího selhal zcela jednoznačně. Centrálu značky jsme požádali o komentář a doufáme, že nám celou věc vysvětlí lépe, než jsme dnes schopni ji chápat.

Na nový Mercedes CLA láká automobilka stejným sloganem, ... Foto: Mercedes-Benz



...jaký Škoda léta používala pro Octavii III. Snad Němci nebudou tvrdit, že oni tam nemají „A” na začátku, to by připomínalo prodejce, kteří u silnice prodávají „burčák” a ne burčák, takže burčák v uvozovkách, jinou věc, no ne? Foto: Škoda Auto

Zdroje: Mercedes-Benz, Jalopnik

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.