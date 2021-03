Škoda Kodiaq je od teď v Rusku luxusní auto, její majitelé si připlatí před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Pokud vám žádná Škoda nepřijde jako cokoli, co se na hony blížilo luxusnímu autu, vyprávějte to Rusům. Tam už Kodiaq za luxusní vůz platí oficiálně a pro Rusy to znamená jediné - platí víc.

Jak byste definovali luxusní auto? Je to vágní a velmi široký pojem, který pro každého znamená něco jiného. Asi všichni se shodnou na tom, že Rolls-Royce je luxusní vůz, je jím ale třeba BMW řady 7? Taková 760Li ve vysoké výbavě projde, nakonec je to technicky tak trochu Rolls-Royce. Ale zapadne do takové škatulky i verze 730d v základu? A nebo to můžeme vzít z opačné strany - taková Škoda Superb 2,0 TDI Ambition po luxusu skutečně nevoní, ale verze Laurin & Klement 2,0 TSI 4x4? O tom už by se dalo diskutovat.

Jasná měřítka skutečně neexistují a trochu s úsměvem vzpomínám na svého známého, který si kdysi pořídil Volkswagen Bora se světlým čalouněním a říkal o něm, že jde o „víceméně luxusní vůz”. Zákonodárce taková dilemata ale nemá a pokud je v některých zemích zavedena daň z luxusu či jiný postih podobného charakteru, jsou stanoveny jasné hranice, které luxus definují. A tak se může stát, že se oficiálně luxusním autem stane vůz, který by jinak za luxusní označil málokdo.

V Rusku takovou luxusní daň mají a ministerstvo průmyslu a obchodu každý rok vyhlašuje, jakých vozů se týká. Už fakt, že seznam dnes čítá 1 387 modelů (sic) naznačuje leccos o tom, co je v širé Rusi luxusní a nových 87 přídavků nepřekvapí. Že mezi taková auta nově spadlo třeba Audi e-tron, Audi S6 či Land Rover Defender, nezaskočí asi nikoho, ale Škoda Kodiaq? Ta by mohla.

Pro zařazení totiž postačí, aby vůz v určité specifikaci překročil cenovou hranici 3 milionů rublů (asi 880 tisíc Kč) a už se veze. Sankce za vlastnictví pak s cenou dále roste - dalšími metami jsou 5, 10 a 15 milionů rublů (1,46 resp. 2,92 resp. 4,39 milionu Kč) od kterých se odvíjí násobek běžné silniční daně placený majitelem a šplhá až k trojnásobné výši. Zajímavé je, že se stářím vozu zase mizí - např. u více jak tříletého Kodiaqu už se daň platit nemusí, nejdražší vozy jsou ovšem považovány za luxusní až do desetiletého stáří.

Pochopitelně, žádná z automobilek nemá radost z toho, když se její auto na tuto listinu dostane, Škoda ale až tak truchlit nemusí - za vozy dražší než 3 miliony rublů se platí pouze 110 % běžné silniční daně a nepředpokládáme, že by to odradilo větší množství potenciálních kupců.

Škoda Kodiaq je teď v Rusku oficiálně luxusním autem, její kupci podléhají dodatečnému zdanění. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Minpromtorg

Petr Miler