Škoda letos dokázala prodat jako nové auto už 9 let nevyráběný Roomster, někdo zažil cestu zpět časem včera | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

A nebyl zdaleka sám, jacísi automobiloví zombíci se letos v Evropě prodávají ve velkém, tedy na poměry téměř nulových možností jejich registrací coby nových aut. Ještě dál do minulosti se někdo vrátil koupí Fiatu Multipla, ani to ale není letošní rekordman.

Před pár dny mi Jason Cammisa oživil vzpomínky na Lexus LFA. Pro ten jsem měl stejně jako Jeremy Clarkson vždy velkou slabost, na rozdíl od britského novináře jsem ale bohužel za volant nikdy neusedl. Řev desetiválcového supersportu jsem tak slyšel jen z obrazovek, ovšem i tak mi jednoznačně učaroval. Stejně jako přístup japonské značky, která byla do té doby známa jako výrobce sice kvalitních, ale jinak velmi nudných aut. LFA měl ale změnit její reputaci, proto Japonci byli ochotni po pěti letech vývoje hliníkové verze hodit vše do koše a začít od začátku s karbonem.

I přes veškerou snahu se nicméně Lexusu nepovedlo hned rozprodat celou edici, která čítala pouhých 500 kusů - vůbec poslední byl zaregistrován loni. Tedy dlouhých 11 let po ukončení výroby. Na sebe jej navíc přihlásil dealer, takže o skutečný prodej vlastně nešlo, jakkoli zrovna motor V10 by měl bohaté nadšence přitahovat víc než světlo noční můry.

LFA ale není zdaleka jediným vozem, který se objevil v nových registracích dlouhá léta poté, co sjel z montážní linky poslední kus. Kolegové z Motor1 si v i námi oblíbených statistikách německého Dataforce všimli, letos bylo takových automobilových zombíků přihlášeno do provozu mnohem víc.

Našince asi nejvíc zaujme přítomnost Škody Roomster, jejíž výroba byla ukončena před 9 lety. V roce 2010 pak pro změnu sjel z linek poslední Fiat Multipla, přesto se ale jeden kus letos v červenci prodal. Jsou tu ale vozy ještě staršího data výroby, třeba Aston Martin DB7, BMW Z3 (!) a Z8, Ferrari 550/575 a F430, Honda Prelude nebo Jaguar S-Type.

Asi nejvíc ale do očí bijí Rolls-Royce Corniche a Jaguar XJS, neboť s prvním se končilo v roce 1995 a s druhým hned následující rok, to by si znovu zasloužilo pár vykřičníků. Letos byla tedy poprvé registrována do provozu jako nová snadno i víc než třicetiletá auta, prostě někde stála a čekala na kupce, často jistě za odpovídající ceny. Někdy to působí až jako chyba ve výkazech, Dataforce si ale za svými daty na 100 procent stojí.

Její data nepochází jen z Evropské unie, nýbrž i z Velké Británie, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska, takže jde o velmi povšechný pohled, který zachytil ještě jeden historický vůz, jímž se pro změnu snažila zaujmout Toyota, a sice neobvyklý hatchback iQ. Ten se vyráběl do roku 2015, letos ale byl taktéž jeden kus zaregistrován.

Roomster se sice od roku 2015 nevyrábí, přesto však v letošních evropských registracích figuruje. Někdo s nim zažil pozoruhodnou cestu zpět v čase. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Motor1, Dataforce

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.