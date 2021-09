505koňová Škoda Octavia výrazně zlevnila, dostupnější superkombík abyste pohledali před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Wollmar und Becker GmbH, publikováno se souhlasem

Pokud nacházíte zálibu v autech, která jsou rychlá, praktická a přitom nenápadná, tady máte šanci, jak jedno pořídit neobyčejně levně. Tedy alespoň na poměry toho, co nabízí.

Dostat se dnes k výkonnému autu není nic až tak složitého, pokud tedy můžeme takto označit vozy s 200 nebo 250 koňmi. Dostat se ke stroji s výkonem superaut ale pořád složité je. Nový přijde na mnoho milionů, ani ojetý nebude stát zrovna statisíce a upravit si obyčejnější model do takových výšin rovněž nevyjde lacino. Jedna dostupná cesta by tu ale přece byla.

Připusťme, že je to ta nejvíce riziková, neboť když z vozu koncipovaného na maximálně 235 koní někdo vytáhne o 270 koní víc a nějaký čas s ním jezdí, šance, že se něco pokazí, je jistě nemalá. Na druhou stranu je to ale také cesta jasně nejlevnější a sami musíte zvážit, zda vám poměr rizika a potenciálně získané hodnoty za to stojí. Kdo nehraje, nevyhraje, a tak můžete buď celý život snít o tom, že si jednoho dne vyděláte na něco jako BMW M3, nebo si koupíte škodovku, který jede jako BMW M3, ale stojí zlomek jeho ceny. A ještě ke všemu bude překvapovat všechny široko daleko.

Přesně takovou šanci skýtá auto na fotkách níže. Prodává jej německá firma Wollmar und Becker, která se sama postarala o jeho konverzi. A je to nějaká konverze. Němci vzali sériovou Škodu Octavia RS Combi třetí generace před faceliftem s 500 najetými km a překopali ji takovým způsobem, že až se vedle vás na křižovatce zjeví skoro jakékoli Porsche 911 krom jeho špičkových variant, můžete si být jisti, že o pár set metrů dál první nedorazí. A podobných soupeřů by se našlo víc.

Auto bylo podle slov prodávajícího přepracováno velmi poctivě, není to žádný „čip a ahoj”. Motor 2,0 TSI byl z nového auta kompletně vymontován a osazen řadou posílených komponentů od pístů přes ojnice až po ventily. Dostal pochopitelně nové turbo LM500, sání z Golfu R, jiný mezichladič a výfukový systém od firmy SLS nebo nové palivové čerpadlo. Kupodivu je to verze s manuální převodovkou, která byla posílena též a aby vydržela spojka, byla vozu nadělena nová z řady Sachs Performance.

Nezůstalo u motoru a převodovky, kompletně nový je podvozek H&R, 20" kola s pneumatikami 235/30 nepřehlédnete, přední brzdy jsou z Audi RS6, zadní opět z Golfu R. K tomu je tu úprava aerodynamiky včetně zadního difusoru a drobné vizuální modifikace vně i uvnitř. Voila, výsledkem je auto s 371 kW neboli 505 koňmi výkonu, které podle slov prodávajícího udělá tři sta z místa, nebo něco na ten způsob. A nepředpokládáme, že by šlo o přehnaná slova, 300 km/h jsme viděli jet i slabší upravené Octavie RS.

Pouze přední pohon je jistě omezující, ale na suchu od stovky výš už to zase takový problém nebude, na mokru má potíže u standardní RS. Docela jinou otázkou je výdrž, neboť přes rozsáhlé modifikace je to pořád více jak dvakrát výkonnější auto oproti standardu, na kterém může odejít v podstatě kde co. Už vydrželo jezdit přes 99 tisíc km, teď je jen otázkou, zda je to náznak další výdrže nebo znak počínajícího posledního tažení.

Nezmiňujeme se o něm poprvé, naši pozornost a další zkoumání si znovu získalo proto, že jej dosud nikdo nekoupil, a tak citelně zlevnilo. Místo původních 32 900 Eur, tedy asi 835 tisíc Kč, stojí nyní 27 900 Eur, tedy o 127 tisíc méně a výsledných 708 tisíc Kč. Navíc je tu stále možnost odpočtu DPH, a tedy šance koupit tohle auto za 23 445 Eur, v přepočtu 595 tisíc Kč netto. Vzhledem k tomu, že popsaná úprava mohla snadno stát i přes 1 milion Kč, je to zajímavá nabídka, levnější osmiletý kombík s takovým výkonem a dynamikou abyste pohledali.

Tohle auto je velmi praktické, velmi rychlé a vzhledem k tomu, co dovede, i velmi nenápadné. Za 708 tisíc Kč je to výhodná nabídka. Foto: Wollmar und Becker GmbH, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler